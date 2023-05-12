Авиаудары ВКС РФ по украинским позициям в районе Гуляйполя Запорожской области попали в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлены удары российской авиации по позициям украинской армии в районе населенного пункта Гуляйполе в оккупированной части Запорожской области. На кадрах можно увидеть, как точными авиаударами уничтожаются военные объекты, расположенные среди гражданской застройки.
Также сообщается, что на запорожском направлении российской армией в течение прошедших суток из стрелкового вооружения были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также четыре дрона-камикадзе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, также на запорожском участке фронта в районе населенного пункта Полтавка огнем реактивной артиллерийской батареи был уничтожен пункт временной дислокации живой силы украинской армии, а в районе населенного пункта Гуляйполе уничтожен расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и минометный расчет боевиков киевского режима.
Кроме того ударами дронов-камикадзе в районе деревни Малая Токмачка был уничтожен украинский бронеавтомобиль "Казак" и два пикапа в районе населенного пункта Новоданиловка.
Также сообщается о двух мощных взрывах, прогремевших в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье. Появившаяся накануне информация о применении украинской армией на Ореховском направлении химических боеприпасов не подтвердилась.