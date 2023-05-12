Военное обозрение
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ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ видео с российской военной техникой

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ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ видео с российской военной техникой

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам снятое им видео, на котором запечатлена переброска российской военной техники в направлении зоны проведения спецоперации на Украине.


В сообщении ЦОС ФСБ утверждается, что злоумышленник пересылал в чат-бот одного из используемых для сбора разведывательных данных спецслужбами киевского режима Telegram-каналов видеозаписи перемещения железнодорожного эшелона с военной техникой в направлении зоны проведения СВО.

Полученная от подозреваемого информация впоследствии была передана украинскими спецслужбами военным, которые использовали эти данные для нанесения ударов при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Мужчину арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Подозреваемый был доставлен в Лефортовский суд Москвы, где было принято решение о его аресте.

Ранее сообщалось, что правоохранителями была пресечена деятельность жителя Мелитополя, который передавал СБУ данные о местонахождении объектов военной и гражданской инфраструктуры.

После задержания мужчина 1989 года рождения заявил, что преступления совершал по просьбе своей бывшей супруги, которая проживает на оккупированной украинской армией территории. В свою очередь, женщина передавала полученные от бывшего мужа данные своему куратору из украинских спецслужб.
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7 комментариев
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  1. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 15:40
    +2
    Весна..... Пришло время сажать. Этот дуб многолетний овощ..... Сидеть не пересидеть.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:42
    +5
    Всё же сколько продажных у нас в стране.... Если это квалифицируют как измену Родине - то пожизненное....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:47
      0
      Житель Мелитополя..Там таких не один и не два..И это касается не только самооо города.Они там в торговле потихоньку переходят на гривны.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 15:43
    0
    Сочувствующий кретин, стоило оно того? Сейчас много времени подумать будет.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:46
    +2
    Поймай предателя и отправь на каторгу пожизненно
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:47
    +2
    Пока в РФ не будет восстановлена смертная казнь с полной конфискацией всего имущества - этих суды РФ будут гладить по головке и за смешной штрафик отпускать домой.
  6. old64
    old64 Сегодня, 16:12
    0
    Пока не будет отменен мораторий на смертную казнь, пока не ужесточат сроки за дискредитацию ВС РФ (сейчас штраф для физлиц до 50 т.р.), за шпионаж, госизмену или как это сейчас называется (когда лицо,имеющее рос. гражданство передает сведения иностранному государству), это будет продолжаться. Страх ВМСЗ или пожизненный срок должен сдерживать тех индивидуумов, которые спят и гадят России.