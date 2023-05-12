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ЮАР ответила на обвинения США в поставках оружия России вызовом американского посла в МИД страны

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ЮАР ответила на обвинения США в поставках оружия России вызовом американского посла в МИД страны

Посла США в ЮАР Рубена Бригети вызвали в министерство иностранных дел республики после того, как он заявил, что страна якобы поставляет вооружение России для его использования в украинском конфликте. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.


По утверждению агентства, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор уже собралась провести переговоры по данному вопросу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Она хочет еще раз заявить американскому коллеге о недопустимости подобных обвинений в адрес страны.

Известно, что отношения между США и ЮАР в настоящее время являются достаточно напряженными. Они значительно ухудшились после того, как Претория фактически отказалась поддержать Запад в его противостоянии России и заняла отчетливо нейтральную позицию по конфликту.

Очень большим раздражающим фактором для США стало и проведение совместных учений ВМС ЮАР с ВМФ России и ВМС Китая. Эти учения прошли в разгар украинского конфликта, продемонстрировав, что Претория не просто готова сотрудничать с Москвой и далее, но собирается взаимодействовать и в военной сфере.

Американский посол, напомним, заявил, будто бы в начале декабря 2022 года в ЮАР прибыло российское грузовое судно Lady R, на которое якобы и было погружено вооружение для российской армии. Судно, по уверению посла, пришвартовалось в Кейптауне, на военно-морской базе Саймонстаун.

Власти ЮАР, разумеется, опровергают данную информацию, называя ее безосновательной и не соответствующей действительности. Но расследование полученной информации в администрации президента республики все же пообещали провести.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел ЮАР
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8 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:49
    +6
    Южная Африка является суверенной страной, а не колонией США.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:50
    +4
    Правильно, юаровцы. Нефик прогибаться под пен дос ню. Вежливо и корректно посылать их с их претензиями.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:00
    +2
    А чего от хорошего дела-то отпираться? wink
  4. Alex013
    Alex013 Сегодня, 16:07
    0
    Янки в каждой бочке затычка. У ЮАР главный партнер сейчас Китай, как по экспорту, так и по импорту. Да и в общем на континенте.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:10
      0
      ЮАР с казахами работают в рамках создания и модернизации различных вооружений.
  5. инженер74
    инженер74 Сегодня, 16:08
    +1
    Вот не умеем мы в PR, и не учимся! sad
    Неужели нельзя было взять рендомную американскую компанию и горячо поблагодарить за поставки боеприпасов из Восточной Европы, на сайте МО РФ!? recourse
    Матрасы бы себе дело на полгода нашли, особенно под выборы! wassat
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:19
      0
      Кстати, да, просто и банально - обязать на всю продукцию этой конторы клеить этикетку о том, что это - поставщики оружия для фашистов, вот прямо такую. Фигня, вроде, зато имидж конторы в такую задницу загонит в момент... Дело вообще очень простое, и сугубо медийное
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:17
    0
    Хи-хи, а БРИКС-то превращается в реальную силу - уже ЮАР гоняет гей-гемона)