Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о судьбе поставленных Киеву Лондоном танков Challenger 2. Как отметил бывший американский разведчик, ВС РФ сожгут все полученные Украиной боевые машины.
Хорошая новость для ВСУ лишь в том, что у них в наличии всего 14 боевых танков Challenger 2. В то же время, нужно признать, что на поле боя живучести у них никакой. Они будут уничтожены при первом же задействовании в бою. Эти боевые машины британского производства будут сожжены, подобно любым другим украинским танкам
– рассказал Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty.
На каком основании Риттер делает вывод об отсутствии живучести на поле боя британских танков, сказать сложно.
Тем не менее, по мнению отставного американского военного, российская армия способна противостоять любой технике западного образца вплоть до её полного уничтожения.
Как уже заявлял ранее министр обороны Украины Алексей Резников, данная бронетехника в скором времени приступит к выполнению своих боевых задач.
Что бы ни говорили западные или любые другие эксперты, натовская техника на Украину идёт фактически непрерывным потоком. И меньшее, что нужно ВС РФ, это недооценка этой техники как таковой наряду с её использованием противником.