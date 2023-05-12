Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера

Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат

Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы.

Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова Зеленского, пожелавшего смерти всем находящимся в Кремле. В уже традиционной для себя манере Медведев назвал украинского президента "тварью в зеленом" и посоветовал ему "закончить жизнь самоубийством".Любитель раздавать интервью иностранной прессе и покрасоваться перед камерами, Зеленский при очередной беседе с западными журналистами, на этот раз из BBC заявил, что желает смерти всем тем, кто находится в Кремле. По его словам, российское руководство "своей смертью не умрет".- заявил любитель белого порошка.На заявление Зеленского отреагировал Дмитрий Медведев, назвавший украинского президента "тварью в зеленом". Зампред Совбеза подчеркнул, что только Господу известно, кто и когда умрет, но пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера и закончить жизнь самоубийством.- написал он в своем ТГ-канале.Кстати, в Сети довольно активно обсуждают болезненный вид самого Зеленского при интервью. В соцсетях обратили внимание на опухшее лицо, мешки под глазами и постоянно бегающий взгляд главы киевского режима.