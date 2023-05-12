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Глава МИД ЮАР: На повестке саммита БРИКС в Йоханнесбурге будет вопрос о введении своей валюты сообщества

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Глава МИД ЮАР: На повестке саммита БРИКС в Йоханнесбурге будет вопрос о введении своей валюты сообщества

Не исключено, что в обозримом будущем в системе международных расчетов начнет хождение новая единая валюта, альтернативная не только доллару, но и евро. Идею создания новой платежной единицы, валюты, действующей как минимум среди стран БРИКС, предложила обсудить на ближайшем саммите 22 августа в Йоханнесбурге глава МИД ЮАР Наледи Пандор.


Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом

— заявила Пандор в интервью агентству Bloomberg.

При этом министр понимает, что введение единой валюты, если такое решение будет принято странами БРИКС, будет весьма сложным процессом. Она отметила, что сейчас ситуация в экономике непростая, многие государства «находятся в стадии низкого роста на выходе из кризиса». В то же время все больше стран, не входящих в так называемую Западную коалицию, переходят на расчеты между собой в национальных валютах, целенаправленно реализуя курс дедолларизации. Но такая многовалютность создает и определенные сложности в расчетах, отметила Пандор.

Руководитель Центробанка ЮАР Лесетжа Кганьяго выразил некоторый скептицизм в отношении идеи министра иностранных дел страны. Он заметил, что для функционирования единой валюты понадобится создание надстранового банка. Говоря о введении евро как единой платежной единицы Евросоюза, Кганьяго напомнил, что для этого страны еврозоны заключил специальный договор, согласно которому все государства обязывались сдать свои валюты.

В этом с главой ЦБ Южно-Африканской Республики можно и поспорить. Например, среди стран ЕС верность своим нацвалютам все еще сохраняют восемь государств, а Великобритания вообще не переходила на евро. Да и доллар США, все еще преобладающий в системе международных расчетов, вообще эмитируется одним государством безо всякого учета интересов других международных финансовых субъектов.
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Использованы фотографии:
https://www.pxfuel.com/ru/free-photo-oglyf
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11 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:23
    +1
    Мы только приветствуем такие решения. Но боюсь Китай может не согласится. У них очень большие амбиции в отношении юаня.
  2. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 14:32
    0
    Представьте что завтра утром долларом перестанут пользоваться в международных расчётах.
    Тогда многие другие валюты станут предпочтительнее, а резервы будут храниться в основном в золоте.
    Проиграет тот у кого останутся доллары, много долларов.
  3. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 14:38
    0
    Неважно какая будет валюта в рассчётах - наднациональная или национальная, когда доллара не будет в международных рассчётах. Это уже будет другая эпоха. Там начнутся свои новые интересы.
  4. свой1970
    свой1970 Сегодня, 14:39
    +1
    А я утром прочитал что США обвинило ЮАР в поставке боеприпасов в Россию и удивился....
    А тут вона че - тут на доллар покушаются!!!!!
    Негры вспомнили что СССР был всегда против апартеида и за них.....
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:40
    +2
    Сложно, но не то, чтобы невозможно. Евро в Европе так и появился, сначала как только безналичная валюта для внутренних расчётов. Другое дело, чем эту валюту обеспечить. Золото считается устаревшим вариантом, нефть и газ волотильны, а под гарантии типа "мамой клянусь" как у доллара - не прокатит.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: Pharmacist
      Сложно, но не то, чтобы невозможно. Евро в Европе так и появился, сначала как только безналичная валюта для внутренних расчётов. Другое дело, чем эту валюту обеспечить. Золото считается устаревшим вариантом, нефть и газ волотильны, а под гарантии типа "мамой клянусь" как у доллара - не прокатит.

      Так то бы доллар вообще ничем не обеспечен(кроме военной дубины), но тем не менее, пока матрасы не стали злоупотреблять своим положением и в одну физиономию решать, что чужие деньги можно арестовать и использовать по своему усмотрению, этот доллар вполне себе не жужжал. Тут же, в качестве наполнения, будет предлагаться какое то вечное мерило, типа того же золота или серебра, которые вы почему то определили в разряд устаревшего актива, хотя как показывает история, в любое смутное время именно эти два металла были наиболее привлекательными в части сбережения накоплений. Тут ещё интересно то, что в качестве кандидата Банка БРИКС рассматривается Дилма Русеф, которая стояла у истоков зарождения БРИКС и которую когда то не без помощи матрасов отстранили от должности президента Бразилии, так что "очаровать" эту даму и каким то образом влиять на деятельность Банка у матрасов не получится, от слова совсем.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    Глава МИД ЮАР: На повестке саммита БРИКС в Йоханнесбурге будет вопрос о введении своей валюты сообщества
    . Понятно, плод перезрел, но увы, сорвать его не так просто, как кажется.
  7. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:00
    -1
    Нарывается ЮАР последнее время на санкции от Запада.
    Посмотрим, готовы ли они рискнуть.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:22
      0
      Как показывает практика, если у тебя есть зенитно-ракетные комплексы в достаточном количестве, то санкции Запада не так уж страшны.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:40
    0
    Валюта BRICS, прокладка для конвертации нац.валют, которые её и обеспечат. Надо всего лишь создать систему и скорректировать общий курс для всех стран участников.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:54
    0
    Тут и сказочке конец, а американцам снежная лисичка!