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Военкоры отметили «некоторое продвижение» ВС РФ после изменения направления наступательных действий под Авдеевкой

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Военкоры отметили «некоторое продвижение» ВС РФ после изменения направления наступательных действий под Авдеевкой

По состоянию на утро 12 мая наиболее напряженная обстановка сохранялась на ряде направлений Донецкого фронта. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов в их Telegram-каналах.


В районе Новомихайловки, в Марьинке и под Авдеевкой подразделения Вооруженных сил Российской Федерации при поддержке артиллерии атаковали позиции украинских формирований. В районе Авдеевки было изменено направление наступательных действий с юго-западного на восточное. Теперь ВС РФ атакуют украинские позиции из района Крутой Балки.

Военкоры сообщают, что есть определенные продвижения на Авдеевском направлении после изменения направления атак. Кроме того, российские артиллерийские подразделения продолжают обстрелы украинских позиций и мест скопления личного состава и военной техники ВСУ на данных направлениях.


В Артемовске (Бахмуте) фиксируется дальнейшее продвижение штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». Они действуют на западе, юге и севере города. Однако ВСУ предприняли атаку у Хромово (Артемовское). Артиллерия ВС РФ обстреливает украинские позиции и места скопления боевиков ВСУ и военной техники в Ивановском (Красном), Орехово-Василевке, Константиновке, Часовом Яре, Белой Горе, Ступочках, Богдановке. В ответ украинские формирования обстреливают из артиллерийских орудий Курдюмовку, Клещеевку, а также позиции «музыкантов» в самом Артемовске.

В Серебрянском лесном массиве в Луганской Народной Республике ВС РФ атаковали позиции украинских формирований со стороны Кузьмина, а также совершили несколько попыток продвижения в направлении Торского, Тернов и Стельмаховки. Здесь также постоянно работает артиллерия по позициям противника.

Украинский генштаб также подтверждает атаки ВС РФ в районах Серебрянского лесничества, Ступочек на Артемовском направлении, под Авдеевкой и в Марьинке. В сводке генерального штаба ВСУ сообщается и об авиационных ударах ВКС РФ по позициям украинских формирований в Белой Горе, Нью-Йорке, Артемовске и его окрестностях.
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7 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:58
    +3
    Некоторое продвижение... если считать за 15 месяцев , то это миллиметры в день.
    Практика показала , что обратное продвижение происходит гораздо динамичнее
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:11
      +3
      Карты в статье, как всегда, на высочайшем уровне. Сразу ясно и понятно: что, где, когда произошло.
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 09:17
      -1
      А зачем куда-то двигаться. Детей и охраны олигархов там нет, состояния олигархов за это время выросли.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:05
    0
    да, сколько можно врать, как сказал Пригожин?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:12
      0
      А вы просто не читайте/смотрите постоянно новости. Смотрите раз в две недели примерно и сравнивайте, что было на прошлых.
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 09:06
    +1
    как интересно с эпитетами получается. "военкоры" сообщают о "некотором продвижении" войск РФ, а еще вчера верещали о том что ВСУ "прорвали фронт" на флангах под Артемовском. это вообще чьи военкоры? наши или их? это точно военкоры? или хайпожоры на крови?
  4. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 09:14
    0
    Это войска ДНР, которые в составе ВС РФ. То есть, то, что осталось от армии ДНР через полтора года странной военной операции.