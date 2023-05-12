Правительственная комиссия забраковала инициативу депутата об освобождении от частичной мобилизации не проходивших военную службу граждан

Стало известно о рассмотрении профильной правительственной комиссией законопроекта, предусматривающего освобождение от частичной мобилизации российских граждан, не проходивших ранее военную службу. Сам законопроект был внесён ещё осенью прошлого года одним из депутатов Госдумы РФ от фракции КПРФ. Депутат пытался аргументировать свою инициативу тем, что частичной мобилизации должны подлежать лица, имеющие определённые ВУС (военно-учётные специальности), а у не проходивших службу ВУС нет.
В правительстве страны, как сообщает газета «Ведомости», инициативу депутата Михаила Матвеева забраковали. Причём сослались на положение Конституции РФ, где говорится о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина.
Из заявления правительственной комиссии:
В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развёртывания войск в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно.
Сам депутат считает, что, давая оценку с помощью статьи Конституции, в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию. А такая мобилизация, как подчёркивает депутат, объявляется только в случае войны. Войну же, как недавно отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не ведёт, а ведёт СВО.
Другими словами, у депутата от КПРФ и профильной комиссии кабмина России разные взгляды на вопрос призыва или непризыва в рамках частичной мобилизации граждан, ранее не служивших в армии.