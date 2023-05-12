Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова Зеленского, пожелавшего смерти всем находящимся в Кремле. В уже традиционной для себя манере Медведев назвал украинского президента "тварью в зеленом" и посоветовал ему "закончить жизнь самоубийством".
Любитель раздавать интервью иностранной прессе и покрасоваться перед камерами, Зеленский при очередной беседе с западными журналистами, на этот раз из BBC заявил, что желает смерти всем тем, кто находится в Кремле. По его словам, российское руководство "своей смертью не умрет".
Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат
- заявил любитель белого порошка.
На заявление Зеленского отреагировал Дмитрий Медведев, назвавший украинского президента "тварью в зеленом". Зампред Совбеза подчеркнул, что только Господу известно, кто и когда умрет, но пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера и закончить жизнь самоубийством.
Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы.
Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда
Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда
- написал он в своем ТГ-канале.
Кстати, в Сети довольно активно обсуждают болезненный вид самого Зеленского при интервью. В соцсетях обратили внимание на опухшее лицо, мешки под глазами и постоянно бегающий взгляд главы киевского режима.