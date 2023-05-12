Министр обороны Украины заявил о планах заказать производство новых танков «Оплот»

В связи с необходимостью увеличения количества бронетехники у ВСУ украинское военное ведомство приняло решение заказать у компании «Укроборонпром» новые украинские танки «Оплот». Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
Как утверждает Резников, на фронте есть нужда в «бронированном кулаке», который мог бы сберечь жизни украинских военных. Поэтому украинской военной промышленности предстоит начать выпуск собственных танков.
Напомним, что танк БМ «Оплот» представляет собой украинскую модификацию советского танка Т-80УД 1987 года. На вооружение ВСУ официально танк «Оплот» приняли еще в 2009 году, но вплоть до настоящего времени киевский режим так и не смог наладить его серийное производство в Харькове.
Сейчас ситуация с организацией производства будет еще более проблематичной: производственные мощности харьковских машиностроительных предприятий были существенно повреждены во время российских массированных ракетных ударов.
В том, что ВСУ в действительности получат необходимое количество танков «Оплот», сомневаются даже украинские аналитики. Например, основатель фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в социальной сети написал, что он слышит пятнадцать лет о том, как военная промышленность произведет такой танк, а ВСУ его приобретут. Но ничего не происходит.
Забудьте. Не будет ничего
- написал Чмут.
Сейчас украинские сухопутные войска вооружены преимущественно танками советского производства, также киевскому режиму были переданы из стран Запада танки Leopard немецкого производства и Challenger британского производства. США готовятся направить Украине знаменитые танки Abrams, но это произойдет не в ближайшее время.