Вчера на Соледарском направлении в результате отражения атаки украинских формирований российские бойцы уничтожили боевую машину пехоты и танк Leopard ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
Как отметил Безсонов, он получил информацию об уничтожении танка немецкого производства от офицера одного из подразделений, задействованных в боях на Соледарском направлении. Происшествие имело место вчера, в районе поселка Зализнянское, где ВСУ бросили в атаку пехоту при поддержке БМП и танков Leopard.
Один из «Леопардов» подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК «Вагнер», и он «разулся»
- пишет Безсонов в своем Telegram-канале.
Между тем, украинские формирования попытались или эвакуировать танк, или прикрыть его экипаж, направив к месту подрыва боевую машину пехоты. Однако и ее, и танк просто уничтожили из ручных противотанковых гранатометов бойцы российских добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны».
В результате действий российских войск, отметил Безсонов, все атаки украинских формирований были отбиты. Не помогла даже активная работа артиллерии противника.
Отметим, что украинское командование возлагало очень большие надежды на танки западного производства. Однако вряд ли их стоит считать какой-то чудесной «панацеей» для украинских вооруженных сил: и горят, и взрываются они вполне обычно, а учитывая низкий профессионализм экипажей (за пять недель квалифицированных механиков-водителей или командиров танков не подготовишь), уничтожаться нашими военными они будут все чаще.