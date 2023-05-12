Президент России поручил правительству до конца июня разработать стандарты для внедрения новой системы высшего образования в стране

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца следующего месяца разработать стандарты для внедрения новой системы высшего образования в стране. Что следует из содержания указа, опубликованного на официальном портале правовой информации:
Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящего Указа
Также главой российского государства было поручено разработать соответствующие программы как в области высшего образования, так и аспирантуры.
Отметим, что ещё в феврале в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер выступил с предложением к возврату в стране к традиционной базовой подготовке молодых специалистов с высшим образованием.
В рамках пилотного проекта специализированного высшего образования на 2023-2024 и 2025-2026 учебные годы реализации будут подлежать программы магистратуры, ординатуры и асиссентуры-стажировки. Так, в соответствии с проектом, вводится как базовое высшее (от 4 до 6 лет), так и специализированное высшее образование (плюс к тому от 1 до 3 лет).
Что же касается запуска этого пилотного проекта, то осуществляться он будет на базе таких вузов, как Балтийский федеральный университет, МАИ (Московский авиационный институт), МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет), МПГУ (Московский педагогический государственный университет), Санкт-Петербургский горный университет, а также Томский государственный университет.
Как отметил российский президент, переход на новую систему обучения должен проходить постепенно.