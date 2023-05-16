Как не «сесть на колесо» коллективному Западу

Россию не забанить

А где же «наши» офшоры?

Строки из резолюции

«…Беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства РФ в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы.



И в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства; …возмещать ущерб, нанесённый жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права.»

Многие уже заговорили о том, что по миру усиливается стремление быть в «прозападной» колее. Однако просто так прикупить голоса на Генеральной ассамблее ООН — это, согласитесь, уже давно в прошлом.Оппоненты России на такой трибуне пока ещё стараются действовать тоньше, пытаясь если не формировать, то хотя бы делать видимость какого-то демократического единства чуть ли не всего мира. И в ходе не столь давнего, хотя и до 9 мая и визита в Кремль семи лидеров стран СНГ, заседания 77-й сессии генассамблеи это было наглядно продемонстрировано.Итак, в конце апреля генассамблея ООН подавляющим большинством голосов – 122 из 165 – приняла резолюцию A/77/L.65 «О сотрудничестве ООН с Советом Европы». В этой резолюции Российская Федерация без лишних слов объявлена агрессором против Украины и Грузии.Причём «ЗА» проголосовали в том числе якобы «дружественные» России Китай, Аргентина, Бразилия, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Вьетнам, Монголия, Мьянма, Алжир, Египет, Нигерия, Замбия, члены ОДКБ и ЕАЭС Армения, Казахстан.«ПРОТИВ» проголосовали, наряду с Россией, только четыре страны: Белоруссия, Никарагуа, КНДР и Сирия. Воздержались 18, включая, например, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Иран, Ирак, Кубу, ЮАР, а также Эритрею, которая с 2014-го регулярно голосовала против антироссийских ООНовских резолюций.Предпочли не участвовать в голосовании Сербия, Азербайджан, Боливия, Венесуэла, Босния-Герцеговина, Туркменистан, некоторые африканские страны.Впрочем, характерно, что большинство офшорных стран-членов ООН – Багамы, Сейшелы, Коморские о-ва, тихоокеанские Науру, Тувалу, Фиджи, карибские Ямайка, Гренада, Доминика, Сент-Люсия – в голосовании не участвовали или воздержались. Причина здесь едва ли непонятная…В целом, подавляющее большинство стран-участниц ООН озабочены вполне реальной угрозой вторичных санкций со стороны Запада. Как известно, они, ещё до принятия небезызвестного одиннадцатого пакета санкций, уже вводятся против ряда стран и их бизнес-структур, сотрудничающих с Россией (и с Белоруссией, КНДР, Никарагуа, Мьянмой, Суданом).Но, в любом случае, признание российской агрессии большинством «дружественных» вроде бы стран, и тем более рядом стран-участниц ОДКБ и ЕАЭС, показывает, что российская сторона проводит – по крайней мере, проводила недостаточную разъяснительную работу за рубежом по причинам, обусловившим и СВО, и признание Россией независимости республик Донбасса.Увы, снова продемонстрировано и отсутствие политической солидарности в рамках ЕАЭС-ОДКБ, а это тоже влияет на позицию других стран в отношении российско-украинского конфликта. Что неудивительно, так как за исключением Белоруссии ни одна страна-участница этих блоков и поныне не присоединяется к российским контрсанкциям в отношении Запада.Они же официально не подтверждают своё признание российского статуса Крыма. Напомним также, что Казахстан ужесточает «просанкционный» контроль за внешнеторговым транзитом в Россию и из России; Армения недовольна российской политикой в отношении Лачинского коридора и транспортной блокады – с 1993 г. – Армении со стороны Турции, поставками российских вооружений Азербайджану.Но российская сторона предпочитает не педалировать эти вопросы в отношениях с этими странами ЕАЭС-ОДКБ. Видимо, во избежание их ускоренного «дрейфа» к Западу?Не исключено, что на означенный расклад в ООН влияют и неопределённые сроки СВО, и растущие поставки из-за рубежа – не только из стран ЕС-НАТО – вооружений и боеприпасов Украине. Наверняка сказываются также недавнее вступление Финляндии в НАТО и заявленные в апреле 2023 г. планы пока ещё нейтральной Ирландии вступить, наряду со Швецией, в этот блок.Если упомянутые тренды, в том числе в рамках ООН, сохранятся, то резонно предположить, что могут быть приняты или, как минимум, рекомендованы против РФ столь же жёсткие ООНовские экономические санкции (или схожие с ними), как поныне действующие в отношении Северной Кореи, Зимбабве, Мьянмы, Афганистана, Мали, Судана.Причём в означенной резолюции Генассамблеи ООН содержится намёк на введение жёстких экономических санкций против РФ:Очевидно, что упоминание российской «агрессии против Грузии» в этом документе усиливает риск, по крайней мере, рекомендательной резолюции ООНовской Генассамблеи о введении жёстких экономических антироссийских санкций. Но как в этом случае проголосуют страны-партнёры России по ШОС, БРИКС, ОДКБ и ЕАЭС, как и другие «дружественные» вроде бы страны, — вопрос уже не риторический?