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Суд в Пакистане освободил под залог бывшего премьера Имрана Хана

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Суд в Пакистане освободил под залог бывшего премьера Имрана Хана

Экс-премьер Пакистана Имран Хан выпущен на свободу под залог. Такое решение сегодня приняла судебная коллегия Верховного суда Исламабада, о чем сообщает местное издание Dawn.


В материале говорится, что уже через два дня после ареста экс-чиновника Национальным бюро отчетности, Верховный суд Пакистана назвал данные действия «незаконными и недействительными».

Напомним, что согласно версии правоохранителей, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» вместе со своей супругой получили взятку в размере 5 млрд рупий, а также десятки гектаров земли от компании Bahria Town, занимающейся недвижимостью. В свою очередь Хан якобы обеспечивал защиту фирме в деле об отмывании денег.

По данным следствия, вышеупомянутая преступная деятельность нанесла бюджету страны ущерб в размере порядка 50 млрд рупий.

Стоит отметить, что арест политика вызвал резкое негодование у его сторонников. В Исламабаде вспыхнули протесты, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, включая нападение на резиденцию действующего главы правительства.

Добавим, что вышеупомянутое обвинение является не единственным, которое выдвинули Имрану Хану. В различных судах Пакистана находятся десятки дел, заведенных на экс-премьера.

В связи с этим, как пишет пакистанская газета, в ходе сегодняшнего слушания адвокаты политика подали иски, в которых призвали Верховный суд объединить все существующие дела и предоставить информацию по ним защите.
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:34
    -1
    Добавим, что вышеупомянутое обвинение является не единственным, которое выдвинули Имрану Хану. В различных судах Пакистана находятся десятки дел, заведенных на экс-премьера.
    . Теперь так... "арабская весна", как то завяла, они идут другим путем, а потом ещё что то придумают.
    По любому, государство в кризисе и мельтешение, туда, сюда, ещё никого не спасло.
    Раньше хехемон своих марионеток на содержание брал, но сейчас, оскуднели его ресурсы, да и Пакистан не банановая республика, на содержание такого не возьмёшь.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:49
      0
      Раньше хехемон своих марионеток на содержание брал, но сейчас, оскуднели его ресурсы, да и Пакистан не банановая республика, на содержание такого не возьмёшь.
      Если Вы имели в виду Имран Хана, то к нему этого не применишь, т.к. он явно к гегемону отношения не имеет.
      Имран Хан объявил борьбу с коррупцией главным направлением своей политики. Во внешней политике в период его премьерства сохранилась напряженность с Индией и ухудшились отношения с США, которые заморозили военную помощь Пакистану, составлявшую $1,3 млрд в год. При этом улучшились отношения Пакистана с Китаем и Россией.
      hi
  2. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 15:52
    +1
    Имран Хан очень популярен у избирателей, да и многие военные его поддерживают. На выборах может вернуться на свой пост, а вот это очень не устроит Британию what