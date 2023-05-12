Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские источники сообщают о взрывах в пригородах Сум

11
Украинские источники сообщают о взрывах в пригородах Сум

Согласно сообщениям украинских источников, в пригородах города Сумы прогремели мощные взрывы. Накануне вечером также сообщалось о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Также сообщается об уничтожении ангара с военной техникой украинской армии в селе Басовка в Сумской области. Среди прочего, в результате авиаударов были уничтожены несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся боевиками киевского режима в качестве "кочующих минометов". В настоящее время во всех восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.


Ранее сообщалось о массированной воздушной атаке на военные объекты в Черниговской и Сумской областях. В результате ударов были уничтожены военные склады, ангары с техникой, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.

Минувшей ночью ВКС РФ нанесла удар при помощи авиабомбы ФАБ-500, оснащенной модулем планирования, по приграничному населенному пункту Архиповка в Черниговской области. Также сообщается о массированных авиационных и огневых ударах по всей линии фронта. Согласно вечерней сводке украинского Генштаба, в течение прошедших суток российской армией было нанесено не менее 46 авиаударов при помощи ФАБ с УМПК, а также 6 ударов при помощи ракет. Утром, согласно украинским источникам, фиксировалось уже 59 авиационных ударов по позициям украинской армии.

Итого, в течение суток по украинским объектам было нанесено не менее 145 ударов авиации, 6 ударов при помощи ракет, а также не менее 164 обстрела из систем РСЗО.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Duinnps
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    0
    пункты временной дислокации украинских боевиков.
    . ВСУ, т. е. армия государства.
    Давайте называть вещи своими именами, преуменьшение, уничижение противника пользы не принесло никому, никогда!
    А то, что громить их надо всегда, везде, это понятно, так и должно быть.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:08
      +3
      Вопрос спорный...

      Ибо после антиконституционного госпереворота осенью 2013-го, бывшая единая Украина, именно как "государство", больше не существует. А существует как охваченная гражданской войной (уже девять лет) территория бывшего единого государства...

      Ведь и во время Гражданской в России, всякого рода только одних "регулярных белых армий", с соответсвующими, вполне себе профессиональными и облаченными в российскую военную форму "генералами - командующими", с соотвествующими "правительствами" и "зарубежными "посланниками" было вполне достаточно...

      Но вот можно ли считать те территории бывшей Российской Империи, которые они временно контролировали "государствами", это ещё большой вопрос...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: ABC-schütze
        Вопрос спорный...

        Можно спорить... и что то тогда изменится? Наше признание их власти/правительства, имеет место быть и пока никто его не отзывал.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:47
    +2
    В новостях , к свинойчен зольдатен салорейха применяется аббревиатура:
    Боевики, Националисты, Военнослужащие ВСУ
    какой вариант правильный ?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 14:57
      +1
      Нацисты правильно.
      _________________
    2. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 14:57
      +3
      Цитата: ЗлойКоммунист
      какой вариант правильный ?

      - бандеровцы!
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:06
      0
      Называйте -" хОх,Л.ы". Не ошибетесь.
    4. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:15
      0
      Из перечисленного Вами, я считаю, самый правильный вариант последний. "Боевики" обычно говорят о негосударственных НВФ. ВСУ таковым не являются. "Националисты" - это про политвзгляды. Откуда мы знаем, какие там взгляды у солдат ВСУ? Может, они там коммунисты все? Причём такие, классические - без Родины и нации, а только с классом. А вот "военнослужащие ВСУ" это правильно. Не искажает картину, не добавляет лишней непроверенной информации.
      1. Новик225
        Новик225 Сегодня, 15:40
        0
        "Националисты" - это про политвзгляды. Откуда мы знаем, какие там взгляды у солдат ВСУ?

        а то, что они все в свастиках и эмблемах гитлеровских дивизий? охотно зигуют и техника в крестах? Вот отсюда мы и знаем, что они нацисты. Или Вы этого ничего не замечаете, как западные СМИ?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:05
    0
    Под Соледаром шароварные повели в наступ 40 танков при поддержке более 1000 бойцов, пишет ТГ ВО.
    Было 26 атак. Наши тяжко но отбились. Прорыва не допустили.
    О потерях шароварных не пишут.
    О своих потерях само собой не пишут.

    Интересно, кто геройски отбивался ? Десантура или мотострелки? Номера частей само собой не спрашиваю.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:19
      0
      Телеграмм каналы говорят что.
      Подразделениями группировки войск «Юг» занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны.

      Уничтожено более 540 боевиков, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

      Мужественно проявили себя, отражая атаки врага, бойцы 4-й и 200-й мотострелковых бригад, лётчики армейской авиации и другие армейские подразделения.

      https://t.me/RVvoenkor/44772

      Всего на донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

      И ещё.
      Враг начал операцию по окружению группировки войск в Бахмуте, нанеся фланговые удары
      Замысел врага примерно можно понять - выбраны участки, где стоят не самые подготовленные и хорошо вооруженные подразделения, а на них бросаются самые подготовленные и высокомотивированные нацисты с танками и другой бронетехникой.
      Враг проводит 2 операции, намереваясь взять город в клещи.
      Задействованные силы:
      - 3 штурмовая бригада (бывший нацистский полк "Азов")
      - 92 бригада, куда входит "Иностранный легион" наёмников;
      - другие пока неизвестные соединения.
      Сегодня стало известно о прорыве ВСУ:
      - Наши подразделения оставили территорию к юго-западу от Ивановского площадью до 3,5 км.
      - оставлены также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты силами ЧВК «Вагнер».
      Обстановка на Бахмутском фронте крайне тяжелая.
      Вероятно в ближайшее время враг нанесет удары и в других регионах, предполагают военные аналитики.

      https://t.me/RVvoenkor/44725