Экспедиция к предкам. О пользе радио и телевидения



«Клуб знаменитых капитанов». О популярности этой радиопередачи в СССР говорит хотя бы тот факт, что была даже напечатана почтовая открытка с её героями

В шорохе мышином, в скрипе половиц

Медленно и чинно сходим со страниц,

Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,

Все мы капитаны. Каждый знаменит.

«Клуб знаменитых капитанов»



Радиоприемник моего детства. Вокруг него садились и слушали… Так это и называлось – «слушать радио». Но у меня в доме такой «ящик» заменяла обычная «чёрная тарелка»



А были ещё и комбайны – радиолы, гибрид проигрывателя и радиоприемника



Телевизор «Старт»



А вот это наш семейный рекорд. Если случались помехи или в нём что-то барахлило, стучали по дереву!



Чемоданы того времени тоже сохранились, но их все отправили на дачу…

«Чтоб записал учитель пятёрку в твой дневник, числитель на числитель сумей умножить вмиг! И чтоб преподаватель доволен был тобой, мы первый знаменатель умножим на второй!»



Популярные головные уборы 60-ых – мужская фетровая шляпа и дамская меховая шапочка



«Почтовый дилижанс в стране литературных героев»

Не наяву и не во сне

Без страха и без робости

Мы снова бродим по стране,

Которой нет на глобусе.

На карту не нанесена,

Но знаем вы и я,

Что есть она, что есть страна

Литературия.



Так называемое демисезонное пальто. Были такие и у мамы, и у бабушки, только цвет был разный



Уголок быта тех лет. Некоторые вещи, связанные руками наших бабушек, были просто образчиками мастерства!



ДК им. Кирова в Пензе. Когда-то ходил сюда смотреть кино. Сегодня заново отделан, усовершенствован… Жаль только, что фонтан, что был в моём далёком детстве на месте этого круга, так и не восстановили!



Есть, однако, вещи, которые даже время не в силах изменить. Вот этой ступкой с пестиком пользовался ещё мой прадед, а сегодня пользуюсь я…



До сих пор сохранился и дом одного моего товарища по улице – Виктора. Но, боже мой, в каком он ужасном виде…