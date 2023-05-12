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Депутаты Литвы вслед за Польшей предложили «переименовать» Калининград, только на литовском языке

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Депутаты Литвы вслед за Польшей предложили «переименовать» Калининград, только на литовском языке

Некоторые страны Восточной Европы в бессильной ненависти к России все больше переселяются в ментальное параллельное пространство, где раз за разом создают виртуальные «победы» на Москвой, более похожие на нелепые детские выходки.


Ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны выпустила заявление, в котором с полной серьезностью объявила о «переименовании» названия российского города Калининград на Крулевец (Królewiec). Смена названия символично была приурочена к 9 мая, когда в России, да и не только, официально отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Калининградскую область польские фантазеры призвали отныне именовать Кенигсбергской.

Не смогли себе позволить упустить очередной русофобский почин и в республиках Прибалтики, наперегонки соревнующихся с Польшей в изобретении всевозможных антироссийских акций и провокаций. Литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением «переименовать» Калининград и назвать город на литовский манер Караляучюс, сообщает литовское издание Alfa.

Власти самого западного российского региона уже отреагировали на очередной креатив прибалтийских соседей. Начальник управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал инициативу литовских депутатов не заслуживающей внимания.

По мнению главы пресс-службы регионального правительства, Вильнюс просто пытается оседлать медиатренд из Польши. Данное предложение пока что не носит официальный характер, поэтому нет смысла как-то реагировать на него, считает Лысков.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:51
    +3
    Депутаты Литвы вслед за Польшей предложили «переименовать» Калининград, только на литовском языке


    Вы там смотрите не передеритесь из-за Калининграда раньше времени.Ещё успеете ,выясняя как правильно Вильно или Вильнюс и чей он.

    Литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением «переименовать» Калининград и назвать город на литовский манер Караляучюс, сообщает литовское издание Alfa.

    Карликляучюс?Карлик я ,лечусь?Может лучше Литву так переименовать?
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Ещё успеете ,выясняя как правильно Вильно или Вильнюс и чей он.

      А ещё, что бы другим напомнить,
      С 13-го века до первой половины 20-го века Таллинн был известен в большинстве стран мира под другими вариантами своего исторического названия Ревель
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Может лучше Литву так переименовать?

      А почему бы и нет, Виленская губерния и Варшавская губерния России.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:52
    +3
    А я хочу переименовать всю Прибалтику в Лабусятню. И точка.
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Nexcom
      всю Прибалтику в Лабусятню

      В чухонцев, исторически справедливей laughing
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:52
    0
    Для меня прибалты с поляками давно планета шелесяка- жизни нет, ресурсов нет, населена роботами.
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 15:57
      +1
      полезных ископаемых нет, мозгов нет, населена мазохистами laughing hi

      Блин забыл, Колывань у кого из шпрот?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Forcecom
        Блин забыл, Колывань у кого из шпрот?

        Ревель(Таллин) - при основании носил имя Колывань.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:58
    0
    Пора им напомнить, что Варшава и Вильно - исконно русские города с 1815 и 1795 года соответственно.
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:59
    0
    что-то не помню, чтобы в чухонке были указатели: Выборг или Петербург...
  6. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 16:02
    +1
    По Ништадскому Договору 1721 года, подписанный королём Швеции о передаче в собственность России Прибалтики, Карелии с Ингерманландией и прочих земель Швеции. Россия заплатила Швеции два миллиона талеров (ефимков), причем только полновесной серебряной монетой — цвейдриттельштирами — и точно в срок (февраль 1722 года, декабрь 1722 года, октябрь 1723 года, сентябрь 1724 года). Историки утверждают, что по сегодняшнему это составляет 350 миллиардов долларов. Вот и всех делов. Прибалтов продали с потрохами. Пускай шведам предъявы кидают.
  7. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:03
    0
    Даже не знаю, какое из названий в связи с этим лучше подойдёт самим прибалтам: Лохтенштейн.
    или Фигснейленд?wassat
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 16:03
    0
    Смотрите,как яростно засуетились воши !!!! История ,полагаю, не их предмет,но она объективно есть, а их судьба совсем не однозначна !
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:03
    0
    Предлагаю официально переименовать ЕС в Еврайх, Польшу в Вартеланд, ну далее все и так знают
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:09
    0
    Депутаты Литвы вслед за Польшей предложили «переименовать» Калининград, только на литовском языке
    . Ну да, фестиваль идиЁтизм, без тормозов! Кто следующий участник?
  11. blackcat
    blackcat Сегодня, 16:14
    0
    Теперь у всех будут свои географические карты и названия на них , у поляков, у прибалтов , и это ещё немцы с англичанами ещё помалкиваю , но потихому тоже там что-то себе рисуют и переименовывают , и боюсь полякам с прибалтами их карты точно не понравятся laughing
  12. Задира
    Задира Сегодня, 16:22
    0
    Тут умные люди предлагают поставить вопрос перед Литвой о незаконном присвоении города Клайпеда (Мемель), входившего в состав Восточной Пруссии, часть которой (вместе с Клайпедой) по итогам ВМВ отошла СССР. Поскольку Литва из СССР вышла, прав на Клайпеду никаких не имеет.