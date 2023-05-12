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Правительственная комиссия забраковала инициативу депутата об освобождении от частичной мобилизации не проходивших военную службу граждан

41
Правительственная комиссия забраковала инициативу депутата об освобождении от частичной мобилизации не проходивших военную службу граждан

Стало известно о рассмотрении профильной правительственной комиссией законопроекта, предусматривающего освобождение от частичной мобилизации российских граждан, не проходивших ранее военную службу. Сам законопроект был внесён ещё осенью прошлого года одним из депутатов Госдумы РФ от фракции КПРФ. Депутат пытался аргументировать свою инициативу тем, что частичной мобилизации должны подлежать лица, имеющие определённые ВУС (военно-учётные специальности), а у не проходивших службу ВУС нет.

В правительстве страны, как сообщает газета «Ведомости», инициативу депутата Михаила Матвеева забраковали. Причём сослались на положение Конституции РФ, где говорится о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина.

Из заявления правительственной комиссии:

В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развёртывания войск в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно.

Сам депутат считает, что, давая оценку с помощью статьи Конституции, в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию. А такая мобилизация, как подчёркивает депутат, объявляется только в случае войны. Войну же, как недавно отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не ведёт, а ведёт СВО.

Другими словами, у депутата от КПРФ и профильной комиссии кабмина России разные взгляды на вопрос призыва или непризыва в рамках частичной мобилизации граждан, ранее не служивших в армии.
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41 комментарий
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:31
    +15
    Интересное предложение у Матвеева. Если ты в свое время откосил от армии, а это было популярно, то от частичной мобилизации освобожден. А те, у кого денег не хватило отмазаться и он честно отдавал долг Родине, должен мобилизоваться.
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:45
      +5
      Цитата: Gpn27
      Интересное предложение у Матвеева. Если ты в свое время откосил от армии, а это было популярно, то от частичной мобилизации освобожден. А те, у кого денег не хватило отмазаться и он честно отдавал долг Родине, должен мобилизоваться.

      Так дети чиновников и богатых и откосили, сейчас пытаются прикрыться неслужбой.
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 07:47
      +13
      С другой стороны, этот закон мог защитить граждан с категорией "В", имеющих реальные проблемы со здоровьем (таких много на самом деле), но в период проведения частичной мобилизации военкоматы это волновало меньше, чем выполнение плана
      1. Джунгар
        Джунгар Сегодня, 08:53
        -1
        В первую очередь тут "пострадают" миллионы здоровых мужиков, в свое время откосившие от службы. А не ваши инвалиды
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 07:54
      +8
      Цитата: Gpn27
      Если ты в свое время откосил от армии,

      А других причин, по-Вашему, быть не может?
      И, странная, по меньшей мере, у Вас логика - "... денег не хватило отмазаться и он ЧЕСТНО отдавал долг Родине." А если бы денег хватило, он ЧЕСТНО отдал бы долг Родине?
      Вот благодаря таким как Вы и ходит поговорка - кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
      Депутат Матвеев абсолютно прав - нет ВУСа, в действующей армии делать нечего. Сначала приобретение ВУСа, и только потом хоть частичная, хоть полная мобилизация, или военные сборы на переподготовку. Ибо какая может быть переподготовка, если подготовки не было?
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:01
        +8
        Цитата: красноярск
        Депутат Матвеев абсолютно прав - нет ВУСа, в действующей армии делать нечего.

        так ВУС - "стрелок", за 2 месяца подготовки- без проблем приобретается..
        1. Джунгар
          Джунгар Сегодня, 08:56
          0
          Даже месяца много. Недели хватит. А там только в бою учиться
          1. Умник
            Умник Сегодня, 09:12
            +1
            В таком случае проще ввоенкомате расстрелять сразу этот кусок мяса чем на фронт возить, результат один будет с такой подготовкой
      2. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 08:07
        0
        Ну так присвоят ВУС после трехмесячной подготовки, а не переподготовки, как и на срочной службе, а если вас раздражает слово "деньги", готов добавить "желание".
      3. krops777
        krops777 Сегодня, 08:23
        +1
        Депутат Матвеев абсолютно прав - нет ВУСа, в действующей армии делать нечего.


        Толку от моего ВУСа если я служил 25 лет назад, все забыл, да и изменилось многое по технике по тактике.
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 08:34
          0
          Так автомат так-же как велосипед - никогда не забываешь как пользоваться laughing
          Но вот летчикам/танкистам/пвошникам/флотским (и далее по очень длинному списку) в этом вопросе не повезло - и техника новая и навыки специфические.
      4. стар
        стар Сегодня, 08:41
        +1
        ВУС - это тоже не показатель: сын друзей вернулся из армии за пол-года до СВО. ВУС - командир БМП. Со смехом рассказывал, что единственная БМП в их части (которой он «командовал») была без двигателя, а вооружение с нее сняли «от греха подальше». Если бы сразу не поступил в ВУЗ, то сейчас был бы уже на фронте. Какой он, нахрен, командир БМП?
      5. Джунгар
        Джунгар Сегодня, 08:55
        -1
        Жить захочет - быстро ВУС приобретет. Тем более эти откосившие явно не дураки, у многих юридическое образование, экономическое. Быстро и тут научатся
    4. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 07:57
      +8
      При том на момент понятия решения откосить или не откосить люди не могли предвидеть последствия этого решения. Никто не мог ожидать, что это будет влиять на мобилизацию в случае войны, а такого явления, как мобилизация на СВО, тем более никто вообразить не мог.
      Таким образом, исходить из того, служил срочную или нет, неправомерно.
    5. victor50
      victor50 Сегодня, 08:00
      +5
      Цитата: Gpn27
      те, у кого денег не хватило отмазаться

      А другие варианты: "не захотел отмазаться" уже не рассматриваются?! Служили только те, у кого в семье денег не было?!
    6. Машрум
      Машрум Сегодня, 08:00
      +3
      А очень много кто и некосил. Сперва учеба, потом работа с бронью. Большинство из них сейчас высококлассные спецы. ИТР имею ввиду. Я про себя и своих коллег свой круг если что. И почти все мы из народа.
    7. Умник
      Умник Сегодня, 08:03
      +3
      А тот кто по болезни в армию не ходил по вашему тоже обязан на фронт идти?
    8. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: Gpn27
      А те, у кого денег не хватило отмазаться и он честно отдавал долг Родине, должен мобилизоваться.


      У тех людей, у кого есть деньги и связи... они отмажутся, при любом раскладе и чем выше эти люди (или их родители) сидят, тем больше возможностей.

      А вот как проводили частичную мобилизацию мы видели, брали всех без разбора (тех кто служил), и косых и хромых и с онкологией людей.... а если начнётся новая волна мобилизации (хотя войны то у нас нету...зачем нам законы и конституция ?), то будут брать вообще всех). А если попадется неуравновешенный человек, который в запасе...и расстреляет своих сослуживцев, кто будет нести ответственность ? Или призовут человека, который из за болячек чисто физически не сможет выполнять свои обязанности, и что с ним делать ? Закон скажет служить. А когда его призовут начнутся разборки между ведомствами, кто виноват и что делать.

      Врачебная комиссия, вообще судя по всему для галочки будет... как и с первой волной. Так что этот момент, серьёзно нужно проработать.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:35
    +11
    Раньше был закон, что дышло, а теперь и этого не надо. Переименовал нечто требующие серьёзных условий и последствий, ну и всё. "Самоизоляция", "СВО", "частичная мобилизация". Что ещё придумают?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:55
      +7
      Цитата: Копчёный
      Что ещё придумают?

      Что-нибудь вставят в президентскую выборную кампанию. В здравом уме и рассудке человек не станет наступать на грабли в пятый раз...
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:05
        -1
        Как вариант, переложить на глав регионов решение о проведении и условий этой самой забавной частичной мобилизации. В духе времени же будет )))))))))))
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 08:47
          0
          Так уже. Главы Белгорода и Курска создают самооборону. Это москву вся страна должна защищать. А проблемы индейцев шерифа не волнуют.
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 07:40
    +10
    Считаю, что вообще, службу в Российской армии следует ставить во главу угла при отборе кандидатов на государственные должности. Этот вопрос разумно решают в Израиле.
    Не способный по здоровью нести службу в армии, не будет способен и полноценно трудиться. Откосивий от армии по "идеологическим" соображениям будет также косить и на работе. А зачем нам такие на должностях, оплачиваемых из наших налогов?
    1. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 07:46
      +5
      А учёного из НИИ если не служил тоже под зад?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:56
        +3
        ученые тоже разные бывают. от некоторых само начальство было бы радо избавится хотя бы на месяц-другой...
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 08:37
          0
          Обычно, чем умнее, тем сильнее начальство хочет избавитья ...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 08:43
            +1
            От начальства зависит... Если начальник адекватный, то он и шибко умному найдет применение без опасности быть заменённым на этого умного. А если не адекват......
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:52
      +3
      Вы правильно считаете...Я знаю лично человека, который скрывался от военкомата, прописавшись в деревне у бабушки, но жившем в городе. В отделе кадров так и не увидели его военного билета, что дало ему возможность выучиться заочно (за деньги, разумеется, ибо даже заявление на отпуск он написать был не в состоянии, как и сказать пару предложений без вставки матерных слов) и стать мастером...И, самое главное, он вступил в партию...Угадайте какую?
      Мне просто удивительно, что если такое явление является обыденным повсюду?
    3. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 07:59
      +2
      Желание и умение ходить строем с компетентностью в гражданских делах не связаны, или даже обратно связаны.
      Хотите, чтобы у нас везде были любители поорать "Рота, подъем"?
    4. Добренко
      Добренко Сегодня, 08:10
      +2
      Согласен с Вами, но есть НО. Живой так сказать пример... У сестры моей жены молодой человек проходит службу в ЛО, папа занимается строительством (шкафчики новые, покрасить что, то, и т. д.), каждые выходные с Пт вечер и по Вс вечер он(сын) на гражданке! Возит местное начальство. Вот и вся служба.
    5. Tzar
      Tzar Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Александр Х
      Не способный по здоровью нести службу в армии, не будет способен и полноценно трудиться. Откосивий от армии по "идеологическим" соображениям будет также косить и на работе. А зачем нам такие на должностях, оплачиваемых из наших налогов?

      Получается, что тогда надо вводить полное поражение в праве на труд для не служивших? Ведь если он устроится в частном секторе, скажем в торговле, то в цену продукта будет заложена и его з/п. А зачем нам существование таких откосивших оплачивать из своего кошелька?)
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 08:50
        +1
        А зачем нам существование таких откосивших оплачивать из своего кошелька?)
        Вы тут намекаете что пора 95% госдумы разогнать? Пчелы против меда?
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:44
    +2
    Так то если разобраться то после ВОВ войны официально никто не объявлял . Ни во Вьетнаме , ни Кувейт , ни Ирак ни Афганистан ... Так что война по сути может длиться годами обзываясь
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 08:17
      0
      В войне в Афганистане разве была мобилизация в СССР!? Или я чего то не знаю! request
    2. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:48
    +4
    одним из депутатов Госдумы РФ от фракции КПРФ
    Очевидно у депутата дети (ребенок) не служили в армии или не планируют служить по достижению призывного возраста, вот он и выскочил с инициативой отмазать всех кто "откосил" от армии в свое время. Если человек по болезни (состоянию здоровья) не попал в армию, то его по этой же причине и не мобилизуют, а другие, извините, но отдать свой долг в трудное для страны время придется.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:53
    -16
    Большевики в своё время предали Россию, приехав в германском вагоне, чтобы свергнуть законную власть и вот опять депутат коммунист проявил свою суть.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:03
      +7
      Николай II большевиков остановить не смог, как бы он Гитлера остановил? Именно слабость царя и вырождение монархии привело к гражданской войне, репрессиям и прочим прелестям межвоенного периода.
  7. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:08
    +1
    То есть, если человек в свое время откосил, то его дальше надо ставить в привилегированное положение "Ой, он же не служил. Значит мобилизовать его нельзя".
    Давайте продолжим логику депутата. Если не платил налоги, то его надо не притягивать за неуплату налогов со штрафами, а разрешить дальше не платить налоги. Ведь он уже привык неплатить налоги, ему сейчас будет тяжело платить (сарказм).

    Брать надо пример с Израиля, где те, кто служили находятся в привилегированном положении. Именно перед ними открыты двери и приоритет при приеме на госслужбу. А боевые солдаты и офицеры (а не лампасные) занимая высокие должности помогают старым сослуживцам подниматься на верх по карьерной лестнице. Пример самый "вечный" премьер Израиля Биби Нетаньяху
    После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль.

    После начала войны Судного дня (1973) Нетаньяху прервал учёбу (на магистратуре) и принял участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах.

    Как-то и учебу успел закончить, и в армии долг отдать. И служил в элитных войсках. Где "элитный" подразумевает крутость спецподразделения, а не приблатненность родителей.
    Брат же Йонатан Нетаньяху вообще был руководителем элитного подразделения, погиб во время выполнения боевого задания по освобождению заложников в Уганде – операция "Энтеббе". Крому прочего участвовал в Шестидневной войне, войне на истощение, войне Судного Дня.

    Еще лучше с окружения и примера самого Сталина. Трое сыновей (один приемный Артем – сын товарища Артема):
    1. Яков – воевал в ВОВ, попал в плен. Сталин отказался менять его на генерала, мотивировав "Я генералов на лейтенантов не меняю". Не мог Сталин позволить себе предать советский народ и делать поблажки детям. Что бы сказал Советский народ, миллионы советских отцов и матерей, потерявших детей на войне "Своего сына обменял, а наши погибли?" Ну не мог отец нации такого сделать. Потому и шли к победе "За Родину! За Сталина!"
    2. Василий – военный летчик, прошел ВОВ. Дивизия под его командованием принимает участие в боевых действиях по освобождению Минска, Вильно, Лиды, Гродно, Шяуляя, Елгавы.
    3. Артем – прошел ВОВ, участник битвы за Днепр, обороны Сталинграда, боев в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. В общей сложности получил 24 ранения.

    Степан Микоян – сын Анастаса Микояна, летчик. Участвовал в битве под Москвой, под Сталинградом, на Северо-Западном фронте, выполнял вылеты по сопровождению литерных поездов.
    Владимир Микоян – младший брат Степана и сын Анастаса Микояна. Был самым молодым летчиком в полку под командованием Василия Сталина. Погиб 18-летним в сражении под Сталинградом в сентябре 1942 года.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:24
      0
      Таких как Сталин больше не будет. У всей верхушки тогдашней сыновья воевали. Тимур Фрунзе например погиб в бою, пилот-истребитель. Сына Микояна тоже сбили в бою.
      Тогда совсем другой настрой был - не потребительский.
  8. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:31
    0
    я с согласен с депутатом,для сво, это не подходит,если мобилизовывать всех....объявляйте войну
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:57
    +1
    Ну что воду в ступе-то толочь? Инициатива депутата целиком глупая, изменение законов, не вызванное объективными причинами. Понимаете, причин для этого нет - никаких, обоснование, "он не служил, потому не нужен"... Так именно у депутата - вот давайте как раз в военкомате разберутся, нужен или не нужен, и если не нужен, то его и без закона не призовут. Все, смысл предложения депутата исчерпан.
    Закон даже не популистский, а четко коррупционный, заточен на именно ОТКОС.