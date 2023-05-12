«Все атаки отражены, прорывов обороны не допущено»: Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ под Соледаром

Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки отражены, прорывов обороны не допущено

Министерство обороны подтверждает переход подразделений ВСУ в наступление на Соледарском направлении, все попытки противника продвинуться были отбиты. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.Согласно заявлению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, противник накануне предпринял наступление на Соледарском направлении, причем по всей линии боевого соприкосновения. В атаках было задействовано более тысячи военнослужащих и до 40 танков . Всего ВСУ предприняли 26 атак по фронту протяженностью 95 км, которые были отбиты. Прорывов обороны допущено не было.- говорится в сводке.Кроме того, на Малоильиновском направлении подразделения ВС России продвинулись вперед и заняли более выгодный для обороны рубеж в районе Берховского водохранилища. В ходе боев уничтожено более 540 украинских военных, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники. Общие потери на Донецком направлении: около 900 "двухсотых" и "трехсотых", более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118. В районе Часова Яра сбит украинский Су-27. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов.По остальным направлениям без изменений, наносятся удары артиллерией и авиацией , противник в наступление не переходил. В районе Никополя Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", В районе Запорожья уничтожено хранилище топлива для военной техники и в районе Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.За сутки российская ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников различного назначения.