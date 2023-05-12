К зиме 2023-2024 гг. основной вооруженный конфликт на Украине может завершиться. Боевые действия продолжатся до занятия ВСУ всех территорий, которые киевский режим считает своими. С таким прогнозом выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.По утверждению высокопоставленного украинского чиновника, к зиме Киев планирует полностью завершить конфликт. Но для этого ВСУ придется вернуть контроль над всеми утраченными территориями. Так Данилов ответил на замечание корреспондента издания Report, что боевые действия активно идут весной и летом.Данилов, считающийся одним из наиболее патологических русофобов в украинском руководстве, утверждает, что может быть проведено несколько контрнаступлений ВСУ. Единственный вопрос, который стоит перед киевским режимом, по его словам, заключается во времени, но в нем Украина якобы тоже не ограничена.Секретарь СНБО утверждает, что ВСУ будут вести боевые действия столько, сколько потребуется. Однако в действительности даже в этом вопросе киевский режим не является самостоятельным игроком. Как только поступит соответствующее распоряжение из Вашингтона, Киев прекратит боевые действия, либо будет обречен на полное поражение и тогда киевский режим будет уничтожен.Непонятно и то, на какие ресурсы рассчитывает Данилов, когда говорит о неисчерпаемости времени на конфликт. Вероятно, в Киеве убеждены, что Запад будет поддерживать Украину вечно, но это очень маловероятно: либо все закончится куда более масштабным прямым конфликтом «Россия – НАТО», либо США и Евросоюз в конечном итоге потеряют интерес к поддержке киевского режима, по крайней мере – в масштабах, позволяющих постоянно вести боевые действия.