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«В последний раз»: Россия продлит зерновую сделку по просьбе Турции

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«В последний раз»: Россия продлит зерновую сделку по просьбе Турции

Зерновую сделку, срок которой истекает 18 мая, продлят, но не более, чем на два месяца. Решение об этом может быть принято на днях. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.


Зерновую сделку продлят на 60 дней, первым об этом объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что Россия идет на это по просьбе Турции, это такой "подарок" турецкому лидеру в преддверии выборов президента, которые пройдут в это воскресенье, 14 мая. В Анкаре планируют, что продление зерновой сделки, где Турция играет одну из главных ролей, может укрепить позиции действующего президента.

При этом подчеркивается, что Москва согласится на продление сделки в последний раз. В дальнейшем, если не будут выполнены требования российской стороны, Россия окончательно выйдет из соглашения. В общем, все станет ясно уже сегодня или завтра, окончательное решение, в любом случае, будет принято до воскресенья.

Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из сделки в случае невыполнения российских условий. Среди требований Москвы: снятие запрета с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и еще несколько вопросов, касающихся сельхозпродукции.
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43 комментария
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:50
    +15
    "В последний раз" это как красная линия? wassat
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:58
      +9
      Нет. Это последний раз в мае месяце 23-го года. Так что у нас ещё масса вариантов! wassat
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 09:09
        +3
        Нет, не так. Дальше будет "в самый последний раз"!
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 09:27
          0
          потом будет - на посошок
          - на ход ноги
          - на морду коня.....
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 09:13
      +2
      Ну шо вы тут ноете? Сделка скоро кончится в связи с исчерпанием запаса зерна. Сколько там его осталось? А новое растить некому. И да, помните о детях Африки.
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:18
      +5
      Вам же давно и многократно объяснили, что это - не война, а специальная военно-торговая операция по обеспечению шкурных интересов олигархов РФ, многие из которых граждане Израиля и других традиционно вражеских России государств.
      Только вот ребята на передовой об этой мерзости не знают, они думают, что воюют за безопасность России и за освобождение русских людей Украины от нацизма.
      Зерновая сделка раскрывает саму суть и настоящие цели СВО, не те, которые декларирует наша казенная пропаганда по телевизору.
      "Всё - для фронта, всё - для победы!" - это лозунг настоящей Советской Родины, настоящего социалистического Отечества, СССР.
      Для у современной РФ другой лозунг - "кому война, а кому - мать родна"
      Все империалистические войны ведутся не в интересах народа, а в интересах кучки выгодоприобретателей, сверх богатых буржуев.
      Народу - кресты и могилы, буржуям - яхты и виллы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:22
        0
        Ну ещё и приватизацию новую анонсировали под шумок СВО......
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:50
    +7
    Россия идет на это по просьбе Турции, это такой "подарок" турецкому лидеру

    ну что ж. Россия -щедрая душа.
    нас по щёкам колотят с размаху все, кому не лень, ничего не боясь, та же Турция в прошлом была враждебным гос-вом.
    а что РФ? делает подарок по просьбе.
    такие дела...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:00
      +3
      А не по просьбе ли турецких мукомолов это? Пока окраина продаёт зерно по демпинговым ценам, почему бы не затарится!? Чисто бизнес и никакой политики! Турция это не только курортный бизнес.
  3. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 08:50
    +13
    Это какой то позор...Решили свалить все на выборы,без Эрдика,мол,пропадем.А ну не переизберут?Выборы в Турции совершенно ни при чем,просто удобный повод дурить плебс.
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 08:51
    +6
    Да не стоит писать про продление , нет флота и сделка будет действовать , а вынести к маме не хорошей порты врага тяму нет ?
    Моряцких в море выводить себе дороже опять чего потопят , а вот ракеты и самолеты с моря кто мешает.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:04
      +1
      Морская блокада портов окраины вещь конечно зачётная! Вот только нам тогда балтику перекроют. Она сегодня фактически стала внутренним морем НАТО. Финляндия член, а Швеция кандидат. Не хило так сработал план **Кольцо Анаконды**!
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:51
    +10
    Правильно наверное....
    А они Украм ещё байрактарчиков и бронированных автомобилей....

    Не понимаю я ничего в таких вещах. Мое мнение, всякую торговлю с западом давно пора сворачивать....
    Просто война отдельно, бизнес отдельно.
    Мне так кажется, надеюсь...
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:01
      +3
      Это вы не понимаете , а вот капиталист он таки понимает по другому этому бербекули деньги все и за деньги нормальный купипродавец само удавится в людном месте и даже на бис как денегой запахнет. Для класса эксплуататоров война это инструмент создания условий для торговли со своей выгодой .Купипродавцы все продадут и всех предадут за прибыль .Вот о чем и стоит думать.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:08
      +4
      Просто война отдельно, бизнес отдельно.
      Мне так кажется, надеюсь...
      Так по этому видимо у нас не война, а СВО. Война бизнесу некоторых мешает. А с СВО можно и рыбку сьесть и ... Не их же дети вна передовой погибают. Ихнии все больше по заграницам раскатывают ни в чем себе не отказывая.
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:14
      +1
      Среди требований Москвы: снятие запрета с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и еще несколько вопросов, касающихся сельхозпродукции.
      Вот она цена за вхождение в мировую экономику. Ни удобрения продать, ни платежи перевести, ни другие вопросы не решить. Злые языки поговаривали что зерном торгуют амерские перекупы. Так сложилось или так под это подвели. Но наше счастье тут с буквы Ж. А когда то были свои зоны влияния, а значит они же и зоны торговли. Отказавшись от своего влияния Россия легла под США. А вот зачем надо было это делать? Крыша от США оказалась геморроем от которого трудно (почти невозможно) избавится. Вот они последствия нового мЫшления Миши, Чубайса, Гайдара и прочих.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:52
    +2
    Тьфу, и много цензуры
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 08:53
    +10
    «В последний раз»: Россия продлит зерновую сделку по просьбе Турции
    Ха-ха-ха. В который раз РФ использовали в качестве изделия №2, других комментариев здесь быть не может. lol
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:54
    +6
    Как всегда "по просьбе Товарищей" am
    - которые поставляют Свинам байрактары и бронемашины
    - из-за сделки какой раз уже (по развед данным) осуществляется атака морскими дронами Севастополя (предполагают - запуск производится именно с судов идущих по "коридору") am

    Продолжаем разговор! negative
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:17
      -1
      Ну это типа атака из нейтральных, международных вод. Хулиганы не установлены. Хотя англосаксы как то умудряются останавливать для досмотра суда в нейтральных водах. Если мы это не можем, почему тогда нет нашего сопровождения судов? Выходит мы сами провоцируем на атаки вместо пресечения их.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:55
    +8
    Это ПОЗОР и ПРЕДАТЕЛЬСТВО, это - дискредитация МИДом РФ наших погибающих под Артёмовском ребят.
    И это - ответ высшего политического руководства РФ на удар по Кремлю.

    Барыги в высшем политическом руководстве не понимают, что такими шагами они ведут Россию к взрыву, к новой революции.

    Терпение русского народа небезгранично - вкупе с гениальными перегрупировками на фронте и жестами доброй воли, с раздачей полномочным представителем президента РФ Абрамовичем iPhone' ов нацистам в один прекрасный момент этой бесконечной СВО оно может лопнуть.

    Все больше склоняюсь к позиции Гиркина - Стрелкова - власть РФ с верху до низу прогнила насквозь.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 09:22
      +2
      власть РФ с верху до низу прогнила насквозь

      Всё правильно, власть компродорская, продажная, власть олигархов и чиновников...
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 09:24
        0
        Кто виноват мы знаем, что делать нам указал ещё век назад В. И. Ленин.
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:56
    +1
    Это ещё считаются с Россией , пока. Не будут продлевать - ну и что!? Что мы сможем сделать ? Абсолютно ничего , даже не обманывайте себя. Будут возить и без всяких сделок.
    Это пока Эрдоган пытается показать свою значимость , а мы пытаемся сохранить лицо.
    Нефть и газ поставки уже отпали , так хоть типа зерном чо то там подруливаем
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:56
    +8
    Кто бы сомневался, что продлят. Но не понятно, зачем тогда было "щеки надувать"? Ведь это бьёт по имиджу России даже больше, чем "перегруппировки".
  12. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:57
    +10
    С этих импотентов ничего другооо и не ждали yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:01
      +7
      это полная политическая беззубость и беспомощность. вот увидите - на все российские условия в очередной раз будет положен болт. закончится всё обычным шумом ДАМа в Твиттере, Пургомёта и прочих полит-вещателей. ещё и как "достижение" выставят....
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 09:11
        +2
        на все российские условия в очередной раз будет положен болт.
        А это для них не проблема. Кое кто опять скажет что его обманули. И виноватых нет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:15
          +1
          Ну тогда это будет равносильно признанию в лошарстве. Особенно если обманули не в первый раз. Если по нормальному, то если один раз кинули - то вроде бы как адекватные с кидалами дел больше не имеют. Это по логике вещей. А тут получается сами напрашиваются на кидалово. Ещё и грозятся тем, что потом не выполняют.
  13. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:01
    +5
    интересно, за какие "каврижки" такое решение?
    всем понятно и смешно, "лицо" давно уже нами потеряно
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:10
      +3
      Наверно лично Лавров получил миллиардный откат от олигархов РФ, в частности от владельца "Тольятти Азот" Мазепина за продление этой зерновой сделки.
      Бесплатно такое предательство национальных интересов России не совершается.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Дедок
      интересно, за какие "каврижки" такое решение?

      Коврижки, для поддержки Эрдогана в его предстоящих выборах. Другого ответа не вижу.
  14. next322
    next322 Сегодня, 09:02
    +7
    Все по плану...даже не сомневался...а пригожин и стрелков во всем оказались правы!!
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:02
    +3
    Россия идет на это по просьбе Турции, это такой "подарок" турецкому лидеру
    Как же надоели эти подарки, жесты доброй воли и т.д., против нас ведётся война и поступать надо соответственно этому.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:05
      +3
      Это наши бойцы воюют ТАМ не щадя своих жизней. А у этих - СВО идёт ни шатко ни валко. На коммерческой основе.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +1
    Честно говоря и комментировать о продлении нет желания.
    Предполагается, что Россия идет на это по просьбе Турции
    А если завтра Эрдоган попросит вернуть Крым Украине и отойти?
    1. Комментарий был удален.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:13
      0
      Задайте этот вопрос Пескову - любопытно, как он изворачиваться начнёт.......
  17. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 09:11
    +3
    А вы пацаны продолжайте по 100+ в день умирать. А эти холуи на этой зерновой сделке даже деньги не могут сделать, вообще непонятен выхлоп для России от этого. Торгаши типа торгуют Вы пацаны даже не за деньги этих торгашей погибаете. Одни эмоции. Это капец, это полный капец.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:18
      +1
      Да даже если и сделают денег на этой сделке - где уверенность что эти средства на реальные дела пойдут, на пользу стране ?
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:18
    -1
    ППЦ!
    Ну, ладно...
    Стесняюсь спросить...
    А если Султан пролетит с выборами, отсчет 60-ти дней продолжится?
    Ну, назло т.н. "Коллективному Западу" (тм)...
  19. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:23
    0
    А Эрдоган в ответ не хочет обьявить что не будет поставлять на Украину вооружение , снаряжение и бпла?
  20. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:25
    0
    Если другу Реджепу надо помочь перед выборами, а выборы 14.05, зачем продлять на 2 месяца, до 12.07? Полагаю, на демпинговую пшеницу немало собирается любителей мелкого (и не очень) гешефта. Может быть и интересы самогО там есть, и мидовцев. Должна же быть причина продления несмотря на битую морду секретаря российской делегации. Деньги? Не вижу других таких же сильных мотиваторов для этих людей.
  21. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:28
    0
    Правильно, господам надо делать деньги, плевать им на всякие там дурацкие принципы - пусть ими глупый плебс заморачивается, ему же подыхать.