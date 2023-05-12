Депутаты Литвы вслед за Польшей предложили «переименовать» Калининград, только на литовском языке

Некоторые страны Восточной Европы в бессильной ненависти к России все больше переселяются в ментальное параллельное пространство, где раз за разом создают виртуальные «победы» на Москвой, более похожие на нелепые детские выходки.Ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны выпустила заявление, в котором с полной серьезностью объявила о «переименовании» названия российского города Калининград на Крулевец (Królewiec). Смена названия символично была приурочена к 9 мая, когда в России, да и не только, официально отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Калининградскую область польские фантазеры призвали отныне именовать Кенигсбергской.Не смогли себе позволить упустить очередной русофобский почин и в республиках Прибалтики, наперегонки соревнующихся с Польшей в изобретении всевозможных антироссийских акций и провокаций. Литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением «переименовать» Калининград и назвать город на литовский манер Караляучюс, сообщает литовское издание Alfa.Власти самого западного российского региона уже отреагировали на очередной креатив прибалтийских соседей. Начальник управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал инициативу литовских депутатов не заслуживающей внимания.По мнению главы пресс-службы регионального правительства, Вильнюс просто пытается оседлать медиатренд из Польши. Данное предложение пока что не носит официальный характер, поэтому нет смысла как-то реагировать на него, считает Лысков.