В России намерены финансово простимулировать работу медиков, переезжающих работать в гарнизоны

В России намерены простимулировать работу медиков, переезжающих работать в гарнизоны путём значительного повышения им выплат. Данные социальные выплаты для медицинского персонала станут единовременными и будут начисляться, начиная с 1 января 2024 года.Данное постановление уже было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщили сегодня на сайте российского кабмина.Таким образом, следует из документа, выплаты врачам, фельдшерам и медсёстрам будут зависеть от местоположения войсковых властей. Так, для врачей, которые трудоустроятся в в/ч вне населённых пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, выплаты будут достигать 2 млн рублей, в то время как для фельдшеров и медсестёр это пособие составит 1 млн рублей.Что же касается медиков, прибывших на работу в гарнизонные медицинские санитарные части, находящиеся на удалённых и труднодоступных территориях, то в этом случае выплаты для медсестёр и врачей составят 750 тыс и 1,5 млн рублей соответственно.Также на сайте российского правительства говорится и о том, что участие в этой программе смогут принять не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное же условие для получения данной выплаты будет заключаться в готовности отработать в гарнизонах не менее 5 лет. В случае же, когда выпускник захочет уволиться по каким-либо причинам до истечения этого срока, он будет обязан возвратить государству часть выплаченной ему суммы, которая будет рассчитываться в зависимости от его неотработанного периода.Отметим, что на сегодняшний день в России действуют и другие похожие социальные программы, такие как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ими также могут воспользоваться те медики, которые выражают желание перебраться в сельские и отдалённые районы для осуществления там своей врачебной деятельности.