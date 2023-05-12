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Госсекретарь США объяснил необходимость поставки Великобританией дальнобойных ракет киевскому режиму

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Госсекретарь США объяснил необходимость поставки Великобританией дальнобойных ракет киевскому режиму

Заявление Великобритании о поставке ракет большой дальности Украине встретило одобрение со стороны администрации США. Передача таких ракет Киеву отвечает существующим потребностям ВСУ, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.


Напомним, что вчера стало известно о решении Лондона начать поставки киевскому режиму крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность полета такой ракеты официально составляет до 560 километров. Но Киеву будут поставлять ракеты с дальностью до 300 километров, сообщала ранее украинская и западная пресса.

Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что каждая западная страна помогает Киеву, исходя из собственных возможностей, поставляя различные виды вооружений.

Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли всё это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть

- подчеркнул Блинкен, комментируя решение Лондона о поставках дальнобойных ракет.

В то же время, госсекретарь США отметил важность проведения соответствующего обучения украинских боевиков. По словам Блинкена, если работать с передаваемым вооружением будут необученные люди, «оно развалится за семь дней», следовательно, и эффекта никакого для киевского режима не будет.

Исходя из этих слов руководителя Госдепа, вероятно, что западные страны в ближайшее время начнут готовить украинских военных к обслуживанию и эксплуатации таких ракет, хотя нельзя исключать и привлечение к эксплуатации ракет иностранных наемников, имеющих опыт службы в вооруженных силах западных государств.

Передавая ракеты большой дальности, Великобритания якобы взяла обещание с киевского режима, что они не будут применяться по территории Российской Федерации в ее признаваемых западными странами границах. Но применение ракет против объектов в Крыму в Лондоне допускают. Да и верить обещаниям киевского режима, регулярно проводящего диверсии в глубине России, вряд ли стоит.
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27 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:14
    +9
    Ну норм, обе стороны будут фигачить крылатыми ракетами по городам. Не война же право слово.
    Хороший такой пример того, что бывает когда десятки лет забиваешь на внешнюю политику и долгосрочные интересы, а сплошное накопление капитала.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:35
      +10
      Но начиналось то не с ракет! Начиналось с предложения жить дружно! Потом предложили их военным взять власть в свои руки и перейти на нашу сторону. Продолжилось боями с гуманитарным (гуманным) лицом. Чем больше гуманизма было от нас, тем больше росла крутизна поставок. Начали с ручных гранатомётов и уже дошли до ракет. Пока на 300 км. Где гарантии что завтра не пойдут ракеты с большей дальностью и самолёты? То что будут обучать это ещё не факт. Можно будет просто дать персоналу украинские паспорта и будут воевать чистокровные украинцы в десятом колене! Чем дольше длится конфликт, тем круче оружие будет идти на фронт. Надо бы уже быстрее прекращать эту бадягу. Иначе скоро увидим и тактическое ЯО бьющее по территории России. У англосаксов красных линий нет!
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:41
        +4
        Вот это "пока ракеты дали 300км", типа экспортный вариант, а не обычный на 600км, вот очень смешно смотрится, ага. Я скорее поверю, что пока им не разрешат пулять на всю дальность для поддержки озвученной инфы про "экспортный вариант ракеты".
        Я лично, не вижу как этот конфликт, теперь, можно остановить. Это не Чечня получилась от слова совсем, вна Украине нам УЖЕ не на кого опираться. Санкции это навсегда, ну добавить к ним репарации чтоле?
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 09:05
        +1
        После совершенно безнаказанного удара по Кремлю англосаксы поняли - Украине можно смело поставить всё, даже ядерное оружие.
        Кремлёвские импотенты всё стерпят и пойдут на любые унижения вроде продления зерновой сделки ради бабла.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 08:41
      +1
      Неужели в Кремле нет понимания, что их медленно таки варят? Беда, если твои способности/убеждения мешают принимать решения правильные и своевременные. В конце концов, накопителей капитала тоже можно модерировать - западные накопители построились в трусах на подоконнике и маршем отправились куда сказано.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 09:03
        0
        Неужели в Кремле нет понимания, что их медленно таки варят?
        Такая история требует от «партнеров» все больших и больших инвестиций в 404. Ну помечтаем: выделили они 10 батарей патриотов, 200 ф-16, 2000 Брэдли, дизель-электрические подлодки. Вложили 500 миллиардов долларов. А Россия возьми и начни массово применять ядерное орудие. Все инвестиции обнулились, а вооружение сгорело. И что дальше? Вот самый главный минус такой политики.
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 08:44
      +4
      Мы уже дали жёсткий ответ на это - МИД РФ прямо сейчас ведёт переговоры о продлении и расширении зерновой сделки.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:47
        0
        Ха, вы думаете у вас вышел удачный сарказм? Неа, Россия страна парадоксов "Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.“ — Отто фон Бисмарк.
  2. comradChe
    comradChe Сегодня, 08:18
    +5
    Ну чтож, всё логично и ожидаемо. Поставки тактического ЯО не за горами.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:25
      +3
      Не, тяо это уже конец конфликта, а это не нужно. Будет как с Израилем, два военных лагеря и постоянные прилёты разных ракет. Только в отличии от нашей ситуации, богоизбранные, не под санкциями и могут развиваться экономически.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 08:24
    +2
    Потом выскажется, что они к этому никакого отношения не имеют, это всё англичане. Трусливая и гнилая нация, однако.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 08:49
      0
      Нет, англичане - это расчетливая нация.
      Трусливая и гнилая нация (кроме ребят на передовой) - это мы: боимся провести мобилизацию, боимся ликвидировать террористов Зеленского, Залужного, Шмыгаля, Буданова и прочих, боимся уничтожить все мосты через Днепр и электростанции Украины, боимся победить - все время предатели из МИДа РФ заключают с врагом зерновые и прочие сделки, оплачиваемые жизнями воинов и граждан РФ.
      Англичане просто смотрят на все это делают адекватные и разумные выводы: Россию нужно давить до её позорного конца, до капитуляции и вывода войск с Украины.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:26
    -1
    Надо отвечать ударами СБ по Украине.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +7
    Заявление Великобритании о поставке ракет большой дальности Украине встретило одобрение со стороны администрации США
    А разве кто-то ожидал другой реакции не говоря уже о предупреждении или осуждении. И опять прикрываются правом стран самим принимать решения и якобы обязательствами Киева, которые ни чего не стоят. Не исключено, что Британия перед официальном объявлении о поставках ракет провела консультации с Сша и естественно получила полную поддержку. Ворон ворону глаз не выклюет, а англосакс всегда поддержит англосакса в борьбе с Россией.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:29
    -2
    Оно не может больше ждать. Они должны реагировать сейчас, посылать враждебным США странам передовые наступательные вооружения. В Северную Корею, в Иран и т.д.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:31
    0
    Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы.

    а штаты со стороны подождут и поглядят, как справляются другие с тем, что тем продиктовано...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    +2
    Вообще-то экспортный вариант ракеты, как пишет англоязычная вика 250 км.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 08:35
      0
      Ракета авиационная. Сколько самолетов ВСУ смогут ее применять?
      1. Жнец
        Жнец Сегодня, 08:42
        +3
        достаточно одного самолета Су-24 с нанесением удара по стратегическому аэродрому с нашей дальней авиацией, чтобы сократить наш потенциал в случае глобального конфликта
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:35
    +1
    Очередная красная линия пройдена...Кремль озвучил 1001 предупреждение...что дальше?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 08:39
      +3
      Очередная красная линия пройдена...Кремль озвучил 1001 предупреждение...что дальше?
      Дальше 1002
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 08:43
      +2
      Совершенно безнаказанный удар по Кремлю показал всему миру - никаких красных линий у РФ нет.
      Престарелые кремлёвские старцы готовы терпеть все, что угодно.
  10. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:40
    +3
    Уже миллион раз на всех ресурсах было сказано, что рано или поздно у всу будет практически любое оружие.Не понимать этого могли только третьекласники. Теперь наши главнокомандующие, как и прежде топчась на месте, будут за счет материальных и людских ресурсов изобретать способы борьбы с этим новым вооружением. И так будет бесконечно, пока у всу не появится тактическое ядерное оружие, а в том что оно у них будет рано или поздно сомневаться не приходится.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:41
    +3
    Дальность полета такой ракеты официально составляет до 560 километров.

    В общем Москве нужно готовиться жить под постоянными обстрелами как живёт Донецк.
    Слава Богу, обстрелы городов РФ лишь укрепляют зерновую сделку, вот уже и базар об аммиакопроводе из Тольятти в Одессу в МИДе РФ пошёл...
  12. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:52
    -1
    Зря все накинулись на эту зерновую сделку , по большому счёту она позволяет сохранить нам лицо. Не будет этой сделки , они будут просто возить без сделки и все дела. Что вы в самом деле ? Черноморский флот не выведут же перекрывать западную часть чёрного моря?? Иначе у дайверов ещё появятся объекты на дне
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:00
      0
      И без ЧФ РФ прямо с берега Крыма можно зафигачить ПКР любое судно, идущее в Одессу и Николаев.
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 08:58
    +1
    Цитата: AlexKruglov1976
    Нет, англичане - это расчетливая нация.
    Трусливая и гнилая нация (кроме ребят на передовой) - это мы: боимся провести мобилизацию, боимся ликвидировать террористов Зеленского, Залужного, Шмыгаля, Буданова и прочих, боимся уничтожить все мосты через Днепр и электростанции Украины, боимся победить - все время предатели из МИДа РФ заключают с врагом зерновые и прочие сделки, оплачиваемые жизнями воинов и граждан РФ.
    Англичане просто смотрят на все это делают адекватные и разумные выводы: Россию нужно давить до её позорного конца, до капитуляции и вывода войск с Украины.

    Тут нужно уточнение. Не нация гнилая, а те которые там... . Ну, Вы поняли. hi