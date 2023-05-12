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Российская ПВО в ночь на пятницу поразила крупный неопознанный объект над Белгородом

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Российская ПВО в ночь на пятницу поразила крупный неопознанный объект над Белгородом

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов России. В эту ночь Украина в очередной раз попыталась атаковать Белгород, но снова неудачно, сработала российская ПВО. По данным Telegram-канала Shot, в ночном небе наши сбили что-то крупное.


Российская ПВО перехватила какой-то неопознанный объект над Белгородом, утверждается, что он был довольно крупного размера. Выдвигаются предположения, что это могла быть ракета как украинского производства, так и западного, не исключено, что наши сбили беспилотник самолетного типа, например Mugin-5 Pro. Упавшие на землю обломки изучают специалисты, официальных сообщений от властей региона или военных не поступало.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле

- написал в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.

До этого сообщалось, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника, повредив два жилых дома и один автомобиль. Среди населения пострадавших нет.

Белгородская область и сам Белгород довольно часто становятся целью для украинских ударов. Сообщения о различных беспилотниках, сбитых над городом или в его окрестностях, появляются чуть ли не ежедневно, да и по несколько раз на дню. Российская противовоздушная оборона справляется, но пока не отодвинем противника на большое расстояние от наших рубежей, прилеты будут продолжаться.

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11 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:56
    +4
    Зелёного цвета. Не из нашей галактики.
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 14:29
      +1
      Российская противовоздушная оборона справляется

      Ни одна система ПВО в мире, даже российская, не предназначена для обеспечения мирной жизни. У неё только одна функция - обеспечить мероприятия по обороне-наступлению на врага в тактическом или стратегическом маштабе.
      Ракеты ПВО не станут охранять гражданские автомобили и крыши домов так, чтобы во дворе по воскременьям можно было пить чай из самовара и есть, что душа пожелает, в саду с вишнями и сиренью, огородившись ото всех малиновыми кустами и забором.
      НО, вот, если люди соберутся и вдарят куда-надо как следует ... вот на этот период защита будет обеспечена.
      Пора бы это уже понять. Защита Родины - это командная игра, и зрителей на трибунах с пивом в руках в том же государстве быть не может.
      Понять это нужно и на всех уровнях власти - и на всех уровнях общества.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:44
        0
        Цитата: Ингибитор_Коррозии
        Ни одна система ПВО в мире, даже российская, не предназначена для обеспечения мирной жизни.

        А израильская? wink
        Цитата: Ингибитор_Коррозии
        У неё только одна функция - обеспечить мероприятия по обороне-наступлению на врага в тактическом или стратегическом маштабе.

        Это задачи войсковой ПВО.
        А войска ПВО страны (ныне входящие в ВКС) должны прикрывать промышленные и транспортные центры от средств воздушного нападения. Включая и население, живущее и работающее в этих центрах.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Копчёный
      Зелёного цвета. Не из нашей галактики.

      Зелёного цвета - это как раз из нашей. А вот красного...
      — Что, солдат, сидишь?
      — НЛО стерегу.
      — Какое НЛО?
      — Натуральное. Зеленое. Чистый изумруд. Оно здесь часто крутится.
      — Познавательно. А почему зеленое? НЛО по определению красное.
      — Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры.
      — Нет, красное — это не из нашей галактики.
      — А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему.
      © ДМБ
  2. zenion
    zenion Сегодня, 14:02
    -1
    Опять сбили межзвёздную кибитку. Они так могут озвереть и бросить вниз всё, что накопилось за время двухсотлетнего полёта к планете Земля и могут перейти на ту сторону Луны. Шо тогда будет, если будет?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    +11
    в ночном небе наши сбили что-то крупное.
    Если бы не над нашей территорией то можно было и посмеяться от такой подачи информации. Так может и не стоит спешить сообщать о "чем-то крупном", а дождаться вывода специалистов?
    1. Комментарий был удален.
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:13
    +5
    Ситуация вынуждает нас снова заняться освобождением Харьковской области. Полностью. Там есть что освобождать-огромные по площади промзоны с соответствующим содержанием. И будет возможность раньше перехватывать такие "неопознанные объекты"
  5. Комментарий был удален.
  6. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 14:52
    -1
    Трындец пепелацу. А ребят ждал успех с галактическим хитом "Мама, мама что я буду делать".
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:20
    0
    Сбили пепелац с планеты Плюк. Оперативные службы ищут гравицапу.
  8. Фома_Петров
    Фома_Петров Сегодня, 15:50
    0
    Да это позор...
    Подлое, гнусное, презренное - недовешенное Нашими СЛАВНЫМИ Дедами - бандеровское отребье, уже год держит в напряжении и угрожает, и убивает и калечит граждан РФ в приграничье...
    Что есть - самый настоящий террор в отношении мирного населения РФ!
    Власть, фактически, - молчит в тряпку и утирается...
    Нет, вот почему-то - "киявлян" и "лемберлян" и прочих продажных граждан бандерштата - им жалко...
    "...Бьем только по военным и важнейшим инфраструктурным объектам, ночью и по утрам..., чтобы жертв среди гражданских не было... (Или было, как можно меньше!)"
    (Однако - вряд ли укропы должным образом оценивают это странное благородство...
    Скорее наоборот - борзеют еще более, особенно свежее, молодое поколение...)

    Получается, что их гражданские дороже своих граждан?..

    ...Между тем - только один (По примеру израильских евреев) показательный удар возмездия по укро-террористам, наверняка бы сильно поумерил их наглость...
    ...А вообще - мочить их до тех пор, пока не перестанут кошмарить Донбасс и Наше приграничье..., то есть - сколько потребуется...

    Евреям можно, а русским нельзя?!!..
    1. Игорь Тараканов
      Игорь Тараканов Сегодня, 15:53
      -1
      Да вы че? Это до сих пор уважаемые зарубежные партнеры. И каждый доллар полученный Украиной за прокачку газа в Европу обернется очереной кровью наших солдат.