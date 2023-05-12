Командир батальона ВС РФ заявил, что ВСУ не проводят наступления в Харьковской области

Наши разведчики наблюдают, дают нам координаты, мы выезжаем, по этим целям ежедневно работаем

В настоящее время украинские формирования не планируют предпринимать наступательные действия с территории Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова командира танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ с позывным «Бай».Как отметил офицер, на том направлении, где находится его подразделение, боевики ВСУ оборудовали позиции в подвалах жилых домов и удерживают линию обороны. По словам комбата, украинские формирования ведут огонь по российским военным, наши бойцы отвечают ответными обстрелами.Никаких изменений в действиях украинских войск в Харьковской области в последние дни не замечалось, отметил офицер. ВСУ здесь ведут себя точно так же, как и раньше.- отметил командир батальона в беседе с РИА Новости По словам офицера, российские войска, и его подразделение в том числе, находятся здесь для того, чтобы поражать цели противника и не допускать попыток прорыва его формирований на российскую территорию. Комбат отметил, что ВС РФ всегда готовы перейти в наступление и выполнить поставленную вышестоящим командованием боевую задачу.Напомним, что вчера ряд военкоров сообщил о передвижениях военной техники ВСУ в Харьковской области. Затем военкоры написали, что это была обычная ротация украинских формирований. Собеседник российского информационного агентства тоже отметил, что ВСУ проводят ротации на Харьковском направлении, и ВС РФ стараются в это время наносить удары по целям