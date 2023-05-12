Украинская трактовка событий в районе Бахмута: «По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна»

Сегодня целый день битва за школу на Корсунского. По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна.

Украинская сторона пишет о том, что наиболее ожесточённые бои идут в крайних западных районах Бахмута (Артёмовска). По состоянию на ночные часы, украинские подразделения, включая подразделения 3-й отдельной бригады так называемой «гвардии наступления», пытались сдержать натиск штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в районе стыка улиц Корсунского (бывшая Некрасова) и Чайковского. А 3-я бригада «гвардии наступления», как уже сообщало «Военное обозрение», состоит из штурмовиков «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация).Из публикации противника, который в своей риторике перешёл от бравурных речей о том, что город чуть ли не вот-вот будет у российских сил отбит, к более скромным оценкам ситуации:Далее следует заявление о том, что у украинских войск «имеется некоторый оптимизм», и добавляется обращение к украинцам, которых военные призывают к следующему: «Не надо там сильно радоваться в тылах».В сообщениях противника речь идёт о здании школы №2, находящейся на Корсунского, 65. Она располагается менее чем в 300 м от западной городской черты.Бои за здание этой школы фактически являются частью боёв за всю западную часть Артёмовска, а именно – за контроль над въездом в город со стороны Ивановского (Красного). Эта же дорога идёт в сторону Константиновки, где в очередной раз были нанесены удары по местам размещения личного состава и техники войск противника.