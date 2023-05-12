ЮАР ответила на обвинения США в поставках оружия России вызовом американского посла в МИД страны

Посла США в ЮАР Рубена Бригети вызвали в министерство иностранных дел республики после того, как он заявил, что страна якобы поставляет вооружение России для его использования в украинском конфликте. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.По утверждению агентства, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор уже собралась провести переговоры по данному вопросу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Она хочет еще раз заявить американскому коллеге о недопустимости подобных обвинений в адрес страны.Известно, что отношения между США и ЮАР в настоящее время являются достаточно напряженными. Они значительно ухудшились после того, как Претория фактически отказалась поддержать Запад в его противостоянии России и заняла отчетливо нейтральную позицию по конфликту.Очень большим раздражающим фактором для США стало и проведение совместных учений ВМС ЮАР с ВМФ России и ВМС Китая. Эти учения прошли в разгар украинского конфликта, продемонстрировав, что Претория не просто готова сотрудничать с Москвой и далее, но собирается взаимодействовать и в военной сфере.Американский посол, напомним, заявил, будто бы в начале декабря 2022 года в ЮАР прибыло российское грузовое судно Lady R, на которое якобы и было погружено вооружение для российской армии. Судно, по уверению посла, пришвартовалось в Кейптауне, на военно-морской базе Саймонстаун.Власти ЮАР, разумеется, опровергают данную информацию, называя ее безосновательной и не соответствующей действительности. Но расследование полученной информации в администрации президента республики все же пообещали провести.