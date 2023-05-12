Активность бригады «Азова» на флангах под Артёмовском воспринимается как попытка реабилитироваться за разгром в Мариуполе

Министерство обороны России сообщает о нанесении ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по войскам противника на ряде направлений. Одно из наиболее «горячих» направлений – Артёмовское (оно же Соледарско-Бахмутское), где враг пытается вскрыть оборону российских сил на флангах от Артёмовска с целью не только деблокировать город, но и взять в клещи находящиеся там подразделения ЧВК «Вагнер».Наибольшую активность под Артёмовском демонстрирует 3-я отдельная бригада, входящая в состав так называемой «гвардии наступления». Бригада сформирована из остатков террористического формирования «Азов» (*запрещено в РФ). Атакующие действия «Азова»* в этом плане воспринимаются как попытки реабилитироваться за разгром в Мариуполе.«Азов»* на этом направлении используется в качестве штурмовиков, а при успешных для него попытках прорыва линии обороны на этих участках пытаются вклиниться более крупные силы противника.Тем временем российское министерство обороны сообщает о том, что по войсковым группам и позициям противника на Артёмовском направлении нанесены два ракетных удара. Итог этих ударов – взрывы на пункте размещения личного состава 28-й бригады ВСУ, ликвидация склада боеприпасов, содержимое которого накапливалось в течение длительного времени.