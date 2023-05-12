Глава МИД ЮАР: На повестке саммита БРИКС в Йоханнесбурге будет вопрос о введении своей валюты сообщества

Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом

Не исключено, что в обозримом будущем в системе международных расчетов начнет хождение новая единая валюта, альтернативная не только доллару, но и евро. Идею создания новой платежной единицы, валюты, действующей как минимум среди стран БРИКС, предложила обсудить на ближайшем саммите 22 августа в Йоханнесбурге глава МИД ЮАР Наледи Пандор.— заявила Пандор в интервью агентству Bloomberg.При этом министр понимает, что введение единой валюты, если такое решение будет принято странами БРИКС, будет весьма сложным процессом. Она отметила, что сейчас ситуация в экономике непростая, многие государства «находятся в стадии низкого роста на выходе из кризиса». В то же время все больше стран, не входящих в так называемую Западную коалицию, переходят на расчеты между собой в национальных валютах, целенаправленно реализуя курс дедолларизации. Но такая многовалютность создает и определенные сложности в расчетах, отметила Пандор.Руководитель Центробанка ЮАР Лесетжа Кганьяго выразил некоторый скептицизм в отношении идеи министра иностранных дел страны. Он заметил, что для функционирования единой валюты понадобится создание надстранового банка. Говоря о введении евро как единой платежной единицы Евросоюза, Кганьяго напомнил, что для этого страны еврозоны заключил специальный договор, согласно которому все государства обязывались сдать свои валюты.В этом с главой ЦБ Южно-Африканской Республики можно и поспорить. Например, среди стран ЕС верность своим нацвалютам все еще сохраняют восемь государств, а Великобритания вообще не переходила на евро. Да и доллар США, все еще преобладающий в системе международных расчетов, вообще эмитируется одним государством безо всякого учета интересов других международных финансовых субъектов.