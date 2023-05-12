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Авиаудары ВКС РФ по украинским позициям в районе Гуляйполя Запорожской области попали в кадр

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Авиаудары ВКС РФ по украинским позициям в районе Гуляйполя Запорожской области попали в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлены удары российской авиации по позициям украинской армии в районе населенного пункта Гуляйполе в оккупированной части Запорожской области. На кадрах можно увидеть, как точными авиаударами уничтожаются военные объекты, расположенные среди гражданской застройки.




Также сообщается, что на запорожском направлении российской армией в течение прошедших суток из стрелкового вооружения были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также четыре дрона-камикадзе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, также на запорожском участке фронта в районе населенного пункта Полтавка огнем реактивной артиллерийской батареи был уничтожен пункт временной дислокации живой силы украинской армии, а в районе населенного пункта Гуляйполе уничтожен расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и минометный расчет боевиков киевского режима.

Кроме того ударами дронов-камикадзе в районе деревни Малая Токмачка был уничтожен украинский бронеавтомобиль "Казак" и два пикапа в районе населенного пункта Новоданиловка.

Также сообщается о двух мощных взрывах, прогремевших в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье. Появившаяся накануне информация о применении украинской армией на Ореховском направлении химических боеприпасов не подтвердилась.
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6 комментариев
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  1. Максимус19
    Максимус19 Сегодня, 13:44
    -3
    Надеюсь попали куда надо, а то второй разрыв практически в чистом поле был...
  2. zenion
    zenion Сегодня, 13:49
    -17
    Во дают! Аж искры летят. Самое главное - выяснить, где находится северный юг, что бы не мазануть. И неважно в кого залетело, главное не таскаться с таким зверским грузом. Тут же нужно опуститься, или по договору с обученными индейцами такие птицы, снять скальпы для учёта. Неважно с кого. Там на черепах не стоят татуированные звёздочки, или вилы. Принимают всё вдувсырьё, у них тоже план по приёму. За каждую тону дают сто грамм денег.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:59
      +11
      zenion (zinovy)
      Сам то понял, что написал "юморист"?
      1. zenion
        zenion Сегодня, 14:08
        -11
        Мине не обязательно понять, понимать её и думать. Главное отписяться и выпуск. Я на таком деле у вола безяйцевого четыре яйца откусил, а может намного больше. И отправил уже жить в небеса и не биса. Пошуруйте пальцем в небе он вам откликнется.
        1. olezenka1
          olezenka1 Сегодня, 14:38
          +4
          Глава 6. Шизофрения, как и было сказано... "Мастер и Маргарита" ...Гляньте у Булгакова.
  3. zenion
    zenion Сегодня, 14:24
    -6
    Батько Махно думал, что может скрыться из-за давности лет. Не под тех попал. Тут если поймали то будут допрашивать и бить по мозгам, пока кровь пятками пойдёт. Точно такое было лет 50 тому. Во время строительство Асуанской плотины случайно обнаружили погребение. Налетело учёных, как мух. Бегали вокруг него эти учёные со всех стран и не могли определить скоко тому фараону годов. Позвали спецслужбы со всего мира, нифига не получилось. Пришлось позвать спецотдел из КГБ. Те сразу выставили условие - никто не должен мешать. Зашли они в погребение. Прошло около двадцати минут, может чуть меньше. Раздались из погребения страшные крики. Выходят наши молодцы отдедоволь и скатывают рукава. И один другому говорит так надо ведь было товарищ, тот только головой кивнул. И сказали они народу - чего время тянуть этот молчун сам сознался.