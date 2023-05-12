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Министр обороны Украины заявил о планах заказать производство новых танков «Оплот»

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Министр обороны Украины заявил о планах заказать производство новых танков «Оплот»

В связи с необходимостью увеличения количества бронетехники у ВСУ украинское военное ведомство приняло решение заказать у компании «Укроборонпром» новые украинские танки «Оплот». Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.


Как утверждает Резников, на фронте есть нужда в «бронированном кулаке», который мог бы сберечь жизни украинских военных. Поэтому украинской военной промышленности предстоит начать выпуск собственных танков.

Напомним, что танк БМ «Оплот» представляет собой украинскую модификацию советского танка Т-80УД 1987 года. На вооружение ВСУ официально танк «Оплот» приняли еще в 2009 году, но вплоть до настоящего времени киевский режим так и не смог наладить его серийное производство в Харькове.

Сейчас ситуация с организацией производства будет еще более проблематичной: производственные мощности харьковских машиностроительных предприятий были существенно повреждены во время российских массированных ракетных ударов.

В том, что ВСУ в действительности получат необходимое количество танков «Оплот», сомневаются даже украинские аналитики. Например, основатель фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в социальной сети написал, что он слышит пятнадцать лет о том, как военная промышленность произведет такой танк, а ВСУ его приобретут. Но ничего не происходит.

Забудьте. Не будет ничего

- написал Чмут.

Сейчас украинские сухопутные войска вооружены преимущественно танками советского производства, также киевскому режиму были переданы из стран Запада танки Leopard немецкого производства и Challenger британского производства. США готовятся направить Украине знаменитые танки Abrams, но это произойдет не в ближайшее время.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Artemis Dread
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20 комментариев
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  1. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:03
    +5
    Лаконично и красиво сказано о танках:
    Забудьте.
    Не будет ничего!
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:08
      +5
      Цитата: sagitovich
      Не будет ничего!

      Будет и еще как будет . Сперва разгон патриотических речей в СМИ ,попытка собрать деньги с населения и потом выделение средств из бюджета .Потом правда деньги пропадут ...........
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:18
        +1
        А танки партнеры поставят им же деваться некуда, уже по самые уши в этом.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:10
      -6
      Странно другое- до сих пор оказывается украинский ВПК мало того, что работает, но и строит планы на будущее. Как, так? Почему, эти предприятия не уничтожены?
      1. Ингибитор_Коррозии
        Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:22
        +6
        Они не планы строят. Они слишком глупы и зависимы, чтобы так делать.
        Они сиськами трясут, срам свой прилюдно показывают - как и вы.
        Чтоб совсем тоскливо не было, в преддверии "новой эры развития" западной цивилизации и её реалий.
        Им шутка и юмор жить помогают ... с голым задом, видимо, как и вам, тоже.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:23
        +2
        строит планы на будущее.
        Это не планы, а воздушные замки. Англичане более точно называют подобные планы pipe dreams yes .
      3. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:31
        +1
        Почему, эти предприятия не уничтожены?

        вероятно никто не знает где они расположены...
  2. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:09
    +1
    [quoteМинистр обороны Украины заявил о планах заказать производство новых танков «Оплот»][/quote]
    Деньгами поможет Польша, а производственными мощностями кто-нибудь ещё из бывших членов Варшавского договора. Как жизнь, однако, "шутит" - Варшавский договор ...
    А в залог уплаты пойдут Украинские территории и ресурсы - что-то ещё, кроме свино-зерна. Нынешние клоунадные укро-управители готовы сдриснуть по первому свистку гораздо дальше "просвещённой" Европы - им всё равно, на кого потом, после раздела Украины, будет батрачить по чёрному, коренной - в отличии от них, украинец.
    И, на сколько частей безвозвратно разделится украинский народ - тоже, всё равно. Им будет всё равно, даже если все украинское на Украине сгинет окончательно. Они будут заказывать, типа, украинские танки за ближайшими НАТО-буграми, пока от Украины не останется ничего вообще ... одна, лишь, руина пока не останется.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:12
      +2
      И будет Резников ждать этих танков для "наступу". А без них никак.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:12
    +2
    Т-54Б, южное направление СВО. Месяц назад до роты таких машин (54 и 55) было передано в гаубичный дивизион. Работают с ЗОП, в составе экипажей из 3 человек. Экипажи набирались из танкового батальона и артиллерии, после чего на протяжении недели проходили обучение. На 54/55 для артиллеристов таблица стрельб есть. Орудие нарезное, обеспечивает хорошую кучность на дальности. Имеется угломер и уровень. У 100-мм ОФС рассеивание на 4800 метров (дальше данных нет) – 1,2 метра по вертикали, 1,4 по горизонту.



    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:00
      -3
      Имеется угломер и уровень.
      good
      Шел 23 год 21 века ....
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:14
    +1
    Они опять всё перепутали - не Оплот, а О! Плот!, ну чтобы было на чём уплыть в закат когда припекать начнёт.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 15:15
    0
    Украина вступив в 2014 году на тропу «есизации», методично уничтожала свой ВПК. На сегодня - они не могут ничего. После сдачи своих политических полномочии, сдали и экономический сектор, подписав договор с фондом BlackRock.
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:39
      0
      laughing !!.. Нет, могут ... Они могут говорить, что они это могут, что они, вообще, всё могут )) ...
      Они занимаются этим от начала летописей, и до начала летописей - тем же самым занимались, они - "проффи" ))
      У них, наверное, теперь под штанами у каждого к попе поднос из столовой скотчем примотан ... чтобы носок чьего-нибудь ботинока не залетел им, случайно, прямо в попен-гаген, прямо во время говорильни.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:22
    0
    Не, ну ребята, реальные фантазёры.
    То они "Пантеры", которые в Германии не производятся, вместо немцев выпускать будут, то "Оплоты".
    Главное, громко и пафосно любой бред объявить, а потом уже деньги у натовцев на это клянчить.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 15:25
    0
    Министр обороны Украины заявил о планах заказать производство новых танков «Оплот»

    А денежки-то есть?
    Уже всё давно по карманам стырили! Без денег не получится. request fellow lol
  8. Vashek
    Vashek Сегодня, 15:25
    +1
    Для гарантии надо грохнуть "Фотоприбор" в Черкассах (если уже не грохнули). Не будет прицелов и приборов командира.
  9. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:44
    0
    да заказать-то можно. И даже аванс выплатить (в данном случае самое главное).
    Со сроком поставки году так в 2030.
  10. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 15:49
    0
    Ну кто мы такие чтобы спорить с Чмутом)))) страшна людына даже... Не будет, так не будет.
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:12
    0
    Оплот надо было проектировать как WV-190 который собирался из частей, сделанных по всей Германии, готовые узлы, части и детали свозились в сборочные цеха, где и собирался Фоккер в окончательном виде. Разбомбили один цех, наплевать - можно собирать в другом месте. Но в части Оплота, конечно, ничего похожего не случится.