Суд в Пакистане освободил под залог бывшего премьера Имрана Хана

Экс-премьер Пакистана Имран Хан выпущен на свободу под залог. Такое решение сегодня приняла судебная коллегия Верховного суда Исламабада, о чем сообщает местное издание Dawn.В материале говорится, что уже через два дня после ареста экс-чиновника Национальным бюро отчетности, Верховный суд Пакистана назвал данные действия «незаконными и недействительными».Напомним, что согласно версии правоохранителей, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» вместе со своей супругой получили взятку в размере 5 млрд рупий, а также десятки гектаров земли от компании Bahria Town, занимающейся недвижимостью. В свою очередь Хан якобы обеспечивал защиту фирме в деле об отмывании денег.По данным следствия, вышеупомянутая преступная деятельность нанесла бюджету страны ущерб в размере порядка 50 млрд рупий.Стоит отметить, что арест политика вызвал резкое негодование у его сторонников. В Исламабаде вспыхнули протесты, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, включая нападение на резиденцию действующего главы правительства.Добавим, что вышеупомянутое обвинение является не единственным, которое выдвинули Имрану Хану. В различных судах Пакистана находятся десятки дел, заведенных на экс-премьера.В связи с этим, как пишет пакистанская газета, в ходе сегодняшнего слушания адвокаты политика подали иски, в которых призвали Верховный суд объединить все существующие дела и предоставить информацию по ним защите.