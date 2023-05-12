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Экс-офицер Корпуса морской пехоты США о Challenger 2: У этих танков никакой живучести на поле боя

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Экс-офицер Корпуса морской пехоты США о Challenger 2: У этих танков никакой живучести на поле боя

Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о судьбе поставленных Киеву Лондоном танков Challenger 2. Как отметил бывший американский разведчик, ВС РФ сожгут все полученные Украиной боевые машины.


Хорошая новость для ВСУ лишь в том, что у них в наличии всего 14 боевых танков Challenger 2. В то же время, нужно признать, что на поле боя живучести у них никакой. Они будут уничтожены при первом же задействовании в бою. Эти боевые машины британского производства будут сожжены, подобно любым другим украинским танкам

– рассказал Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty.

На каком основании Риттер делает вывод об отсутствии живучести на поле боя британских танков, сказать сложно.

Тем не менее, по мнению отставного американского военного, российская армия способна противостоять любой технике западного образца вплоть до её полного уничтожения.

Как уже заявлял ранее министр обороны Украины Алексей Резников, данная бронетехника в скором времени приступит к выполнению своих боевых задач.

Что бы ни говорили западные или любые другие эксперты, натовская техника на Украину идёт фактически непрерывным потоком. И меньшее, что нужно ВС РФ, это недооценка этой техники как таковой наряду с её использованием противником.
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13 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:30
    +2
    На каком основании Риттер делает вывод об отсутствии живучести на поле боя британских танков, сказать сложно.

    Abrams по любому проживут больше Challenger 2, он прав, потому что приеду позже.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:39
      +1
      Потому что приедут после наступа.На то они и Abrams.
      1. blackcat
        blackcat Сегодня, 16:18
        0
        Америкосы любят приехать к окончанию войны am
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:42
      -1
      НАТО в военной технике делало основной упор на атаку, а не защиту.
      Абрамс - редкое исключение, где подошли к защите с умом.
      Так что "Челенджеры", конечно, легко сожгут ... Если успеют заметить танк раньше, чем он.
      Натовские пушки бьют далеко и точно.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:48
        0
        У Т-90М дальность стрельбы тоже неплохая.Слухи пошли о ТУРе Сокол-В для Т-90М на фронте.Работает по принципу выстрелил и забыл. Неплохая дальность.Как раз для западного танкового зверинца на равне с БОПСом Свинец-2.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:34
    +1
    я думал этого "эксперта" (чуть не сказал "риттер-спорта") убрали уже из инфо-повестки, но зарабатывать на чем то надо и наш давний знакомец стал экспертом по бронетехнике!!! энциклопедист прям, всё знает!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:37
    +1
    Тем не менее, по мнению отставного американского военного, российская армия способна противостоять любой технике западного образца вплоть до её полного уничтожения.
    . Так хорошо обученная, оснащённая армия может успешно выполнять много разных задачь... вопрос в том, против кого она воюет?
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:37
    0
    ну да весной 2022 года тоже было такое настроение что шапками закидаем, но на дворе уже весна 2023, а воз и ныне там
  5. Aken
    Aken Сегодня, 15:39
    0
    Не попробуем, не узнаем. А шанс попробовать из гипотетического становится реальным.
  6. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 15:40
    +4
    Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США

    Сразу видно крупного специалиста по танкам.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:13
      0
      У него ещё срок за педофилию в США был.Больной на голову.Но на ВО он большой специалист) hi
  7. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:56
    +1
    Challenger 2 вполне себе живучие танки. Только очень тяжёлые и не очень скоростные.
    Но говорить про их слабую выживаемость точно не приходится.
  8. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 15:57
    +1
    о Challenger 2: У этих танков никакой живучести на поле боя

    Внешний вид танка и боевая масса 70+ тонн - позволяют усомниться в этом заявлении