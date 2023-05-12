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Украинский суд вынес первый приговор митрополиту УПЦ за «пророссийскую деятельность»

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Украинский суд вынес первый приговор митрополиту УПЦ за «пророссийскую деятельность»

Митрополит Украинской православной церкви Иоасаф (в миру - Петр Губень), который ранее возглавлял Кировоградскую епархию, был осужден приговором районного суда Кропивницкого на три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от судебной инстанции.


Приговор с испытательным сроком означает, что в места лишения свободы 62-летний Иоасаф не попадет, если не будет в течение двух лет нарушать наложенные ограничения. Кроме того, митрополиту на год запретили занимать должности руководителя епархии или религиозного управления.

К уголовной ответственности священнослужителя привлекли в декабре 2022 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд рейдов по храмам Украинской православной церкви. Митрополита и секретаря епархии заподозрили в том, что они «нарушали равноправие граждан», а именно – «публично поддержали» российскую специальную военную операцию и якобы разжигали религиозную рознь.

По утверждению следствия, митрополит Иоасаф занимался «пророссийской деятельностью», находясь на связи с руководством Московского патриархата Русской православной церкви. Якобы он координировал свои действия с патриархом Кириллом. Также священнослужителя обвинили в том, что он занимался распространением некоей пророссийской литературы в православных храмах.

Как видим, киевский режим встал на путь открытого преследования Украинской православной церкви, стремясь полностью разорвать многовековые религиозные связи с Москвой. Для репрессий против священнослужителей УПЦ украинские карательные органы не стесняются использовать возможности уголовного преследования, фабрикуя дела и привлекая даже столь высокопоставленных религиозных иерархов к ответственности.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Службы безопасности Украины
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12 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:45
    +2
    скоро костры жечь начнут
    иудино отродье
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:01
      -3
      Как видим, киевский режим встал на путь открытого преследования Украинской православной церкви

      Если они туда встали, наши войска должны встать за Киевом, и никаких церквей, кроме православных, там быть не должно. Клин клином вышибают.
      В Москве есть шаманские синагоги в центре города, где молятся Мамоннне и воздают ему его гнилушную"славу". И мусульманские мечети, тоже, есть, от присутствия которых Иван Грозный в гробу перевернулся уже несколько раз. Всё это есть официально, ахритектурно, и, "типа" узаконено.
      А в Киеве такого быть не должно. Если мы, русские люди, ещё хотим остаться самими собой на этой земле. Или, даже вообще, остаться на своей земле живыми - то, не должно в Киеве такого быть, что там сейчас делается.
      Повторяю - не должно.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:47
    +2
    Украинский суд вынес первый приговор митрополиту УПЦ за «пророссийскую деятельность»
    . Понятно, нечисть злобствует... это не навсегда, надо поломать, будет и их судить, судом небесным, да и земным тоже.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 14:52
    0
    После того, как СВО закончится, Зеленский, Порошенко и прочие высшие лица Украины, наворовавшись, слиняют кто в Израиль, кто в Америку. Упоротые бандеровцы либо погибнут, либо (скорее всего) тоже убегут куда-нибудь, и останется украинская паства (паства = стадо) на остатках Украины с громадными долгами (это СССР всем долги прощал, а те не будут), с разрушенной экономикой и инфраструктурой, с выбитым мужским населением и, естественно, без вступления в ЕС и НАТО. Похоже, это до их понимания пока не дошло...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:04
      +1
      Играет песня "Фантазёр" - Ярослава Евдокимова.......
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:25
        -1
        Играет песня "Фантазёр"

        вообще было бы неплохо на форуме иметь возможность ее в качестве комментария прикреплять (для краткости), только модераторы не поймут - влепят бан
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:03
    +1
    Кто не с нами тот против нас. Радикализация общества идет по всем направлениям. what
    К чему это все приведет можно взять из истории.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:14
    +1
    митрополиту на год запретили занимать должности руководителя епархии или религиозного управления.

    Это с каких пор митрополит стоит на службе государства ,что его могут отстранить не за преступление ?
    По утверждению следствия, митрополит Иоасаф занимался «пророссийской деятельностью», находясь на связи с руководством Московского патриархата Русской православной церкви.

    А еще он молится за все церкви ! И что ему приписали связь с армянами или сербами ,может американцами ?
    Также священнослужителя обвинили в том, что он занимался распространением некоей пророссийской литературы в православных храмах.

    Если бы там что то нашли ,его бы посадили лет на 300.В том то и дело что там нет ничего
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:15
    0
    Цитата: Ингибитор_Коррозии
    Как видим, киевский режим встал на путь открытого преследования Украинской православной церкви

    Если они туда встали, наши войска должны встать за Киевом, и никаких церквей, кроме православных, там быть не должно. Клин клином вышибают.
    В Москве есть шаманские синагоги в центре города, где молятся Мамоннне и воздают ему его гнилушную"славу". И мусульманские мечети, тоже, есть, от присутствия которых Иван Грозный в гробу перевернулся уже несколько раз. Всё это есть официально, ахритектурно, и, "типа" узаконено.
    А в Киеве такого быть не должно. Если мы, русские люди, ещё хотим остаться самими собой на этой земле. Или, даже вообще, остаться на своей земле живыми - то, не должно в Киеве такого быть, что там сейчас делается.
    Повторяю - не должно.

    Если в Москве можно быть синагогам и мечетям, почему нельзя в Киеве, или вы против свободы веры, но против мечетей пойти стрёмно?
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:19
    -1
    Цитата: pyagomail.ru
    После того, как СВО закончится, Зеленский, Порошенко и прочие высшие лица Украины, наворовавшись, слиняют кто в Израиль, кто в Америку. Упоротые бандеровцы либо погибнут, либо (скорее всего) тоже убегут куда-нибудь, и останется украинская паства (паства = стадо) на остатках Украины с громадными долгами (это СССР всем долги прощал, а те не будут), с разрушенной экономикой и инфраструктурой, с выбитым мужским населением и, естественно, без вступления в ЕС и НАТО. Похоже, это до их понимания пока не дошло...

    Не лучше ли вместо бла-бла про конец СВО в стиле боевого экстрасенса КГБ, потопать добровольцем заканчивать это самое СВО?
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: Tim666
      Не лучше ли вместо бла-бла про конец СВО в стиле боевого экстрасенса КГБ, потопать добровольцем заканчивать это самое СВО?
      1. В победе России не сомневаюсь.
       2. Мне 69 лет - даже снаряды подносить не возьмут. soldier
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:32
    -1
    Все руководство УПЦ - иуды, предавшие мать Русскую Церковь.