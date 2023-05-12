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Экс-глава «Роскосмоса»: Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам не составит труда это сделать

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Экс-глава «Роскосмоса»: Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам не составит труда это сделать

Экс-глава государственной корпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин прокомментировал отказ России от уничтожения спутников системы Starlink на Украине. Как уточнил Рогозин, Москва не заинтересована в этом по причине того, что подобные действия привели бы к переносу войны в космос. Так, по его словам, если Россия выведет из строя вражескую систему связи, то она лишится своих собственных спутников и, соответственно, своей космической группировки.


Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам и вовсе не составит труда это сделать. Для этого мы располагаем всеми необходимыми средствами. Однако вопрос здесь в том, нужно ли нам это, учитывая тот факт, что как только мы совершим атаку на космические аппараты с тем, чтобы вывести их из боевого дежурства, это сразу же станет поводом к войне уже в космическом пространстве

– рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что по утверждению американского предпринимателя, инженера, основателя и генерального директора компании SpaceX Илона Маска, Starlink начал свою деятельность на Украине с конца февраля 2022 года после начала проведения Россией спецоперации. Данная система предоставляет широкополосный доступ в интернет. В настоящее время SpaceX запустила на околоземную орбиту более 2 тыс спутников. Кстати говоря, по состоянию на конец прошлого года Киев получил более 20 тыс терминалов Starlink, подавляющее большинство которых использовал (использует) в военных целях.

В этой связи, не лишним было бы упомянуть и о предупреждениях, сделанных МИД РФ по поводу того, что объекты гражданской инфраструктуры в космосе, активно применяемые США и их союзниками в украинском конфликте в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара со стороны ВС России. Как ранее заверял сам Маск, он не допустит эскалации конфликта из-за данной сети.
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53 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:27
    -12
    Да да, давай крутой вовчик, бахни чужой спутник, будь первым ковбой. Тебе все остальные только спасибо скажут.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:33
      +17
      Может всё-таки для начала лучше норвежские газопроводы взорвать?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:36
        +4
        Как говорится: Шурик, это же не наш метод (с)
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:34
      +4
      Не, ну могут. Predator то бахнули. Вопрос в количестве и эффективности усилий.
    3. MARGADON
      MARGADON Сегодня, 13:36
      +2
      Если будет нужно,за ним не заржавеет.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 13:41
      +10
      Какой там хрен!!! Чем это он уничтожать 2000 спутников собрался?своей простреленной задницей?? Болтун неугомонный
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:29
    +5
    Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам и вовсе не составит труда это сделать

    в свете того, как дела идут на линии фронта, я бы не был так уверен в способностях наших ВС.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:37
      -7
      10-20 мегатонн решат эту задачу. Но оно надо?
      1. iran
        iran Сегодня, 13:46
        +3
        Цитата: Arzoo
        10-20 мегатонн решат эту задачу. Но оно надо?


        В космосе ядерными зарядами против спутников? Это примерно как камнем глушить всю рыбу в реке.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 14:20
          -2
          В космосе ядерными зарядами против спутников?

          В ионосфере... Не слышали?
        2. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 14:27
          -2
          В космосе ядерными зарядами против спутников? Это примерно как камнем глушить всю рыбу в реке.
          Вот ровно на оборот. Это как ядерной бомбой глушить рыбу в реке. От ЭМИ-импульса там сгорит все, поскольку атмосферного подавления оного нет. Кроме того, эксперименты такие уже были и таки спутники погорели.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 16:00
            0
            Цитата: Arzoo
            В космосе ядерными зарядами против спутников? Это примерно как камнем глушить всю рыбу в реке.
            Вот ровно на оборот. Это как ядерной бомбой глушить рыбу в реке. От ЭМИ-импульса там сгорит все, поскольку атмосферного подавления оного нет. Кроме того, эксперименты такие уже были и таки спутники погорели.

            Расстояние между спутниками такое, что придётся по 1 ядерной бомбе на спутник кидать. У России не столько ядерных ракет, чтобы перебить все спутники Маска. У него тупо спутников больше, чем у нас ракет.
    2. MARGADON
      MARGADON Сегодня, 13:42
      +2
      Какая связь между космосом и боями в Артемовске?
    3. marswell
      marswell Сегодня, 13:43
      0
      ВАШИМ ВС по любому писец, да еще с хвостом пушистым вокруг шеи, как нато не укакивайся
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:29
    -2
    Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам и вовсе не составит труда это сделать. Для этого мы располагаем всеми необходимыми средствами. Однако вопрос здесь в том, нужно ли нам это, учитывая тот факт, что как только мы совершим атаку на космические аппараты с тем, чтобы вывести их из боевого дежурства, это сразу же станет поводом к войне уже в космическом пространстве
    Ну только ЭМИ-импульсом от ЯО подорванного на орбите. Но сгорит вообще все что летает в том секторе, включая наше, китайское и всех. Телескоп Джеймса Уэбба, например.
    1. anzar
      anzar Сегодня, 14:26
      +1
      Телескоп Джеймса Уэбба, например.

      Он не на НОО, а в точку Лагранжа L2
  4. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 13:30
    +10
    Когда этих болтунов отправят на Колыму работать над ошибками?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:42
      +7
      Это... Такая субстанция, всегда на плаву..
  5. Geodez
    Geodez Сегодня, 13:34
    +7
    Я удивлен что Конашенков до сих пор не отчитывается о сбитых спутниках.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:34
    +16
    Предлагаю этого балабола с кувалдой батутом на орбиту закинуть - нехай там спутники крушит.
  7. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 13:35
    +6
    Правильно, мы не будем ничего делать. Пуская погибают наши солдаты и мирные люди. Вот, что заявил рогозин.
    Не будем ничего делать, авось всё как нить само образуется. И победа придем сама собой. А мы просто посидим подождем.
  8. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 13:37
    +3
    Гребённый Экибастуз! Опять про волшебника в "халубом увертолёте".
  9. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:38
    +1
    рогозин никогда не врал и не врет!!! даже с учетом того, что его ранили в место, которым он думает!
  10. iran
    iran Сегодня, 13:42
    -1
    Да-да, мы как жахнем, так все сразу в труху превратим. Все же лучше перед обещаниями потренироваться на кошках.
    Вспомнилось из незабвенного.

  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:43
    +1
    Не говори, просто делай! Равные права для всех! И защити солдат и своих же русских мирных жителей!
    «Российские военные блогеры объявляют красную тревогу», — сообщают немецкие новости. это правильно?
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:44
    +1
    . Если возникнет необходимость

    Если ее нет сейчас, то и никогда не будет. Какая ещё нужна необходимость, если вражеские спутники участвуют в ударах по нам?

    Потеряв спутники Запад лишится гораздо большего, чем Россия в той же ситуации. И потом, китайские же останутся. А это вроде друзья?
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 14:11
      +3
      Вы что совсем ничего не понимаете?
      - Сбив любой спутник врага в наше мирное считай время - это равнозначно нападению на эту страну. А это наивысшая напряжённость в отношениях и соответствующие последствия.
      - Далее начнут сбивать наши, ну и мы естественно их спутники.
      - Затем по ошибке явно или нет будут сбиты спутники других стран, что опять же чревато недовольством и эскалацией войны в космосе.
      - После начало любых сбитий спутников в космосе появится куча обломков, что в свою очередь поспособствует уничтожению всех остальных спутников всех стран в течении длительного времени.
      - Мировая связь нарушится и не будет такого интернета, ТВ и всяких ТикТоков с мобильной связью и банковской системой.
      Если Вы к этому готовы, то жахайте.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:40
        0
        - Сбив любой спутник врага в наше мирное считай время - это равнозначно нападению на эту страну. А это наивысшая напряжённость в отношениях и соответствующие последствия.

        А разве атака на авиабазу в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики, не равнозначно нападению на Россию? Как видите, враги уже давно переступили через те сопли, которые Вы тут продолжаете пережевывать.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:44
    -2
    Ну тык может имеет смысл, не по группировке, а просто по одному официально частнику - по Старлинку? Именно в рамках односторонних санкций, технически - очень легко: официально признать подразделения ВСУ или даже только ГУР террористами, обязать блокировать связь на территории Украины, они это могут сделать - авторизация приемопередатчиков привязана к геолокации, естественно не исполнят, и так же естественно, в рамках борьбы с терроризмом - снести с орбиты все пролетающие над Окраиной спутники Старлинк.
    Они частные якобы, и в эту игру можно играть вдвоем - мы очень поверили, что они частные а не пентагоновские. и потому не воюем с США а наказываем очень частного пособника террористов. Все по закону
  14. akropin
    akropin Сегодня, 13:45
    +4
    Я если что против войны в принципе. С возрастом процесс насильственного умерщвления одного человека другим вызывает отторжение. Но. Есть ядерное оружие, но мы никогда не применим его первыми, потому что мы добрые. Ладно. Есть спутниковое оружие, но мы не применим его. Есть еще наверняка куча штук всяких, в создание которых вложено огромное сил, труда и денег, но мы не будем их использовать, потому что мы не только добрые но и гуманные. Вопрос у меня - а нахрена с этим гуманизмом всё это изобретать. Оружие создается не для хранения, а для использования. В этом его смысл - оружие должно убивать или останавливать убийцу.
  15. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:51
    +3
    Это если американские спутники перелетят красные линии? wassat
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:53
    +4
    Дима Батут уже отомстил пушке, которая ему задницу поцарапала? А сколько было пафоса - "не забуду, отомщу ей гадине...". Балабол, он и в Африке балабол.
  17. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:59
    +2
    Сняли с космоса за полный провал, в обиде бросился метаться по передовой пока его не подстрелили.
    Отказ сбивать Старлинк это трусость и безволие. Втянул бы язык в задницу и сидел бы на даче, клубнику выращивал. soldier
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:13
      +1
      Так ещё и не на передке подстрелили, а в кабаке... laughing
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:16
      +2
      "Сняли с космоса за полный провал, в обиде бросился метаться по передовой пока его не подстрелили."
      Но подстрелили его почему-то в кабаке, как бы он по передовой не мотался. Думаю, объясняется простым соотношением времени нахождения на фронте/в кабаке, речами его мудрыми косвенно подтверждается.
  18. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 14:00
    +5
    Нащ пострел везде успел. Вот только последние перлы: ядрен-батон по хохлам, мобилизация-2, а теперь исчо сателлиты вражьи сбить грозится. Хорошо, что его выгнали на.. а то дел бы наворотил. Вон есть у него танчик на радиуправлении, нехай развлекается, леопарды истребялет.
  19. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 14:02
    +3
    Да я,да мы,да у меня..Тошнит уже от этих пустых высеров.
  20. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 14:04
    +2
    Мне представляется сей сбитый лётчик сам за интервью приплачивает laughing Только бы в СМИ где то всплыть..
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:19
      -1
      Полагаю, что бабла у него на вменяемых журналистов не хватит- с такого много запросят. Но желтая пресса у нас всё, а теперь ещё и про войну.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:08
    +1
    Даже ранение в мыслительный орган не остановила этого б0лтуна от очередных "заяв".
    Неужели так приятно быть всероссийским посмешищем?
  22. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 14:08
    +1
    Экс-глава «Роскосмоса»: Если возникнет необходимость физического уничтожения орбитальной группировки противника, нам не составит труда это сделать

    "Журналист", одно слово.
    Ему фельетоны писать самый раз.
  23. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:10
    -1
    "Верю, быть может потому, что это неправда" (с) Ж.Верн, "Из пушки на Луну".
  24. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:12
    -2
    Т.е. США могут продолжать воевать с Россией руками украинцев без всяких для себя последствий. Просто идеальный сценарий!
  25. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:14
    +4
    Как надоел его вечный треп.( " царский волк", блин... Ну и название...(
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:26
      0
      Был такой персонаж у классика - Табаки. Тоже своего рода царский волк - у Шерхана...
  26. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 14:15
    0
    Язык то он без костей,тем болеет если тебе ничего не будет за базар laughing
  27. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:24
    -1
    этого толстого брехуна слушать?
    он еще про ядреный удар жевал
  28. zenion
    zenion Сегодня, 14:34
    -1
    Как у нас принято, сначала своих собьют. Когда поймут, что по-русски кричали, это были не переодетые шпийоны, а таки наши. Тогда злость взыграла и сбили всё что летало вокруг планеты и даже пришельцев, хоть они на матовом языке кричали, что не причастны. Поздно было. Когда остановились то оказалось, что они уже уничтожают планету не нашей системы. Война длилась, долго, пока весь алкоголь не выпили, что из мочи гнали. Как мочегон кончился, опомнились и война кончилась. Нет Солнечной системы апсолютно и на сто квадратных дециметров, в космических мерках, никого. Войдя в азарт, даже женщин не захватили, что бы все награды дали им. Осталось только попрощаться один на другого.
  29. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:10
    +2
    Экс-глава государственной корпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин прокомментировал отказ России от уничтожения спутников системы Starlink на Украине.
    А где фото, в момент комментария? Раньше к статьям про Рогозина, такие фотки живописные прикладывали. - то Рогозин дает совет фронтовикам (и такая мысль запечатлена на лице, на фоне православного стяга), то посылает осколок из телес французу (на фото презрительная усмешка), или проверяет блок-посты (фото на фоне грязищи, но в чистеньких берцах и прочей амуниции). А тут какой то спутник - ну тоска зеленая wassat
  30. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:25
    0
    Если возникнет необходимость...нам не составит труда это сделать

    Сначала дело, слова потом. Иначе это просто сотрясение воздуха. Похоже, это единственное, что может экс-глава "Роскосмоса".
  31. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 15:26
    0
    Tremenda encrucijada para Rusia, tiene con qué destruir los satélites pero no puede, no se atreve porque las consecuencias pueden serle muy negativas. Y no hacerlo tiene también consecuencias negativas.
  32. km-21
    km-21 Сегодня, 15:33
    0
    Как уточнил Рогозин, Москва не заинтересована в этом по причине того, что подобные действия привели бы к переносу войны в космос. Так, по его словам, если Россия выведет из строя вражескую систему связи, то она лишится своих собственных спутников и, соответственно, своей космической группировки.

    Это оправдание абсолютно нелогично. России выгоден полный размен космических группировок с США, поскольку американцы в такой ситуации теряют гораздо больше чем Россия. Американских спутников на орбите намного больше чем российских. Американские военные (и не только) технологии гораздо прочнее привязаны к спутникам, чем российские. Поэтому в случае полного вывода из строя как всех российских, так и всех американских спутников, американцы оказываются практически обезоруженными. А мы - нет. Наши допотопные технологии в данном случае окажутся в выигрыше.
  33. Nest
    Nest Сегодня, 15:41
    +1
    Всем ясно, что никто не будет ничего сбивать. Но что мешает запустить 3-4 аппарата с перигеем над территорией УССР (с апогея мощности не хватит), которые несли бы средства создания помех в довольно ограниченном диапазоне работы терминалов Starlink + имели несколько направленных антенн (т.к. Starlink имеет сотовую структуру покрытия поверхности). Аппараты сменяли бы друг друга над зоной СВО, а место облучения можно бы было выбирать оперативно (это если помехоустойчивость Stralink будет высокой и всю территорию не хватит мощности зашумить, а в узком луче - 100% будет работать). Как минимум 20-30 квадратных километров можно будет в любой момент изолировать от сети Старлинк... Всё это гораздо проще чем сделать аналог Старлинка и ничего не надо уничтожать.