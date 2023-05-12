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Президент России поручил правительству до конца июня разработать стандарты для внедрения новой системы высшего образования в стране

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Президент России поручил правительству до конца июня разработать стандарты для внедрения новой системы высшего образования в стране

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца следующего месяца разработать стандарты для внедрения новой системы высшего образования в стране. Что следует из содержания указа, опубликованного на официальном портале правовой информации:


Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящего Указа

Также главой российского государства было поручено разработать соответствующие программы как в области высшего образования, так и аспирантуры.

Отметим, что ещё в феврале в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер выступил с предложением к возврату в стране к традиционной базовой подготовке молодых специалистов с высшим образованием.

В рамках пилотного проекта специализированного высшего образования на 2023-2024 и 2025-2026 учебные годы реализации будут подлежать программы магистратуры, ординатуры и асиссентуры-стажировки. Так, в соответствии с проектом, вводится как базовое высшее (от 4 до 6 лет), так и специализированное высшее образование (плюс к тому от 1 до 3 лет).

Что же касается запуска этого пилотного проекта, то осуществляться он будет на базе таких вузов, как Балтийский федеральный университет, МАИ (Московский авиационный институт), МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет), МПГУ (Московский педагогический государственный университет), Санкт-Петербургский горный университет, а также Томский государственный университет.

Как отметил российский президент, переход на новую систему обучения должен проходить постепенно.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:04
    +1
    Должен быть приоритет подготовки инженеров,а не менеджеров-юристов.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:06
    +1
    Ну наконец-то за голову взялись. winked +отработку по специальностии с нормальными окладами, чтоб налево не смотрели.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:08
    +5
    Да ладно! За полтора месяца разработать стандарты высшего образования? Ну, это идея еще круче, чем за три дня до Киева!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:14
      0
      Да ладно! За полтора месяца разработать стандарты высшего образования?

      У меня для вас плохая новость - это можно сделать за ПОЛТОРЫ МИНУТЫ - просто вернуть концепцию высшего образования 50-60-х годов прошлого века. И всё.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:21
        0
        Концепции одной мало.Нужны программы подготовки,да и наверняка это воспримут в штыки в минобре .Там еще ельцинисты сидят еще те
      2. dump22
        dump22 Сегодня, 16:22
        0
        просто вернуть концепцию высшего образования 50-60-х годов прошлого века.


        Да, нам очень нужны сейчас специалисты уровня стандартов 50-60-х годов прошлого века.
        Например в биотехнологиях или вычислительной техники!
        laughing
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:10
    +1
    Так и не понятно из статьи как менять бакалавриат с магистратурой будут. Только расплывчатое базовое высшее и специализированное, но так оно сейчас так и есть, базовое: бакалавр/специалист/магистр и специализированное кандидат/доктор.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:11
    -1
    Тоже толково, сразу вслед за подъемными для медиков. И тоже - то, о чем зубы сожрали говорить.
    Знаете, мне кажется, что СВО - большое благо для страны. Толи сдристнули если не все, то большинство долбоящеров, что всеми силами разваливали медицину с образованием, толи во время СВО легче сложные решения принимать, ибо и так и эдак принимать приходится, но вот зашевелилось болото! Забулькало и местами даже осушать начали.
    ПиСи: еще бы прихлопнули госфинансирование ВШЭ да переправили его... Ну куча вариантов -хоть в Бауманку, хоть в МИСиС, например, да хоть в геологоразведочный...
  6. kostik1301
    kostik1301 Сегодня, 16:13
    +2
    Бояре в РФ и не такие указы херели.....
  7. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:17
    0
    Упорядочат таксу за "сдачу" экзамена? Молодцы! Давно пора.
    В данный момент ничего сделать нельзя. Академическая культура должна развиваться столетиями, процесс комплексный и сложнейший. ВУЗы СССР когда то явили рекорд, восстановившись всего за примерно 50 лет. В нынешних условиях надо лет пятьсот...
  8. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 16:20
    0
    Что там с майскими указами 2012 года?
    Когда я последний раз слышал об ОНФ (а это давноооо было), они рапортовали что примерно 80% осталось невыполненным, а что выполнено во многом профанация.
    Разработка новой системы образования за пару месяцев это сильно, конечно..
    Кстати, ещё он сегодня поручил прекратить отток населения из страны, сделав её "привлекательной".
    По моему он окончательно перенёсся в страну розовых пони. А мы всё над байденом смеёмся..