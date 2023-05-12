Военное обозрение
Войти Регистрация

«Все атаки отражены, прорывов обороны не допущено»: Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ под Соледаром

17
«Все атаки отражены, прорывов обороны не допущено»: Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ под Соледаром

Министерство обороны подтверждает переход подразделений ВСУ в наступление на Соледарском направлении, все попытки противника продвинуться были отбиты. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.


Согласно заявлению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, противник накануне предпринял наступление на Соледарском направлении, причем по всей линии боевого соприкосновения. В атаках было задействовано более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Всего ВСУ предприняли 26 атак по фронту протяженностью 95 км, которые были отбиты. Прорывов обороны допущено не было.

Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки отражены, прорывов обороны не допущено

- говорится в сводке.

Кроме того, на Малоильиновском направлении подразделения ВС России продвинулись вперед и заняли более выгодный для обороны рубеж в районе Берховского водохранилища. В ходе боев уничтожено более 540 украинских военных, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники. Общие потери на Донецком направлении: около 900 "двухсотых" и "трехсотых", более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118. В районе Часова Яра сбит украинский Су-27. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов.

По остальным направлениям без изменений, наносятся удары артиллерией и авиацией, противник в наступление не переходил. В районе Никополя Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", В районе Запорожья уничтожено хранилище топлива для военной техники и в районе Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

За сутки российская ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников различного назначения.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 15:09
    +4
    Молодцы!!! Хорошо что все отразили!!!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:11
      +6
      Само собой! Вот бы ещё показали видео объективного контроля этого текста на экране. На данный момент там беспилотников с камерами огромное количества без которых уже никуда.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:34
        0
        Про Авдеевку молчат.Там ВСУ пошли в наступление,но после уничтожения 2 танков и 1 БМП ВСУшники дружно побежали назад.В Авдеевку надо уже пробовать зайти с 3 сторон на юге.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 15:47
          +1
          Пригожин сказал, что оставили позиции от него по флангам.
          И я как-то больше ему верю.
          И ВСУ говорят о скором успешном окружении Бахмута.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:12
      -2
      Хм. А тут, что?
      ВСУ отбили у ВС РФ дорогу Часов Яр – Бахмут

      https://topcor.ru/35036-vsu-otbili-u-vs-rf-dorogu-chasov-jar-bahmut.html
      И это:
      Военкоры сообщают, что ВСУ перешли в контрнаступление на различных участках фронта

      Сегодня Саша Симонов сообщил о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. Наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки и так же с локальным успехом

      Поддубный добавил, что в районе Соледара несколько подразделений ВСУ при поддержке бронетехники смогли осуществить прорыв фронта. Обстановка на этом участке тяжелая, противник пытается закрепиться на занятых рубежах.

      https://topcor.ru/35045-voenkory-soobschajut-chto-vsu-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-razlichnyh-uchastkah-fronta.html
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:19
        +5
        Кто-то врёт. Но мы же не можем сказать, что врёт МО? Правда? Следовательно врут военкоры.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 15:19
        0
        Цитата: Сергей_Моряк
        Молодцы!!! Хорошо что все отразили!!!

        Согласно заявлению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, противник накануне предпринял наступление на Соледарском направлении, причем по всей линии боевого соприкосновения.
        Прорывов обороны допущено не было.

        В МО всё Ок !
        Воевали на бумаге,
        Да забыли про овраги (((
        А по ним ходить !
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 16:10
        0
        Вы дали ссылку на вчера, а вам дают сводку на сегодня.
        Почему "вчерашнее" обязательно должно быть отлито в чугунии и на веки, а "сегодняшнее" вызывать сомнения?
        Бои идут и позиционная картинка может поменяться в любую сторону в течении нескольких часов. Так что всё достаточно условно.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:16
    +4
    Не ну если считать прорывом создание бреши для выхода в тыл позициям, то его нет. На этом фоне оставление укрепленных позиций подразделениями 72 и 4 мсбр, 9 мсп и 374 омсб на глубину до километра и утрату контроля над трассой Часов Яр - Артемовск можно считать семечками. Особенно силами противника в 1000 бойцов и 40 танков. А еслиб украинцы тысяч двадцать в атаку бросили и сотню танков?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:31
      0
      Их бы положили артиллерией и авиацией.И через месяц таких атак ВСУ было бы нечем и некем воевать.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:40
      -3
      А еслиб украинцы тысяч двадцать в атаку бросили и сотню танков?

      А если бы у них был звездолет "Звезда смерти"? * (много слов, запрещенных на ВО по поводу подобных опусов)
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:16
    +3
    Цитата: Сергей_Моряк
    Молодцы!!! Хорошо что все отразили!!!

    Ха... народ на форуме пар выпускает... рвет и мечет после заявлений Поддубного...читаешь комменты видно что все возбудились до неприличия как после принятия виагры.
    А тут противник силами танкового батальона и батальона пехоты пытается разжать зажатые части ВСУ в Бахмуте...локальные бои пока что...главный контраступ укронациков еще не начался.
    what
  4. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 15:20
    +2
    В атаках было задействовано более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Всего ВСУ предприняли 26 атак по фронту протяженностью 95 км


    Это точно наступление? Тысяча солдат и 40 танков на 95 км. фронта... На разведку боем больше похоже.
  5. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 15:24
    +4
    Ну вот все атаки отбиты, прорывов нет soldier а вчера нытьё устроили в комментах, всё пропало по постам военкоров Каца,Коца,поца и сам Поддубный затесался какой то в этот ряд .. всё нормально, всё под контролем, остальное домыслы и дискредитация tongue
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:25
    +1
    Это хорошо, что все атаки авангарда ВСУ отражены.
    Но это - ещё не наступление основных сил ВСУ.
    Самое интересное ещё впереди
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 15:34
      +1
      Мил друг ты вчера Белгород с позором сдал и уже под Москвой отбивался))))
  7. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 16:00
    0
    Главное- изящно сформулировать wink
    Вот как это звучит от МО- На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны войска РФ заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.
    А вот как от Пригожина- «К сожалению, это называется Бегство, а не перегруппировка»