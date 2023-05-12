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Украинские СМИ сообщают о гибели под Артемовском одного из плененных в «Азовстали», а затем вернувшегося на фронт неонациста

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Украинские СМИ сообщают о гибели под Артемовском одного из плененных в «Азовстали», а затем вернувшегося на фронт неонациста

К сожалению, украинское руководство и его партнеры в очередной раз нарушили свои обещания. Чудом избежавшие смертной казни в ДНР и освобожденные в рамках обмена боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация*), вновь возвращаются на фронт, чтобы убивать русских солдат.


Между тем, как говорится, судьба – штука упрямая, и каждый рано или поздно отвечает за свои поступки. Так и случилось с украинским неонацистом Александром Егоровым с позывным «Муха», который, как сообщают украинские СМИ, недавно погиб под Бахмутом (Артемовском).

Стоит напомнить, что Егоров, будучи этническим русским, решил выбрать другую сторону и отправился поддерживать «братьев-националистов» на майдан в 2013 году. Затем он вступил в ряды полка «Азов»* и на протяжении следующих 8 лет убивал русских на Донбассе.

В прошлом году «Муха» вместе с другими боевиками с «Азовстали» попал в плен и должен был предстать перед трибуналом в ДНР. Однако произошел обмен пленными, и неонацист оказался на свободе.

Не оценив «подарок судьбы» по достоинству, Егоров снова отправился на фронт, где и нашел свое последнее пристанище в «мясорубке» под Бахмутом. При этом едва ли его «подвиг» будет оценен киевским руководством, для которого Артемовск является лишь медийным инструментом, а сражающиеся за него бойцы – расходным материалом.
Использованы фотографии:
ТГ/Readovka
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22 комментария
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  1. Everevil
    Everevil Сегодня, 14:24
    +10
    Когда награда находит "героя" - это всегда хорошо!
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 14:46
      +2
      laughing !!.. Да никто не понял просто - ему в плену больше понравилось, чем среди своих "сотоварищей")). Зря убили-то ...
      Надо было снова в плен взять, показать по телевизору и выпустить на улицу ... где-нибудь в Горловке. А потом снова показать по телевизору, возможно частями.
      Тогда воспитательный момент был бы на лицо, ... точнее на лице, а ещё точнее - на роже с лобковой растительностью вместо бороды, или того, что от неё бы осталось, если бы, вообще, осталось.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: Ингибитор_Коррозии
        Тогда воспитательный момент был бы на лицо, ... точнее на лице,

        Нацистов и бандеровцев перевоспитать нельзя, после ВОВ попробовали, но как видим ничего из этого не получилось. Бороться с нацизмом, можно только одним методом.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:26
    0
    Чего то не слышно давно об исполнителе гимна России ?Живой гадёныш?
  3. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 14:32
    -2
    Ну и что?
    У кошки, например, 9 жизней.
    А сколько жизней у мухи?
    Две он уже использовал.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:34
    +10
    Если ничего не путаю, под Соледаром у фашей тоже не задалось. По слухам, около 900 жмуров и куча сожженной бронетехники.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:39
      +4
      В новостях Яндекса было сообщение,что подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе водохранилища.Это на Малоильинском направлении.Про разблокировке дороги на Артемовск со стороны Часова Яра уже сообщалось.Вот как то так
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: dmi.pris1
        В новостях Яндекса

        у яндекса нет новостей
        вот как-то так
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:53
          -1
          Что же я тогда читаю в Яндексе?Вот как то так.Неужели небылицы?А,ну сейчас это называется Яндекс Дзен,Главная.Сегодня в СМИ.Вот еще.Точно небылицы.Но это уже от ВЦИОМ.Рейтинг доверия Путину возрос до 80 с лишним прОцентов..
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 15:06
            +2
            внимательно прочтите, это ссылки на сторонние источники, у яндекса НЕТ службы новостей
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:03
        -1
        заняли более выгодные позиции

        что-то похожее говорили прошлой осенью ...
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:42
    +3
    вновь возвращаются на фронт, чтобы убивать русских солдат.
    а кто-то сомневался?
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:46
    +1
    Нада отпущенным имплант вставить какой-нибудь как в фантастике... приблизился к зоне БД - бум и все - самоликвидация. good
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: Enceladus
      Нада отпущенным имплант вставить какой-нибудь
      вот такой
    2. Комментарий был удален.
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 14:51
    +4
    СвиHья себе везде грязь найдёт, а нацист найдёт свою пулю.
    Отбегался нацик Егоров, из гарема бандеры обмена уже не будет.
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:55
    +3
    о гибели под Артемовском одного из плененных в «Азовстали», а затем вернувшегося на фронт неонациста

    Таких гадов вообще не брать в плен. Он уже в плену побывал. Выпустили. Вернулся наших опять убивать сволочь.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:55
    +1
    Он так стремился на встречу со Смертью, что Она не смогла ему отказать.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 15:06
    +2
    Ну теперь точно под обмен не попадет. Земля стекловатой.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:31
    0
    К сожалению, украинское руководство и его партнеры в очередной раз нарушили свои обещания.

    Не уж то есть люди, которые верят нацистко-клоунскому режиму ?
    На них уже клеймо негде ставить, а кто то якобы верит. Так что дело здесь не в верить-неверить, а кому это выгодно.
  12. MrTulandra
    MrTulandra Сегодня, 15:31
    0
    Чудом избежавшие смертной казни

    Чудо-Юдо Абрамович... laughing
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:33
    0
    Цитата: Владимир80
    заняли более выгодные позиции

    что-то похожее говорили прошлой осенью ...

    Да и вы не далее чем вчера много чего говорили. Не?
  14. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 15:42
    0
    Редакция будет о каждой такой субстанции сообщать?