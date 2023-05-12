Зарубежная пресса: Зеленский готовится отправиться в Ватикан менее чем через две недели после сообщений о мирной инициативе папы римского

Зарубежная пресса пишет о том, что президент Украины готовится отправиться в Ватикан. По данным издания «Аль Арабия», ссылающегося на дипломатические источники в Риме, Зеленский приглашён на приём к папе римскому Франциску в субботу 13 мая.
Подчёркивается, что эта поездка украинской стороной официально не анонсируется по соображениям безопасности. При этом внимание акцентируется на том, что отправляется к папе римскому глава киевского режима менее чем через пару недель после того, как в Ватикане объявили о «развёртывании миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине». Напомним, что тогда в Киеве заявили, что ни о какой миротворческой миссии Ватикана не слышали, вдобавок призвав главу римской католической церкви и его дипломатов не использовать термин «конфликт на Украине», а использовать исключительно фразу «российская агрессия против Украины».
Зарубежные медиа сообщают о том, что информацию о приезде Зеленского в Рим на ближайших выходных подтверждают источники в правительстве Италии. Помимо Франциска Зеленский, как сообщается, может быть принят итальянским премьером Джорджей Мелони.
Как показывает практика последних поездок Зеленского, перелёты он осуществляет на правительственных авиабортах принимающих сторон в сопровождении натовских истребителей. Так было, например, в ходе его визитов в Финляндию и Нидерланды, которые (визиты) фактически совпали с попыткой украинских сил атаковать беспилотниками Кремль. В связи с этим высказываются предположения о том, что во время отсутствия Зеленского украинская сторона может попытаться устроить очередную провокацию, а сам Зеленский традиционно заявит, что его в этот момент в стране не было и что Украина «к этому не имеет отношения».