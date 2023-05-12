«В последний раз»: Россия продлит зерновую сделку по просьбе Турции

Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой

Зерновую сделку, срок которой истекает 18 мая, продлят, но не более, чем на два месяца. Решение об этом может быть принято на днях. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.Зерновую сделку продлят на 60 дней, первым об этом объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что Россия идет на это по просьбе Турции, это такой "подарок" турецкому лидеру в преддверии выборов президента, которые пройдут в это воскресенье, 14 мая. В Анкаре планируют, что продление зерновой сделки, где Турция играет одну из главных ролей, может укрепить позиции действующего президента.При этом подчеркивается, что Москва согласится на продление сделки в последний раз. В дальнейшем, если не будут выполнены требования российской стороны, Россия окончательно выйдет из соглашения. В общем, все станет ясно уже сегодня или завтра, окончательное решение, в любом случае, будет принято до воскресенья.- приводит ТАСС слова источника.Ранее сообщалось, что Россия выйдет из сделки в случае невыполнения российских условий. Среди требований Москвы: снятие запрета с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и еще несколько вопросов, касающихся сельхозпродукции.