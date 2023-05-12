«В последний раз»: Россия продлит зерновую сделку по просьбе Турции

Зерновую сделку, срок которой истекает 18 мая, продлят, но не более, чем на два месяца. Решение об этом может быть принято на днях. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.
Зерновую сделку продлят на 60 дней, первым об этом объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что Россия идет на это по просьбе Турции, это такой "подарок" турецкому лидеру в преддверии выборов президента, которые пройдут в это воскресенье, 14 мая. В Анкаре планируют, что продление зерновой сделки, где Турция играет одну из главных ролей, может укрепить позиции действующего президента.
При этом подчеркивается, что Москва согласится на продление сделки в последний раз. В дальнейшем, если не будут выполнены требования российской стороны, Россия окончательно выйдет из соглашения. В общем, все станет ясно уже сегодня или завтра, окончательное решение, в любом случае, будет принято до воскресенья.
Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее сообщалось, что Россия выйдет из сделки в случае невыполнения российских условий. Среди требований Москвы: снятие запрета с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и еще несколько вопросов, касающихся сельхозпродукции.