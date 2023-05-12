Украинские источники сообщают о взрывах в пригородах Сум

Согласно сообщениям украинских источников, в пригородах города Сумы прогремели мощные взрывы. Накануне вечером также сообщалось о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Также сообщается об уничтожении ангара с военной техникой украинской армии в селе Басовка в Сумской области. Среди прочего, в результате авиаударов были уничтожены несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся боевиками киевского режима в качестве "кочующих минометов". В настоящее время во всех восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о массированной воздушной атаке на военные объекты в Черниговской и Сумской областях. В результате ударов были уничтожены военные склады, ангары с техникой, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.
Минувшей ночью ВКС РФ нанесла удар при помощи авиабомбы ФАБ-500, оснащенной модулем планирования, по приграничному населенному пункту Архиповка в Черниговской области. Также сообщается о массированных авиационных и огневых ударах по всей линии фронта. Согласно вечерней сводке украинского Генштаба, в течение прошедших суток российской армией было нанесено не менее 46 авиаударов при помощи ФАБ с УМПК, а также 6 ударов при помощи ракет. Утром, согласно украинским источникам, фиксировалось уже 59 авиационных ударов по позициям украинской армии.
Итого, в течение суток по украинским объектам было нанесено не менее 145 ударов авиации, 6 ударов при помощи ракет, а также не менее 164 обстрела из систем РСЗО.