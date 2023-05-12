Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Однако наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна эффективно бороться с западной бронетехникой, включая широко разрекламированные американцами БМП Bradley, поставленные Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "Курганмашзавода".США передали Украине несколько десятков боевых машин Bradley, которые станут основной техникой украинской пехоты в предстоящем контрнаступлении. Американские БМП поставлялись именно под наступление, в Киеве на эти машины возлагают определенные надежды из-за высокой защищенности. В то же время российские БМП-3 способны уничтожать бронетехнику США с расстояния нескольких километров, используя для этого управляемое оружие - приводит РИА новости заявление пресс-службы.По мнению производителей БМП-3, российская боевая машина пехоты превосходит зарубежные аналоги как по вооружению, так и по другим характеристикам. Американская Bradley и немецкая Marder имеют массу больше 30 тонн, не способны самостоятельно преодолевать водные преграды и имеют низкую подвижность, особенно в условиях распутицы.БМП-3 широко применяется в зоне специально военной операции. Машина вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.