К сожалению, украинское руководство и его партнеры в очередной раз нарушили свои обещания. Чудом избежавшие смертной казни в ДНР и освобожденные в рамках обмена боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация*), вновь возвращаются на фронт, чтобы убивать русских солдат.Между тем, как говорится, судьба – штука упрямая, и каждый рано или поздно отвечает за свои поступки. Так и случилось с украинским неонацистом Александром Егоровым с позывным «Муха», который, как сообщают украинские СМИ, недавно погиб под Бахмутом (Артемовском).Стоит напомнить, что Егоров, будучи этническим русским, решил выбрать другую сторону и отправился поддерживать «братьев-националистов» на майдан в 2013 году. Затем он вступил в ряды полка «Азов»* и на протяжении следующих 8 лет убивал русских на Донбассе.В прошлом году «Муха» вместе с другими боевиками с «Азовстали» попал в плен и должен был предстать перед трибуналом в ДНР. Однако произошел обмен пленными, и неонацист оказался на свободе.Не оценив «подарок судьбы» по достоинству, Егоров снова отправился на фронт, где и нашел свое последнее пристанище в «мясорубке» под Бахмутом. При этом едва ли его «подвиг» будет оценен киевским руководством, для которого Артемовск является лишь медийным инструментом, а сражающиеся за него бойцы – расходным материалом.