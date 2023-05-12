Власти ЮАР пообещали изучить «доказательства» поставок боеприпасов в Россию, если США смогут их предоставить

Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было

Южно-Африканская республика не поставляла и не намерена поставлять какие-либо вооружения и боеприпасы в Россию, заявления американского посла не имеют под собой никаких оснований. С таким заявлением выступили власти ЮАР в ответ на обвинение со стороны США в якобы поставках оружия России.Накануне посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти республики в якобы поставках оружия и боеприпасов в Россию. Доказательств он, естественно, никаких не предоставил, но стучал себя в грудь кулаком утверждая, что российское грузовое судно не зря стояло пришвартованным на военно-морской базе ВМС Саймонстаун в Кейптауне, там явно грузили боеприпасы. В ответ власти ЮАР посоветовали американскому дипломату или предоставить доказательства, или не делать опрометчивых заявлений.- говорится в заявлении.Власти страны заявили, что Претория проведет свое собственное расследование, а американская разведка и господин посол могут предоставить свои доказательства якобы поставки боеприпасов в Россию, в ЮАР пообещали их "внимательно изучить".Напомним, что главным "доказательством" якобы отправки боеприпасов в Россию американцы называют стоянку российского грузового судна в Кейптауне в течение трех дней. Как заявил сам посол США, в Вашингтоне уверены, что там грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить ЮАР в нарушении политики неприсоединения.