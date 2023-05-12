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Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

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Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна эффективно бороться с западной бронетехникой, включая широко разрекламированные американцами БМП Bradley, поставленные Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "Курганмашзавода".


США передали Украине несколько десятков боевых машин Bradley, которые станут основной техникой украинской пехоты в предстоящем контрнаступлении. Американские БМП поставлялись именно под наступление, в Киеве на эти машины возлагают определенные надежды из-за высокой защищенности. В то же время российские БМП-3 способны уничтожать бронетехнику США с расстояния нескольких километров, используя для этого управляемое оружие.

БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников за счет высокой защищенности. Однако наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров

- приводит РИА новости заявление пресс-службы.

По мнению производителей БМП-3, российская боевая машина пехоты превосходит зарубежные аналоги как по вооружению, так и по другим характеристикам. Американская Bradley и немецкая Marder имеют массу больше 30 тонн, не способны самостоятельно преодолевать водные преграды и имеют низкую подвижность, особенно в условиях распутицы.

БМП-3 широко применяется в зоне специально военной операции. Машина вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
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13 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:31
    +1
    Лучшая проверка теории-практика.посмотрим на результаты вот таких поединков, и на статистику.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:41
      0
      БМП-3 с помощью управляемых ракет и танк сможет пробить.Вместе с другими боеприпасами для 100-мм орудия-пусковой установки 2А70 применяются унитарные артиллерийские выстрелы 3УБК23-3 «Аркан» с управляемой ракетой 9М117М1-3.

      Ракета 9М117М1-3 выполнена в цилиндрическом корпусе диаметром 100 мм и длиной ок. 1 м. Масса – менее 20 кг. В головной части корпуса помещены тандемная боевая часть и некоторые средства управления, в т.ч. раскладываемые рули. Центральный отсек отдан под твердотопливный маршевый двигатель с соплами на боковых стенках. Хвостовой отсек вмещает аппаратуру управления; на нем также помещены раскладные стабилизаторы.Как и другие изделия семейства, ракета 9М117М1-3 использует наведение по принципу полета по лучу. Машина-носитель направляет на цель луч дальномера-целеуказателя, а ракета летит вдоль него. Эффективное применение обеспечено в диапазоне дальностей от 100 м до 5,5 км.9М117М1-3, как и предыдущие изделия, несет тандемную кумулятивную боевую часть. Лидирующий заряд отвечает за преодоление динамической защиты, а основной пробивает 750 мм брони.


      Изделие 3УБК23-3 «Аркан» представляет собой унитарный выстрел для использования с нарезным орудием 2А70. Такой выстрел состоит из ракеты 9М117М1-3 и гильзы с метательным зарядом. Общая длина 3УБК23-3 превышает 1,2 м, масса – 24,5 кг.

      https://topwar.ru/197799-arkan-i-drugie-raketnoe-vooruzhenie-dlja-bmp-3-i-bmd-4m.html
  2. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:37
    +4
    В реальности такие поединки крайне редки. Более 90% техники поражается артиллерией и минами.
  3. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 07:41
    +7
    Не будет никакой битвы 10шт БМП-3 на 10шт БМП Bradley, на кой черт вообще эти сравнения.
    Помню долго выясняли в детстве кто победит Брюс Ли или Шварцнегер.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:53
      +2
      В современной войне побеждает тот,кто первым увидит противника,и организует взаимодействие с другими подразделениями.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:41
    +1
    БМП-3, российская боевая машина пехоты превосходит зарубежные аналоги как по вооружению, так и по другим характеристикам.
    Значит на поле боя при встречи с ними должна иметь преимущества. Но помимо боевых характеристик значительную роль играет подготовка экипажа и его профессионализм.
  5. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 07:43
    +1
    В то же время российские БМП-3 способны уничтожать бронетехнику США с расстояния нескольких километров, используя для этого управляемое оружие.


    В то же время Бредли тоже оснащены ПТРК и способны сделать то же самое.

    Американская Bradley и немецкая Marder имеют массу больше 30 тонн, не способны самостоятельно преодолевать водные преграды и имеют низкую подвижность, особенно в условиях распутицы.

    Разница в подходах - бронирование с учетом возможностей советских автоматических пушек и больший объем десантного отделения привели к тому, что масса выросла серьезно, в связи с чем и отказались от плавания. Плавать будут БТР.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:48
    +2
    А современные средства обнаружения противника на бмп3 есть? А противоминная защита? А бойцы внутри едут или на броне?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:05
      0
      У БМП-3 по сравнению с БМП-2 все гораздо лучше и по обнаружению и по защищенности и бойцы порой едут внутри в отличии от. Но до идеала далеко конечно. Бредли, кстати, к нему не сильно ближе.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:54
    +1
    А я был уверен, что наши футболисты на домашнем чемпионате мира займут первое место, но не совпало :) Не знаю при каких условиях появилось это заявление пресс-службы. Возможно недалекий журналист задал глупый вопрос, а ему ответили как ответили. На войне редки случаи "давай выйдем один на один". Главное чтобы у нас в зоне СВО было достаточно БМП 3 и другой современной техники.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:57
    +1
    Лучшее испытание - поле битвы, намного лучше Страйкер, Бредли, Лео2, Челленджер и т.д. Они даже на фронт не идут. Так что уничтожайте сразу при транспортировке.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:02
    0
    Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

    Главное, чтобы в этой способности убедились непосредственные пользователи.
    А то наши «эффективные менеджеры» два десятка лет втирали населению про «аналоговвмиренет», а на деле оказалось, что советские инженеры, конструкторы и российский «головастый мужик» создавали и создают то, что приносит победу.
    * * *
    Нам не нужна хорошая техника, нам не нужна передовая, мы в праве потребовать от всей этой компании «создателей» боеспособной и безупречной, которая обеспечит российскому солдату преимущество на поле боя.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:44
    0
    Ну понятно, о красной линии их поставки все давно забыли.