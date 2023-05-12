Экс-глава «Роскосмоса»: Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам не составит труда это сделать

Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам и вовсе не составит труда это сделать. Для этого мы располагаем всеми необходимыми средствами. Однако вопрос здесь в том, нужно ли нам это, учитывая тот факт, что как только мы совершим атаку на космические аппараты с тем, чтобы вывести их из боевого дежурства, это сразу же станет поводом к войне уже в космическом пространстве

Экс-глава государственной корпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин прокомментировал отказ России от уничтожения спутников системы Starlink на Украине. Как уточнил Рогозин, Москва не заинтересована в этом по причине того, что подобные действия привели бы к переносу войны в космос. Так, по его словам, если Россия выведет из строя вражескую систему связи, то она лишится своих собственных спутников и, соответственно, своей космической группировки.– рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва» Отметим, что по утверждению американского предпринимателя, инженера, основателя и генерального директора компании SpaceX Илона Маска, Starlink начал свою деятельность на Украине с конца февраля 2022 года после начала проведения Россией спецоперации. Данная система предоставляет широкополосный доступ в интернет. В настоящее время SpaceX запустила на околоземную орбиту более 2 тыс спутников. Кстати говоря, по состоянию на конец прошлого года Киев получил более 20 тыс терминалов Starlink, подавляющее большинство которых использовал (использует) в военных целях.В этой связи, не лишним было бы упомянуть и о предупреждениях, сделанных МИД РФ по поводу того, что объекты гражданской инфраструктуры в космосе, активно применяемые США и их союзниками в украинском конфликте в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара со стороны ВС России. Как ранее заверял сам Маск, он не допустит эскалации конфликта из-за данной сети.