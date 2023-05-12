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Суданская армия подписала соглашение с командованием взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования о гуманитарном перемирии

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Суданская армия подписала соглашение с командованием взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования о гуманитарном перемирии

В Саудовской Аравии в городе Джидда прошла встреча представителей командования правительственных войск Судана и Сил быстрого реагирования, которые в настоящее время ведут между собой ожесточенные бои в ряде регионов страны. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.


По утверждению телеканала, суданская армия подписала предварительное соглашение с командованием Сил быстрого реагирования о гуманитарных перемириях. Это означает, что обе стороны будут периодически заключать специальные гуманитарные перемирия. В эти дни будет проводиться эвакуация населения из особо опасных районов, оказываться гуманитарная помощь мирным жителям.

В «Декларации Джидды», которую подписали представители командования СБР и правительственных войск, обе стороны конфликта обязуются не причинять вред гражданским лицам, способствовать проведению операций гуманитарного характера, уважать частную и общественную собственность. Отдельно был выделен пункт о воздержании сторон от вербовки несовершеннолетних лиц в вооруженные формирования и их привлечению к участию в боевых действиях.

Еще до начала переговоров было понятно, что речь о прекращении боевых действий между правительственными войсками и восставшим спецназом не идет. Командование суданской армии заявило, что переговоры затронут лишь тему оказания гуманитарной помощи и соблюдения перемирий.

Но мало заключить соответствующее соглашение, его еще и необходимо соблюдать, а это уже будет зависеть даже не от центрального командования противоборствующих сторон, а от командиров отдельных формирований, участвующих в боевых действиях. В любом случае, наличие даже таких договоренностей уже представляет собой определенный шаг вперед по сравнению с той ситуацией, которая наблюдалась ранее.
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2 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:13
    0
    суданская армия подписала предварительное соглашение с командованием Сил быстрого реагирования о гуманитарных перемириях.

    Можем их поздравить, но вот нам такого перемирия явно не надо. От слова "совсем"
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    0
    суданская армия подписала предварительное соглашение с командованием Сил быстрого реагирования о гуманитарных перемириях.
    У них сегодня дал слово (подписал документ), завтра это слово забрал назад. Армия Судана (104 000 чел.) против Сил быстрого реагирования (> 100 000 чел.) находятся практически в равных условиях поэтому и затянулось противостояние. И скорее всего это надолго, а значит вопрос о нашей МТБ флота повис в воздухе на неопределенное время. Как все вовремя, прямо по расписанию и на радость американцам.