Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли всё это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть

Заявление Великобритании о поставке ракет большой дальности Украине встретило одобрение со стороны администрации США. Передача таких ракет Киеву отвечает существующим потребностям ВСУ, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.Напомним, что вчера стало известно о решении Лондона начать поставки киевскому режиму крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность полета такой ракеты официально составляет до 560 километров. Но Киеву будут поставлять ракеты с дальностью до 300 километров, сообщала ранее украинская и западная пресса.Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что каждая западная страна помогает Киеву, исходя из собственных возможностей, поставляя различные виды вооружений.- подчеркнул Блинкен, комментируя решение Лондона о поставках дальнобойных ракет.В то же время, госсекретарь США отметил важность проведения соответствующего обучения украинских боевиков. По словам Блинкена, если работать с передаваемым вооружением будут необученные люди, «оно развалится за семь дней», следовательно, и эффекта никакого для киевского режима не будет.Исходя из этих слов руководителя Госдепа, вероятно, что западные страны в ближайшее время начнут готовить украинских военных к обслуживанию и эксплуатации таких ракет, хотя нельзя исключать и привлечение к эксплуатации ракет иностранных наемников, имеющих опыт службы в вооруженных силах западных государств.Передавая ракеты большой дальности, Великобритания якобы взяла обещание с киевского режима, что они не будут применяться по территории Российской Федерации в ее признаваемых западными странами границах. Но применение ракет против объектов в Крыму в Лондоне допускают. Да и верить обещаниям киевского режима, регулярно проводящего диверсии в глубине России, вряд ли стоит.