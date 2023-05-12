Кадыров рассказал, что будут изучать в местном Центре военно-спортивной подготовки молодежи на базе университета спецназа

Считаю, что это очень востребованная и своевременная инициатива, способствующая воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и привитию здорового образа жизни

В Чеченской Республике состоялась официальная церемония открытия республиканского филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи РФ. Он будет действовать на базе давно функционирующего в республике Российского университета спецназа.О том, как будет организована работа центра и что в нем будут изучать юные будущие защитники Родины, в своем Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Как известно, такие центры создаются по поручению президента России Владимира Путина во всех регионах страны.В Чеченской Республике обучение в центре будет осуществляться на основе специальных программ, разработанных лучшими инструкторами расположенного в Гудермесе Российского университета спецназа. Курсанты центра будут изучать теорию и практику различных направлений подготовки.В числе самих направлений подготовки – основы национальной безопасности российского государства, огневая, тактическая и инженерная подготовки, организация связи, управление беспилотными летательными аппаратами, основы тактической медицины.Как подчеркнул Кадыров в своем посте, весь материал, который учащиеся изучат, затем будут закреплять в военно-спортивных играх. В течение года в филиале должны пройти обучение 900 молодых людей из разных регионов Чеченской Республики. Первая группа – 300 человек в возрасте 14-18 лет – уже присутствовала на открытии филиала центра. Вскоре она начнет обучение по названным программам.- резюмировал Кадыров.Кроме того, в Чеченской Республике отметили и годовщину создания ОМОН «Ахмат-Грозный».