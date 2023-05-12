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Зарубежная пресса: Зеленский готовится отправиться в Ватикан менее чем через две недели после сообщений о мирной инициативе папы римского

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Зарубежная пресса: Зеленский готовится отправиться в Ватикан менее чем через две недели после сообщений о мирной инициативе папы римского

Зарубежная пресса пишет о том, что президент Украины готовится отправиться в Ватикан. По данным издания «Аль Арабия», ссылающегося на дипломатические источники в Риме, Зеленский приглашён на приём к папе римскому Франциску в субботу 13 мая.

Подчёркивается, что эта поездка украинской стороной официально не анонсируется по соображениям безопасности. При этом внимание акцентируется на том, что отправляется к папе римскому глава киевского режима менее чем через пару недель после того, как в Ватикане объявили о «развёртывании миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине». Напомним, что тогда в Киеве заявили, что ни о какой миротворческой миссии Ватикана не слышали, вдобавок призвав главу римской католической церкви и его дипломатов не использовать термин «конфликт на Украине», а использовать исключительно фразу «российская агрессия против Украины».

Зарубежные медиа сообщают о том, что информацию о приезде Зеленского в Рим на ближайших выходных подтверждают источники в правительстве Италии. Помимо Франциска Зеленский, как сообщается, может быть принят итальянским премьером Джорджей Мелони.

Как показывает практика последних поездок Зеленского, перелёты он осуществляет на правительственных авиабортах принимающих сторон в сопровождении натовских истребителей. Так было, например, в ходе его визитов в Финляндию и Нидерланды, которые (визиты) фактически совпали с попыткой украинских сил атаковать беспилотниками Кремль. В связи с этим высказываются предположения о том, что во время отсутствия Зеленского украинская сторона может попытаться устроить очередную провокацию, а сам Зеленский традиционно заявит, что его в этот момент в стране не было и что Украина «к этому не имеет отношения».
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:36
    +3
    Зелибоба поедет " индульгенцию" покупать?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 08:39
      +2
      Да ему все равно куда ехать, лишь бы в подвале у белой стены не сидеть.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        0
        Вот увидите, папик наркоману ещё денег подкинет на оружие и благословит нацистов на геноцид православных. am
        Папику вместо посоха трезубец подойдёт. am
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:43
      0
      Просить помощи от швейцарских гвардейцев..
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:43
    0
    а там он что выпрашивать собрался? местечко в раю? так у него уже в аду забронировано....
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:46
    0
    Дальше только Спортлото.............
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    0
    Зеленский готовится отправиться в Ватикан
    Не разрешили выступить на закрытии "Евровидения -2023", так тут подоспело приглашение Ватикана. Сорвалась одна пропагандистская акция, попробует воспользоваться для того же приглашением Папы. Ну, что же посмотрим, как "миротворец" Папа возложит свою руку на чело бандеровца прощая ему грехи и благословит на "ратные подвиги". Тьфу...
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:18
    0
    Depuis quelques jours j'ai un sentiment désagréable, depuis que de multiples dirigeants Ukrainiens, Zelinsky en tête, et différents responsables US/OTAN/CE répètent en boucles : "l'Ukraine n'est pas prête à l'offensive, l'offensive est reportée etc"...Et maintenant Zelinsky partira visiter le pape ... pour une hypothétique proposition de paix .?
    Cela me donne l'impression de regarder un "magicien" qui agite sa main droite dans toutes les directions pendant qu'avec sa main gauche il triche et prépare un mauvais coup.
    J'espère me tromper juste un "sentiment" .