Российская ПВО в ночь на пятницу поразила крупный неопознанный объект над Белгородом

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов России. В эту ночь Украина в очередной раз попыталась атаковать Белгород, но снова неудачно, сработала российская ПВО. По данным Telegram-канала Shot, в ночном небе наши сбили что-то крупное.
Российская ПВО перехватила какой-то неопознанный объект над Белгородом, утверждается, что он был довольно крупного размера. Выдвигаются предположения, что это могла быть ракета как украинского производства, так и западного, не исключено, что наши сбили беспилотник самолетного типа, например Mugin-5 Pro. Упавшие на землю обломки изучают специалисты, официальных сообщений от властей региона или военных не поступало.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле
- написал в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.
До этого сообщалось, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника, повредив два жилых дома и один автомобиль. Среди населения пострадавших нет.
Белгородская область и сам Белгород довольно часто становятся целью для украинских ударов. Сообщения о различных беспилотниках, сбитых над городом или в его окрестностях, появляются чуть ли не ежедневно, да и по несколько раз на дню. Российская противовоздушная оборона справляется, но пока не отодвинем противника на большое расстояние от наших рубежей, прилеты будут продолжаться.