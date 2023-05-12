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Украинская трактовка событий в районе Бахмута: «По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна»

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Украинская трактовка событий в районе Бахмута: «По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна»

Украинская сторона пишет о том, что наиболее ожесточённые бои идут в крайних западных районах Бахмута (Артёмовска). По состоянию на ночные часы, украинские подразделения, включая подразделения 3-й отдельной бригады так называемой «гвардии наступления», пытались сдержать натиск штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в районе стыка улиц Корсунского (бывшая Некрасова) и Чайковского. А 3-я бригада «гвардии наступления», как уже сообщало «Военное обозрение», состоит из штурмовиков «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация).


Из публикации противника, который в своей риторике перешёл от бравурных речей о том, что город чуть ли не вот-вот будет у российских сил отбит, к более скромным оценкам ситуации:

Сегодня целый день битва за школу на Корсунского. По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна.

Далее следует заявление о том, что у украинских войск «имеется некоторый оптимизм», и добавляется обращение к украинцам, которых военные призывают к следующему: «Не надо там сильно радоваться в тылах».

В сообщениях противника речь идёт о здании школы №2, находящейся на Корсунского, 65. Она располагается менее чем в 300 м от западной городской черты.



Бои за здание этой школы фактически являются частью боёв за всю западную часть Артёмовска, а именно – за контроль над въездом в город со стороны Ивановского (Красного). Эта же дорога идёт в сторону Константиновки, где в очередной раз были нанесены удары по местам размещения личного состава и техники войск противника.
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16 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 07:50
    +4
    Неужели эту школу нельзя сравнять с землёй или у нашей артиллерии совсем нет боеприпасов
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 07:56
      +6
      эту школу

      А почему только школу?
      Если там нет мирных, и засел "Азов" *, так отведите своих, и сравняйте этот квартал до минус 1 метр ниже уровня моря. Авиаторы наверняка не откажутся помочь арте.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:56
      +2
      Неужели эту школу нельзя сравнять с землёй

      Как всегда есть отговорка дескать мы не такие. А по факту думаю что от школы там мало что осталось.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:57
      +2
      Неужели эту школу нельзя сравнять с землёй или у нашей артиллерии совсем нет боеприпасов

      А Вы думаете, что всушники думают как Вы? Они же не дураки толпиться в здании школы, максимум кто там это наблюдатели. Этот район называется Самолет, там МиГ-17 на постаменте, за этот район давно уже бои идут.
    4. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:57
      +2
      Как видится на схеме, равнять лучше начать с высоток, расположенных севернее. Ух очень хороший вид с них на школу.
    5. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 08:01
      -4
      Характер той войны, которая сейчас идёт в Украине, не позволяет использовать такие методы. Это гражданская война между двумя силами. Одна дружественная России (ДНР, ЛНР, и их союзники в других регионах Украины), другая враждебная (бандерофашисты). А между ними - миллионы мирного населения. СВО - это российская интервенция для помощи дружественной стороне. Санитарно-полицейская антитеррористическая операция, с учётом наличия у противника тяжёлого вооружения. При этом враждебная сторона фактически держит все мирное население Украины в заложниках, поэтому дружественная России сторона не может выступить против фашистов открыто. Фашисты их семьи просто перережут. И методы ковровых бомбардировок и "сравнивания с землёй' использовать также нельзя.
    6. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 08:47
      0
      Горький сарказм - Песков же сказал что мы не воюем. А серьезно битва автомат на автомат выглядит бредом.
    7. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:06
      0


      Да сравняют эту школу.Всему своё время.
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:57
    -2
    Вот, идут тяжёлые бои .Наши бьют бандеровцев . Победа будет за нами ! А то вчера раскудахталась ципса .... Ой , вей , шо , шо ... Сегодня будем ждать второй волны ципсошных приступов разгона паники и провокаций .
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 08:06
      0
      Сами hohлы прифигели от того, что вчера творилось в нашем интернате. Тут не только ципсо панику наводило, но и наши некоторые военкоры отметились, соответственно и на сайте это отразилось.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:31
        +1
        Сами hohлы прифигели от того, что вчера творилось в нашем интернате. Тут не только ципсо панику наводило, но и наши некоторые военкоры отметились, соответственно и на сайте это отразилось.

        У нас есть и генералы фейкометы, типа генерал-майора в отставке вертолетчика Липового, который сообщил,что 9 мая украинский режим намеревался атаковать столицу России сотней дронов. "Аппараты удалось подавить средствами противовоздушной обороны". fool
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:09
      +1
      Инетик и соцсети же, тут принято разгонять, нагнетать и прочая. Это не газета "правда".
      А на счёт "тяжёлых боёв". Ну вот вы видите скажем банальную строчку "всу продвинулось, заняло опорники, наши отошли. Потом наоборот.". Вы понимаете, что потом, спустя время, ВНЕЗАПНЫЕ обмены пленными не из воздуха или от сырости появляются.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    0
    у украинских войск «имеется некоторый оптимизм»
    С оговоркой "некоторый". Понятно, что это для поднятия морального духа у себя в тылу - "победа за поворотом, осталось до него (поворота) дойти". Те кто непосредственно участвует в боевых действиях там отлично знают реальную ситуацию и от них бравурных заявлений не слышно.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:10
    0
    Смешно получилось - битва не выиграна. Создание параллельной реальности. Не выиграна битва за что? За Артемовск, за фланги у города или за премию "Оскара" за лучшего злодея, на которую рассчитывает зелибобик?
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:48
    0
    как бы не относились местные комментаторы к высказываниям Пригожина, но он прав был говоря о флангах в Артемовске, а значит его оценка событий более реалистичная чем в нашем ГШ.
    Что нас ждет в таком случае если вовремя идут только поставки армянского коньяка туда?
  6. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:05
    0
    3-я бригада «гвардии наступления»


    Нет. 3 бригада гвардии наступления не имеет никакого отношения к Азову - она имеет собственное боевое знамя "Спартан" имени Петра Болбочана. И да, она еще как бригада национальной гвардии была в там, но сейчас они готовятся в тылу. Также как многие другие части:




    События последних дней это 28 мехбригада (которая давно там на проводке конвоев, локальных контратаках и тушении кризисов) - просто сейчас подсохло основательно, вот они начали действовать активно, 3 (Азов) и 5 (развернутая по мобилизации в легкопехотный полк, а в 22 году штурмовую бригаду) бригады. Серьезных сил пока не задействовано.

    Ну и истерика, что Вагнер окружают, а леопарды идут на Белгород, это военкоры разогнали вчера, я так и не понял, а смысл?


    Если посмотреть украинские телеги, то там все довольно спокойно. Пишут, что на севере успешно сбили несколько позиций в глубину (что подтверждает военкор Музыкантов) и от дороги более чем на 1 км сейф-зона (военкор музыкантов изначально писал до 600 метров максимальные вклинения, а потом добавил, что к вечеру купировать не удалось и еще несколько квадратных километров там утрачено), на юге чистят "хвосты" - но ничего кардинального не вышло (очевидно, что если бы опорник у Клещеевки удержали, то тогда бы основной успех был бы там - ибо это дало бы 3 км сейф-зоны к второй дороге).