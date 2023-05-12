Украинский суд вынес первый приговор митрополиту УПЦ за «пророссийскую деятельность»

Митрополит Украинской православной церкви Иоасаф (в миру - Петр Губень), который ранее возглавлял Кировоградскую епархию, был осужден приговором районного суда Кропивницкого на три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от судебной инстанции.Приговор с испытательным сроком означает, что в места лишения свободы 62-летний Иоасаф не попадет, если не будет в течение двух лет нарушать наложенные ограничения. Кроме того, митрополиту на год запретили занимать должности руководителя епархии или религиозного управления.К уголовной ответственности священнослужителя привлекли в декабре 2022 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд рейдов по храмам Украинской православной церкви. Митрополита и секретаря епархии заподозрили в том, что они «нарушали равноправие граждан», а именно – «публично поддержали» российскую специальную военную операцию и якобы разжигали религиозную рознь.По утверждению следствия, митрополит Иоасаф занимался «пророссийской деятельностью», находясь на связи с руководством Московского патриархата Русской православной церкви. Якобы он координировал свои действия с патриархом Кириллом. Также священнослужителя обвинили в том, что он занимался распространением некоей пророссийской литературы в православных храмах.Как видим, киевский режим встал на путь открытого преследования Украинской православной церкви, стремясь полностью разорвать многовековые религиозные связи с Москвой. Для репрессий против священнослужителей УПЦ украинские карательные органы не стесняются использовать возможности уголовного преследования, фабрикуя дела и привлекая даже столь высокопоставленных религиозных иерархов к ответственности.