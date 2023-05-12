Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти ЮАР пообещали изучить «доказательства» поставок боеприпасов в Россию, если США смогут их предоставить

7
Власти ЮАР пообещали изучить «доказательства» поставок боеприпасов в Россию, если США смогут их предоставить

Южно-Африканская республика не поставляла и не намерена поставлять какие-либо вооружения и боеприпасы в Россию, заявления американского посла не имеют под собой никаких оснований. С таким заявлением выступили власти ЮАР в ответ на обвинение со стороны США в якобы поставках оружия России.


Накануне посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти республики в якобы поставках оружия и боеприпасов в Россию. Доказательств он, естественно, никаких не предоставил, но стучал себя в грудь кулаком утверждая, что российское грузовое судно не зря стояло пришвартованным на военно-морской базе ВМС Саймонстаун в Кейптауне, там явно грузили боеприпасы. В ответ власти ЮАР посоветовали американскому дипломату или предоставить доказательства, или не делать опрометчивых заявлений.

Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было

- говорится в заявлении.

Власти страны заявили, что Претория проведет свое собственное расследование, а американская разведка и господин посол могут предоставить свои доказательства якобы поставки боеприпасов в Россию, в ЮАР пообещали их "внимательно изучить".

Напомним, что главным "доказательством" якобы отправки боеприпасов в Россию американцы называют стоянку российского грузового судна в Кейптауне в течение трех дней. Как заявил сам посол США, в Вашингтоне уверены, что там грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить ЮАР в нарушении политики неприсоединения.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USAmbRSA
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:10
    +1
    Власти страны заявили, что Претория проведет свое собственное расследование, а американская разведка и господин посол могут предоставить свои доказательства якобы поставки боеприпасов в Россию, в ЮАР пообещали их "внимательно изучить".

    Какие вменяемые власти оказались! ))) США явно не ожидали такого ответа. )))
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Сегодня, 08:33
      +1
      Очень красивый ответ ЮАР. Утверждают США - пусть докажут, а ЮАР внимательно изучит доказательства.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    0
    посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти республики в якобы поставках оружия и боеприпасов в Россию
    Власти ЮАР адекватно отреагировали на обвинения американского посла - предоставьте доказательства тогда и будем разговаривать. Американские послы в различных странах занимаются не дипломатией, а шантажом, запугиванием и откровенно вмешиваются во внутренние дела стран прибывания. При этом частенько получают неожиданный для них резкий отпор. Но такова американская дипломатия, которая возводит американского посла в ранг ментора особенно в развивающих странах.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    0
    Самое смешное ,что наш параходик заходил в ЮАР в декабре прошлого года - госдеп в лице этой рожи ,наконец проснулся.Пусть этот идиот маринтрафик посмотрит,Ledy R ( класс ро-ро ) проходит суэц и следует в КНР .Он оттуда может привезти что угодно ,на колёсах или " гусеницах". bully
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:32
    0
    Сомневаюсь, что США предоставят хоть что-то из доказательств ;) Они давно принуждают "верить на слово", мол - о да, у них, разумеется, есть неопровержимые доказательства, но они их не будут показывать.
  5. SwR9
    SwR9 Сегодня, 08:48
    0
    Почему все оправдываются перед Вашингтоном, но никто не оправдывается перед Москвой. Почему нет жесточайшей и непримиримой политики России против тех стран которые поставляют оружие на Украину. Почему до сих поре не закрыты представительства и не разорваны дипломатические связи с Польшей, Германией и др.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:52
    0
    Все доказательства полосатых - хайли лайкли, пусть оправдывается "виновная" сторона, а им достаточно хайли лайкли. Посылать их нужно почаще по поводу и без повода......, чтобы они заранее знали, что будут посланы...... (по Кличко).