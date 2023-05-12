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Главы МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии договорились о создании дорожной карты для нормализации турецко-сирийских отношений

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Главы МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии договорились о создании дорожной карты для нормализации турецко-сирийских отношений

В ближайшее время начнется формирование специального комитета и разработка дорожной карты для дальнейшей нормализации отношений между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hürriyet Daily News.


По утверждению главы турецкого дипломатического ведомства, соответствующие договоренности были достигнуты в результате четырехсторонних переговоров глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана. Чавушоглу заявил, что Анкара не вынашивает агрессивных планов относительно Сирии, а присутствие турецких войск в ряде северных районов этой страны ставит своей целью исключительно борьбу с радикальными группировками.

Перед четырехсторонними переговорами Чавушоглу встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Затем уже к переговорам подключились главы дипломатических ведомств Ирана и Сирии Хосейн Амир Аболлахиан и Фейсал Микдад соответственно.

Чавушоглу рассказал в интервью, что министр иностранных дел САР ждал участников переговоров и при встрече возникло «некоторое смущение», однако турецкий и сирийский министры поздоровались и обменялись рукопожатиями. На встрече, помимо прочего, обсуждалась территориальная целостность сирийского государства, которой, по уверениям турецкой стороны, ничего не угрожает.

Глава МИД Турции к основным задачам Анкары в регионе отнес борьбу с формированиями Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в самой Турции признана террористической организацией. В Сирии оперируют тесно связанные с РПК формирования курдского ополчения.

Отметим, что прошедшие переговоры являются весьма знаковым событием. Главы МИД Турции и Сирии впервые встретились со времени начала гражданской войны в стране в 2011 году. В связи с этим появилась надежда на нормализацию турецко-сирийских отношений, а также на постепенное возвращение на родину находящихся в Турции сирийских беженцев.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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2 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:07
    +1
    Сирия победила в войне против прозападного блока.Мои поздравления сирийскому народу и конечно Башару Асаду.
  2. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 09:26
    0
    Киличдароглу собирается на пост; испортится Рус-Тур отношение; начнутся в районе перестрелки; будут потери со всех сторон и останется лишь "теплое воспоминание".