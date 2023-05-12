Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Несмотря на то, что спорт должен оставаться вне политики, на нашу страну данное правило, по всей видимости, не распространяется. МПК, МОК, и некоторые другие международные организации продолжают всячески притеснять российских спортсменов.
Так, осенью прошлого года, через семь месяцев после отстранения наших спортсменов от участия в соревнованиях, Международный паралимпийский комитет решил также лишить Паралимпийский комитет России членства в организации, обвинив в нарушении обязательств. В свою очередь, представители ПКР в декабре 2022 года подали жалобу в Апелляционный трибунал МПК, которая, как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз российской организации, была удовлетворена.
Принятое решение вышеупомянутый судебный орган обосновал недостаточностью доказательств того, что ПКР нарушил свои обязательства члена МПК.
В частности, апелляционный трибунал не принимает в качестве аргумента нарушение олимпийского перемирия, так как последнее не является юридически обязательным. Также иск МПК не может быть удовлетворен на основании опасений, что членство ПКР в организации может быть использовано в пропагандистских целях.
В остальном судебный орган отметил, что обвинением не было предоставлено ни единого более-менее убедительного доказательства нарушений с российской стороны.
Между тем в апелляционном трибунале подчеркнули, что не могут отменить решение МПК о недопуске спортсменов из РФ к соревнованиям, так как не обладает соответствующими компетенциями. Напомним, что с конца марта прошлого года российских и белорусских спортсменов не допускают к соревнованиям, проходящим под эгидой Международного паралимпийского комитета.