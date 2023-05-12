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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Несмотря на то, что спорт должен оставаться вне политики, на нашу страну данное правило, по всей видимости, не распространяется. МПК, МОК, и некоторые другие международные организации продолжают всячески притеснять российских спортсменов.


Так, осенью прошлого года, через семь месяцев после отстранения наших спортсменов от участия в соревнованиях, Международный паралимпийский комитет решил также лишить Паралимпийский комитет России членства в организации, обвинив в нарушении обязательств. В свою очередь, представители ПКР в декабре 2022 года подали жалобу в Апелляционный трибунал МПК, которая, как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз российской организации, была удовлетворена.

Принятое решение вышеупомянутый судебный орган обосновал недостаточностью доказательств того, что ПКР нарушил свои обязательства члена МПК.

В частности, апелляционный трибунал не принимает в качестве аргумента нарушение олимпийского перемирия, так как последнее не является юридически обязательным. Также иск МПК не может быть удовлетворен на основании опасений, что членство ПКР в организации может быть использовано в пропагандистских целях.

В остальном судебный орган отметил, что обвинением не было предоставлено ни единого более-менее убедительного доказательства нарушений с российской стороны.

Между тем в апелляционном трибунале подчеркнули, что не могут отменить решение МПК о недопуске спортсменов из РФ к соревнованиям, так как не обладает соответствующими компетенциями. Напомним, что с конца марта прошлого года российских и белорусских спортсменов не допускают к соревнованиям, проходящим под эгидой Международного паралимпийского комитета.
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:02
    +4
    Это случаем не хитрая схема, членство восстоновленно платите взносы, а вот спортсмены РОССИИ пусть дома посидят???
    1. gsev
      gsev Сегодня, 19:27
      0
      Цитата: Ропот 55
      хитрая схема

      Именна так. России разрешили финансировать проводимую МОК пропаганду против России. Дипломаты паралимпийского комитета России и российского олимпийского комитета получили возможность сохранить свою синекуру. В свое время Р.Кадыров советовал порвать все экономические связи с МОК. Это было прозорливое и мудрое предложение. Не поздно Путину принять тот совет Кадырова. Пока Путин через олимпийский комитет РФ бездумно финансирует убийство своих верных пехотинцев.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:53
      0
      членство восстоновленно платите взносы, а вот спортсмены РОССИИ пусть дома посидят??

      Ну дома сидеть не будут их просто на самих играх засудят и увсё. Платите денюжки за собственный позор.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:02
    +4
    Выступать под каким флагом будут?Может было лучше запрет отставить.И вспомнить про Спартакиады внутри страны
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:07
      +2
      dmi.pris 1 hi, и внутренних чемпионатов хватит, а на спартакиады и прочие международки денег надо придержать на С. В. О. они нужнее.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:33
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Выступать под каким флагом будут?

      Только под флагом своей страны, но не под уродским флагом. Россия это Российская империя и СССР.
  3. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:07
    +1
    Когда-нибудь будет написана книга «Разгром русского спорта» и главными виновниками мирового позора будут признаны все чиновники от спорта.
    Подождём.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:09
      +3
      Джузеппе Калиостро hi, - "Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе". (С)
      1. Джузеппе_Калиостро
        Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:16
        +1
        Жаль. Но у Бога, своя дорога. По ней идти, без пыли не пройти. hi
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:35
          -2
          Цитата: Джузеппе_Калиостро
          Жаль. Но у Бога, своя дорога.

          Извини, у нас только дорога Света, но не сатаны.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:12
      +3
      Цитата: Джузеппе_Калиостро
      Когда-нибудь будет написана книга «Разгром русского спорта» и главными виновниками мирового позора будут признаны все чиновники от спорта.
      Подождём.

      Мы такого не дождёмся, увы....
      1. Джузеппе_Калиостро
        Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:18
        +1
        Пусть хоть внуки узнают этих «героев».
  4. Ник2591
    Ник2591 Сегодня, 20:28
    0
    Оплатят взносы, отправят огрызок команды под нейтральным флагом, лишь бы самим потусоваться в очередной раз за счет наших налогоплатильщков.
    А почему бы этим чиновникам взять и сказать нашим спортсменам, очень желающим за государственный счет поучаствовать: ребята, поищите для себя богатых спонсоров и езжайте, участвуйте. От себя я бы добавил: езжайте индивидуалами, но вас там будут обязательно гробить и обплевывать. И вряд ли дадут какую нибудь медальку. А наш народ вас забудет.