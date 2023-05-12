ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ видео с российской военной техникой

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам снятое им видео, на котором запечатлена переброска российской военной техники в направлении зоны проведения спецоперации на Украине.В сообщении ЦОС ФСБ утверждается, что злоумышленник пересылал в чат-бот одного из используемых для сбора разведывательных данных спецслужбами киевского режима Telegram-каналов видеозаписи перемещения железнодорожного эшелона с военной техникой в направлении зоны проведения СВО.Полученная от подозреваемого информация впоследствии была передана украинскими спецслужбами военным, которые использовали эти данные для нанесения ударов при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов.Мужчину арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Подозреваемый был доставлен в Лефортовский суд Москвы, где было принято решение о его аресте.Ранее сообщалось, что правоохранителями была пресечена деятельность жителя Мелитополя, который передавал СБУ данные о местонахождении объектов военной и гражданской инфраструктуры.После задержания мужчина 1989 года рождения заявил, что преступления совершал по просьбе своей бывшей супруги, которая проживает на оккупированной украинской армией территории. В свою очередь, женщина передавала полученные от бывшего мужа данные своему куратору из украинских спецслужб.