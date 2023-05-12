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Секретарь СНБО Украины спрогнозировал вероятность завершения большого конфликта к зиме текущего года

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Секретарь СНБО Украины спрогнозировал вероятность завершения большого конфликта к зиме текущего года

К зиме 2023-2024 гг. основной вооруженный конфликт на Украине может завершиться. Боевые действия продолжатся до занятия ВСУ всех территорий, которые киевский режим считает своими. С таким прогнозом выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


По утверждению высокопоставленного украинского чиновника, к зиме Киев планирует полностью завершить конфликт. Но для этого ВСУ придется вернуть контроль над всеми утраченными территориями. Так Данилов ответил на замечание корреспондента издания Report, что боевые действия активно идут весной и летом.

Данилов, считающийся одним из наиболее патологических русофобов в украинском руководстве, утверждает, что может быть проведено несколько контрнаступлений ВСУ. Единственный вопрос, который стоит перед киевским режимом, по его словам, заключается во времени, но в нем Украина якобы тоже не ограничена.

Секретарь СНБО утверждает, что ВСУ будут вести боевые действия столько, сколько потребуется. Однако в действительности даже в этом вопросе киевский режим не является самостоятельным игроком. Как только поступит соответствующее распоряжение из Вашингтона, Киев прекратит боевые действия, либо будет обречен на полное поражение и тогда киевский режим будет уничтожен.

Непонятно и то, на какие ресурсы рассчитывает Данилов, когда говорит о неисчерпаемости времени на конфликт. Вероятно, в Киеве убеждены, что Запад будет поддерживать Украину вечно, но это очень маловероятно: либо все закончится куда более масштабным прямым конфликтом «Россия – НАТО», либо США и Евросоюз в конечном итоге потеряют интерес к поддержке киевского режима, по крайней мере – в масштабах, позволяющих постоянно вести боевые действия.
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13 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 15:15
    +1
    Еще одно бюро прогнозов. На чем прогнозировал на картах или на костях, а может на кофейной гуще?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:24
      0
      Большая сделка Китай-Россия-США: завершится ли конфликт на Украине к концу года? Николай Вавилов
      ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2tUL6H6fcqg&t=586s

      послушать до конца и станет понятно откуда "растут ноги" у этого предсказания
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:16
    +1
    К зиме 2023-2024 гг. основной вооруженный конфликт на Украине может завершиться
    А как же этим летом погулять по Ялте ?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:16
    +3
    А что еще он может сказать зарубежному изданию? Только покер-фейс и ля-ля. РФ забыл вот спросить, когда РФ собирается закончить СВО.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:19
      0
      РФ забыл вот спросить, когда РФ собирается закончить СВО.
      Зачем спрашивать если сами сказали
      Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но возможности продолжить их пока нет.
      Т.е. при первой возможности.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:26
      +2
      РФ забыл вот спросить, когда РФ собирается закончить СВО.

      Знать бы ещё когда РФ собирается начать. Фраза: "Мы ещё не начинали" была, а: "Мы уже начали" не было. (Сарказм с горечью) what
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:18
    +1
    Боевые действия продолжатся до занятия ВСУ всех территорий, которые киевский режим считает своими.

    Это означает что война на Украине не закончится никогда, пока существует государство Украина.
    Запад будет поддерживать Украину вечно, но это очень маловероятно: либо все закончится куда более масштабным прямым конфликтом «Россия – НАТО», либо США и Евросоюз в конечном итоге потеряют интерес к поддержке киевского режима, по крайней мере – в масштабах, позволяющих постоянно вести боевые действия.

    США и ЕС просто временно переведут войну в конфликт низкой интенсивности, каким он был с 2014 по 2022 годы, пока Украина не будет полностью перевооружена новым оружием и не восстановит боеспособность.
    А затем - новая война с Россией.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:39
      0
      AlexKruglov1976.(А метание шапок относится к вам.
      Если завтра утром жовтоблакитный прапор будет над Белгородом - сами обзавидуетесь).


      AVA77. (А если не будет? Вы этот прапор съедите.
      Ну что будет. Бросите в меня какашку. wassat)

      Это всё конечно интересно, но какие дела там с Белгородом? Вы вроде вчера Вы давали 2 часа на бросок, а потом прапор над городом. Ну и как прапор доедаете.
      Советую касторовое масло, либо вазелин ректально. feel
    2. gsev
      gsev Сегодня, 15:53
      +2
      Цитата: AlexKruglov1976
      пока Украина не будет полностью перевооружена новым оружием и не восстановит боеспособность.
      А затем - новая война с Россией.

      Смотря какие потери понесут украинские нацисты. Если они будут слишком большие, то бандеровцы вспомнят, что резня поляков и погромы евреев вызывали меньшие потери для них и выберут другую жертву. Пока украинцы не потеряют убитыми более 300 000 активных карателей, на замирение они категорически не пойдут. Высокая вероятность замирения возможна когда безвозвратные потери ВСУ превысят полмиллиона а скорее всего когда приблизятся к миллиону. В первом случае война продлиться до конца этого года, во втором еще 2-3 года. Хотя массированное приминение термоядерного оружия по Западной Украине способно ускорить денацификацию, уменьшить жертвы и приблизить мир в Европе.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:12
      0
      Ну при сворачивании активной войны им придется как-то удерживать население, с 2014 по 2022 годы там очень много людей отчалило на все четыре стороны, думаю если сейчас прекратить ловить на границе мужиков то сбежит ещё миллионов пять
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:18
    0
    Секретарь СНБО...
    . Нет предмета обсуждения! Зачем сюда эту фигню тащат... нам и так не грустно, поржать есть над кем и над чем.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:52
    0
    Этих скоморохов надо было ликвидировать в начале военной операции.
  7. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 15:53
    0
    Зоотехник вангует. Оучше бы зоофилией занялся - ему по профилю ближе,да и склонности на лице.