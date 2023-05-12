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Активность бригады «Азова» на флангах под Артёмовском воспринимается как попытка реабилитироваться за разгром в Мариуполе

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Активность бригады «Азова» на флангах под Артёмовском воспринимается как попытка реабилитироваться за разгром в Мариуполе

Министерство обороны России сообщает о нанесении ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по войскам противника на ряде направлений. Одно из наиболее «горячих» направлений – Артёмовское (оно же Соледарско-Бахмутское), где враг пытается вскрыть оборону российских сил на флангах от Артёмовска с целью не только деблокировать город, но и взять в клещи находящиеся там подразделения ЧВК «Вагнер».


Наибольшую активность под Артёмовском демонстрирует 3-я отдельная бригада, входящая в состав так называемой «гвардии наступления». Бригада сформирована из остатков террористического формирования «Азов» (*запрещено в РФ). Атакующие действия «Азова»* в этом плане воспринимаются как попытки реабилитироваться за разгром в Мариуполе.

«Азов»* на этом направлении используется в качестве штурмовиков, а при успешных для него попытках прорыва линии обороны на этих участках пытаются вклиниться более крупные силы противника.

Тем временем российское министерство обороны сообщает о том, что по войсковым группам и позициям противника на Артёмовском направлении нанесены два ракетных удара. Итог этих ударов – взрывы на пункте размещения личного состава 28-й бригады ВСУ, ликвидация склада боеприпасов, содержимое которого накапливалось в течение длительного времени.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    -1
    Кого сейчас совершенно не хочется слушать,так это сообщения конашенковцев
    1. ААК
      ААК Сегодня, 07:17
      -2
      07:00 12.05.2023, включил телевизор на Россия-24, совершенно мутная информация из зоны СВО длительностью секунд в 30-40, после чего - взорвавшиеся баллоны с кислородом в Милане, лесные пожары в России, возможное производство микрочипов для СИМ-карт в Зеленограде... видно ситуация на фронте реально хреновая и в теле-СМИ ждут какую-то информацию сверху, чтобы знать в какую сторону вещать, даже на ВО не очень характерное для 07.00 практически отсутствие новой информации... ладно, будем ждать развитие событий, лишь бы не начали вещать об очередных "перегруппировках", тогда точно будет понятно, что наступил толстый полярный лис...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:28
        +1
        Вчера вечером проходила информация об атаке флангов под Артёмовском.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:00
      0
      Что так? Вчерашние песни "всепрапала, гипс снимают, клиент отступают, и уже Белгород оккупировали" - оказалось очередной брехней, так что долой Конашенкова?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:08
    +3
    по войсковым группам и позициям противника на Артёмовском направлении нанесены два ракетных удара.

    Всего два? А почему не двадцать?!!!! (((
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:14
      +1
      Надеюсь и тут соврали.Было больше... sad
  3. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 07:29
    -2
    Как там клеточка железная в Мариуполе?Цела или распилили уже?А вони было про суд и прочее.На деле отпустили на курорт,парни набрались сил и снова в строю.Вот что обмен то кумовской,животворящий творит!))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +4
    по войсковым группам и позициям противника на Артёмовском направлении нанесены два ракетных удара
    А не маловато два? В последнее время активно начали использовать планирующие ФАБы, так может и их стоит применить? Тем более "Азов" просто необходимо уничтожать под корень и чтобы больше ничего на остатках не проросло.
  5. dik-nsk
    dik-nsk Сегодня, 07:51
    +1
    Атакующие действия «Азова»* в этом плане воспринимаются как попытки реабилитироваться за разгром в Мариуполе
    кем воспринимается? крайне странный (не могу вписать более верное слово - модератор не пропустит) вывод.. а если б не азов, то не наступали? какой же бред пишут negative
  6. solar
    solar Сегодня, 08:42
    0
    Активность бригады «Азова» на флангах под Артёмовском воспринимается как попытка реабилитироваться за разгром в Мариуполе

    Непонятный тезис автора.
    Перед кем реабилитироваться? На Украине они и так значатся как герои, задержавшие наступление. А перед кем им реабилитироваться?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:58
    0
    Вот уж кого надо под ноль...
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