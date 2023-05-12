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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова Зеленского, пожелавшего смерти всем находящимся в Кремле. В уже традиционной для себя манере Медведев назвал украинского президента "тварью в зеленом" и посоветовал ему "закончить жизнь самоубийством".


Любитель раздавать интервью иностранной прессе и покрасоваться перед камерами, Зеленский при очередной беседе с западными журналистами, на этот раз из BBC заявил, что желает смерти всем тем, кто находится в Кремле. По его словам, российское руководство "своей смертью не умрет".

Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат

- заявил любитель белого порошка.

На заявление Зеленского отреагировал Дмитрий Медведев, назвавший украинского президента "тварью в зеленом". Зампред Совбеза подчеркнул, что только Господу известно, кто и когда умрет, но пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера и закончить жизнь самоубийством.

Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы.
Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда

- написал он в своем ТГ-канале.

Кстати, в Сети довольно активно обсуждают болезненный вид самого Зеленского при интервью. В соцсетях обратили внимание на опухшее лицо, мешки под глазами и постоянно бегающий взгляд главы киевского режима.
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29 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:33
    -1
    В смысле чернушка Зелёного и Коломойского будет в сейфе Кремля лежать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:34
      +3
      Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат

      - заявил любитель белого порошка.


      О как.Вот для чего беспилотники по Кремлю запускали.Ему можно по Кремлю, а нам по Банковой нельзя.Не наши методы видете ли.Слишком плохо для ванильной жизни в розовых очках.Выразим лучше очередную озабоченность.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:34
    0
    Может лучше нам самим его грохнуть?Ну,помочь.Не?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:37
      +2
      Я об этом говорил ещё с первого дня СВО.Но по телеку говорят не наши методы.Даже когда обезумевший Зеленский в открытую обещает убить обитателей Кремля.Глядишь давно бы уже всё закончилось прилети что потяжелее на Банковую.Но нет же.Не наши методы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:41
        +1
        Нет, не закончилось бы. Просто США поставили бы другую марионетку взамен Зели-наркомана.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:44
          +1
          Какую другую?Привидите пример.Кто в кандидатах?Ермак,Арестович?
          1. Жнец
            Жнец Сегодня, 14:52
            +2
            Порошенко, например. Опыт президентства есть. Антироссийских выпадов и деяний хоть отбавляй. Чем не кандидатура
        2. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 14:48
          +2
          совсогласен! Там реально более вредных нам политиков уйма, так что пусть пока Клоун пошутит кроваво, другие нам обойдутся большей кровью.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 15:15
            +1
            Чем неотратимее прилёты, тем меньше желающих заполнить вакансию.
      2. Житель Урала
        Житель Урала Сегодня, 15:08
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Я об этом говорил ещё с первого дня СВО.Но по телеку говорят не наши методы.Даже когда обезумевший Зеленский в открытую обещает убить обитателей Кремля.Глядишь давно бы уже всё закончилось прилети что потяжелее на Банковую.Но нет же.Не наши методы.

        Это действительно надо было делать в первые дни СВО. Сейчас толку от этого не будет, из него лишь сделают посмертно символ сопротивления. Надо поймать судить, дождаться, когда его сами же украинцы возненавидят и казнить, желательно их же руками. Как американцы делают с неугодными лидерами.
      3. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:18
        +1
        Какие же "наши методы"? Выставлять на весь мир Россию то дурочкой, которую все, кому не лень, водят за нос, то мальчиком для битья. Отдает ли руководство страны отчет насколько оно подорвало авторитет страны и её армии своими действиями? Похоже, не очень отдает...
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:50
      +2
      Вот в том, что киевский клоун сдохнет как Гитлер, я сильно сомневаюсь...

      И в первую очередь потому, что у "ваятеля" Майн Кампф не было, ни близких, ни дальних родственников, заблаговременно и предусмотрительно "эвакуированных" к т.н. "западным союзникам"... Вместе, разумеется, с заблаговременно же, "размещенными" на т.н. "западе" активами "семейки"... Т.е. не было у Гитлера "запасной поляны", где бы он обрёл, как минимум, личную безопасность и благополучие...

      Киевскому клоуну такую поляну создали. И не для того он публично квакает на Россию и её руководство, чтобы как Гитлер в "яме" на Банковой обгоревшими останками валяться...

      Так что, если по сему "центру принятия" и ИСПОЛНЕНИЯ ЧУЖИХ решений и прочим местам обитания киевского клоуна и его шапито Кинжалы, Калибры и т.д., вплоть до "бомбовых ковров" на потенциальных маршрутах перемещения, регулярно "прилетать" не начнут-таки, "эвакуируют" его хозяева в "нужный" момент однозначно...
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:27
        0
        За Гитлера и премьер Израиля не просил, а тут Путин обещал не трогать. И это вам не то, что пенсионный возраст пообещать не поднимать!
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Может лучше нам самим его грохнуть?Ну,помочь.Не?

      Было бы интереснее посмотреть как в назидание другим эту зелёную вошь, будут душить его закадычные "друзья" и спонсоры из лагеря "демократии". Березовского повесили на шарфике в ванной комнате, а этого скорее всего вздёрнут в сортире на верёвочке от сливного бачка.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:35
    +4
    Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда
    Хотя ДАМа и заносит, но пожелание у него благое. Я ЗА.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:50
      +1
      Я ЗА, но есть огромное желание собственноручно осуществить смертную казнь зелёному подонку после российского суда над ним, для него персонально надо мораторий на казнь снять!
  4. spirit
    spirit Сегодня, 14:37
    +2
    Видимо любит Айфон в Пт с утра пригубить крепенького, в прошлый раз в Пятницу Англию с утра топил а к обеду парад в Берлине проводил.Сейчас вон опять в атаку пошел) Главное что бы печень выдержала...а то быстрее чем Зеля от наркоты загнётся.Переживаю за него no ......
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:39
    +4
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому повторить судьбу Гитлера

    Чтобы Зеленский повторил судьбу Гитлера, нужны полководцы типа Жукова и Рокоссовского, а в Кремле сидел кто-то и курил трубку, а не пускал мыльные пузыри.
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:40
    +2
    "закончить жизнь самоубийством".

    Дык уже западная техника поставлена - CZ дали wassat
  7. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:41
    0
    Мелочно как то.
    Напомнило, как в детстве, когда два неумехи начинали драться и не было явного победителя, то, после того как их разнимали, они начинали друг друга подобными "проклятиями" осыпать.
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:43
    0
    Не понимаю, почему не "грохнули" тогда его ещё в начале 22? Так может другие "за***ли" и все решилось на первых переговорах...? Уважают и бояться за силу, а не за угрозы типа "ещё одной линии"... Кремль атакуют - а мы сидим и ждём...Зеля скоро снова приедет на передок и наверное снова солнечно и ясно будет и тишина
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:51
    +2
    Зелибоба - Айфон : счёт 1 -1
    Интеллектуальный уровень политиков по сравнению с СССР ниже плинтуса.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 14:53
    +2
    Вот это "врезал"Дмитрий Анатольевич!Ждем еще более резких высказываний от Захаровой,Лаврова,Пескова...Они последние дни все в ударе по злободневности и жесткости.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:54
    -1
    Не сравнивайте это клоунское ничтожество с Гитлером - Гитлер был героем первой мировой войны, награждён Железным Крестом за храбрость.
    И Гитлер застрелился, а этот умрёт от передоза.
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 14:58
    +2
    не желать надо, а - ГАРАНТИРОВАТЬ!!!!
    чтоб чучело ссалось по углам неудержимым водопадом от резких звуков.
  13. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 15:06
    +1
    У нас тоже многим стоило бы поступить как полагается офицеру, или хотя бы уйти в отставку, или хотя бы признать что обо..рался... Что-то я размечтался
  14. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 15:12
    0
    Порой, самое сильное - это не реагировать на то, что кто-то там что-то говорит.

    Надо брать пример с того же Китая, который полностью игнорит штаты и англосаксов. Бедный белый дом уже не знает даже с какого утюга с ними поговорить)
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:16
    0
    Зелибоба уже озвучил план, расстановки войск при параде ВСУ в Москве ?Или еще пишет
  16. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:24
    +1
    Как там с зерновой сделкой? Как с аммиачной? Как бабло? Течёт рекой? Причём в оба кармана? Ну а тухлые базары это для туповатого электората. Который в сотый раз на это ведется.