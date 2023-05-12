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Военкоры: В районе поселка Зализнянское бойцами добровольческих отрядов был уничтожен танк Leopard

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Военкоры: В районе поселка Зализнянское бойцами добровольческих отрядов был уничтожен танк Leopard

Вчера на Соледарском направлении в результате отражения атаки украинских формирований российские бойцы уничтожили боевую машину пехоты и танк Leopard ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.


Как отметил Безсонов, он получил информацию об уничтожении танка немецкого производства от офицера одного из подразделений, задействованных в боях на Соледарском направлении. Происшествие имело место вчера, в районе поселка Зализнянское, где ВСУ бросили в атаку пехоту при поддержке БМП и танков Leopard.

Один из «Леопардов» подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК «Вагнер», и он «разулся»

- пишет Безсонов в своем Telegram-канале.


Между тем, украинские формирования попытались или эвакуировать танк, или прикрыть его экипаж, направив к месту подрыва боевую машину пехоты. Однако и ее, и танк просто уничтожили из ручных противотанковых гранатометов бойцы российских добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны».

В результате действий российских войск, отметил Безсонов, все атаки украинских формирований были отбиты. Не помогла даже активная работа артиллерии противника.

Отметим, что украинское командование возлагало очень большие надежды на танки западного производства. Однако вряд ли их стоит считать какой-то чудесной «панацеей» для украинских вооруженных сил: и горят, и взрываются они вполне обычно, а учитывая низкий профессионализм экипажей (за пять недель квалифицированных механиков-водителей или командиров танков не подготовишь), уничтожаться нашими военными они будут все чаще.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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66 комментариев
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  1. SwR9
    SwR9 Сегодня, 16:52
    +24
    С почином! Теперь можно и отпразновать.
    1. Сергей28
      Сергей28 Сегодня, 17:03
      +20
      Пока подтверждения нет, рановато откупоривать шампанское.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:05
        +3
        Есть фото одинокого украинского леопарда с крестом
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:37
          +4
          А нахрена зеркальная надпись на правом борту?
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 17:54
            +12
            Кто-то ошибся при работе с фотошопом, бывает.
            1. ЖЭК-Водогрей
              ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:44
              0
              Цитата: Аль Манах
              Кто-то ошибся при работе с фотошопом

              Это не фотошоп.


      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:13
        +2
        Между тем, украинские формирования попытались или эвакуировать танк, или прикрыть его экипаж, направив к месту подрыва боевую машину пехоты. Однако и ее, и танк просто уничтожили из ручных противотанковых гранатометов бойцы российских добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны».


        А что за РПГ применялись?Подробностей нет?
        1. mongol9999
          mongol9999 Сегодня, 17:36
          +3
          А не стоит подробности в открытый доступ. ВОГом подбили. ;-)))
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 19:02
          +1
          По словам военнослужащего, ему стало известно, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пыталась оттащить танк или прикрыть экипаж, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его, закидав ручными противотанковыми гранатами.

          Это из Ленты.Ру, такие журналисты...
          В районе посёлка Зализнянское один из «Леопардов» подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК «Вагнер», и он «разулся». Одна из принимавших участие в наступлении БМП ВСУ пыталась толи бессмысленно оттащить танк, толи прикрыть экипаж, но наши бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли её вместе с танком ручными противотанковыми гранатомётами

          Это из ТГ "Неофициальный Безсонов".
          А так Безсонов первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) .
          Всё мутно, к этим Басуриным, Марочкам и Безсоновым доверия давно нет, уж очень много фейков. А так, конечно верить нельзя, послали один Леопард с БМП против донецких ополченцев, ну несерьезная новость.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:23
        -1
        Цитата: Сергей28
        Пока подтверждения нет, рановато откупоривать шампанское.

        Пока нет, но вот есть зазноголосие:
        Игорь Конашенков заявил, что "подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища". Но у Евгения Пригожина другое мнение на этот счёт: "Это называется бегство!". Еще он добавил, что Минобороны РФ делает всё, чтобы Бахмут был сдан врагу. В частности были потеряны стратегические высоты на подступах к городу и полностью разблокирована трасса ВСУ на Часов Яр через село Красное.

        Кому верить ? Коношенкову давно не верим. И где истина ?
        В Минобороны России частично подтвердили заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах ВСУ по флангам группировки, наступающей на Бахмут.
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:28
        0
        Цитата: Сергей28
        Пока подтверждения нет, рановато откупоривать шампанское.

        Ситуация на флангах Бахмута (неофициально)
        Подразделения ВСУ заняли тактические высоты, оставленные подразделениями ВС РФ в районе Берховки, и вышли к Берховскому водохранилищу.
        Следующий удар необходимо ждать с северо-​запада (направление трассы Славянск-​Бахмут). ВСУ могут начать планомерно выравнивать линию фронта. 
        Также сохраняется угроза контрнаступательных действий с юга:
      5. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:33
        +3
        Ну да первый захватили и утопили в болоте теперь вот разложили на молекулы. А сами над как-лами смеялись , батарейка на телефоне мол разрядилась снять не могли.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 17:40
          +3
          Мы же не можем выдумывать и врать, это только они всегда брешут. feel
      6. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: Сергей28
        Пока подтверждения нет, рановато откупоривать шампанское.

        В инете есть только заявление Бессонова, но не одного фото. Я помню " Верь не глазам своим, а не словам моим", но все же дайте фото, ну хоть кто нибудь. Поверю.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:06
      -2
      С почином! Теперь можно и отпразновать.
      На украине кинжалы сбивают, наши леопарды жгут и все пока без подтверждения.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:53
    +25
    ох не верю я ,этим "военкорам"... трепачи. фото-видео в студию !
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 17:02
      +4
      Цитата: Аэродромный
      ох не верю я ,этим "военкорам"... трепачи. фото-видео в студию !

      Особенно после эпичного вчерашнего «наступления» в телеграмме. Вера есть 2-3 каналам, этот не в их счисле.
  3. barclay
    barclay Сегодня, 16:55
    +6
    Ну, неплохо было бы показать и останки этого "Леопарда". А то ведь на фронте много "солдатских баек" рождается. И эта - уже не первая...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: barclay
      Ну, неплохо было бы показать и останки этого "Леопарда".

      В фотоаппарате, аккумулятор сел, на то время. Завтра узнаем, кто врет ( а может и не узнаем).
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:55
    +2
    Отличная новость ! С почином Братья !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:56
      +6
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Отличная новость ! С почином Братья !

      И Вы на слова поверили ? Я нет.
  5. N.O.M.A.D.E.
    N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:55
    +7
    Круто, но нужно фото, а так как куча уничженных хаймерсов
  6. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 16:57
    +4
    А пруфы будут? Или как с хаймарсами?
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 20:32
      -1
      Обратите внимание, ЦИПСО даже не прячется. Руна «Одаль» (то что изабрАжено у хлопца на аватаре) («Одал» или «Отилиа») стала символом Главного управления расы и поселений СС, а также эмблемой 7-й добровольческой горной дивизии Ваффен-СС «Принц Ойген (Евгений)».
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:58
    +1
    Новость однозначно хорошая. Вот только интересно, чтобы получить обещанную премию, наверное нужно фото- или видеоподтверждение? Если оно есть, давайте в студию.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:59
    +6
    а где фото, пока все это не больше чем ОБС
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:58
      +2
      Цитата: Василенко Владимир
      а где фото, пока все это не больше чем ОБС

      Пока это все болтология, "дядя выложи факт (фото) или подтверждение".
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:06
    +16
    Если нет фото или видео подтверждения уничтожения Леопарда, то не стоит вообще об этом говорить. Подобные заголовки наносят больше ущерба нам, чем противнику.
    1. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 17:23
      +4
      Большие сомнения что телеграмовские хайпожоры смогут предоставить фотку.
  10. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:06
    +1
    Уничтожение танка противника - это отлично. Хотя некие видео/фото подтверждения бы не помешали.
    Другой вопрос - Пригожин новое видео опубликовал, исходя из которого МО опять бежит с флангов, отдав 5 км фронта + трассу снабжения + господствующие высоты над Бахмутом.
    Конашенков подтвердил отвод войск "на более выгодную позицию".
    Я прям очень надеюсь что это всё - стратегический обман и запутывание противника.
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 17:08
      +3
      Вчера после паники разведенной российскими военкорами, решил глянуть, что украинские телеграмм каналы пишут, они пишут с точностью да наоборот, противник силен, ЧВК наступают в Бахмуте русская артилерия работает, и вообще мы нигде не наступаем - это все фейки. Так что тех очень трудно обмануть не верят они в эти сказки
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:35
      +1
      Я прям очень надеюсь что это всё - стратегический обман и запутывание противника.

      Ага был раньше прикол такой: Изматывание противника бегом. Нас не догонишь. А ещё мы дрались пока не поравнялись , как поравнялись мы смотались (цензура).
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:59
      -2
      Цитата: Mishka78
      Конашенков подтвердил отвод войск "на более выгодную позицию".
      Я прям очень надеюсь что это всё - стратегический обман и запутывание противника.

      Кто врет ?
      Игорь Конашенков заявил, что "подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища". Но у Евгения Пригожина другое мнение на этот счёт: "Это называется бегство!". Еще он добавил, что Минобороны РФ делает всё, чтобы Бахмут был сдан врагу. В частности были потеряны стратегические высоты на подступах к городу и полностью разблокирована трасса ВСУ на Часов Яр через село Красное.

      Я больше Пригожину верю.
      1. Вменяемый
        Вменяемый Сегодня, 20:34
        0
        Цитата: carpenter
        Я больше Пригожину верю.

        И Абрамовичу - тоже..
    4. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 19:33
      -2
      СВО это стратегический военный обман.
  11. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:06
    -4
    Первый пошёл... .......................
  12. spirit
    spirit Сегодня, 17:10
    +2
    Так то там за первый леопард денег норм обещают и все это знают,если бы подбили то уж точно нашли способ запечатлитт хоть из далека.
    А то это пока Коношенковщина,тот уничтожал Бредли когда они даже до Украины не добрались hi
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 17:10
    0
    Ну вот и реальность подоспела. Разочарование для поклонников "World of Tanks"?

    Нет и не будет "танковых дуэлей", это большая редкость в нормальном бое, танки в основном уничтожают ПТРК и минами. Это совсем не зрелищно, зато более эффективно.
  14. AVA77
    AVA77 Сегодня, 17:10
    0
    Первый не второй, дальше больше. С почином всех своих.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:18
      +2
      Цитата: AVA77
      Первый не второй, дальше больше

      А был ли мальчик? wink А то если верить Конашенкову, то мы уже трижды уничтожили армию Украины.
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 17:30
        +3
        Ну тут бабка надвое сказала.
        Был танк, значит бойцам зачет и уважение, + причитающиеся .
        Не было, значит где то есть брехло и это брехло должно получить по наглой желто блакитной морде. yes Как то так
      2. helilelik
        helilelik Сегодня, 18:24
        -1
        Первый состав ,думаю, да, уничтожили.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:44
        -1
        Цитата: Ингвар 72
        А то если верить Конашенкову
        Правильнее сказать: если верить тем, кто не верит Конашенкову. Потому что сам Конашенков глупостей про трижды уничтоженную укроармию ничего не говорил.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 19:50
          0
          Цитата: nik-mazur
          Потому что сам Конашенков глупостей про трижды уничтоженную укроармию ничего не говорил

          Слабо посчитать потери противника по брифингам Конашенкова с начала войны? wink
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 20:34
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Слабо посчитать потери противника по брифингам Конашенкова
            То есть вы хотите сказать, что вы всё посчитали, сравнили с реальным количеством техники и личного состава в укроармии и у вас получилось, что в брифингах Конашенкова показатели в три раза больше? Если так, то вас ведь не затруднит продемонстрировать уже известные вам числа, что бы все могли увидеть и сравнить? Или, пардон, есть какие-то непреодолимые причины, по которым вы не в состоянии это сделать?
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:19
    -1
    Шмекер! Драная кошка!
    Сейчас в ООН завоют - мол, краснокнижную животную погубили
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:14
      +3
      не.. железный леоперд не краснокнижный, вот тигр, да - но они вымерли в прошлом веке.. так что можно смело бить.. и желательно "шкурку" после охоты показывать.. или "голову".. можно на фото.. а то "охотничьи рассказы" - дело такое..
  16. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:20
    -1
    Опубликованное фото разбитого Леопарда с крестом на борту сделало бы мощную рекламу ВПК ФРГ!
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:25
    +4
    Это хорошо, но хотелось бы фотографий, а то так то это получается уже второй
    1. AVESSALOM
      AVESSALOM Сегодня, 17:28
      +2
      Аккумулятор сел в мобильном.)Все,как у украинцев по тем же лекалам работают.
  18. sabakina
    sabakina Сегодня, 17:26
    0
    Однако вряд ли их стоит считать какой-то чудесной «панацеей» для украинских вооруженных сил: и горят, и взрываются они вполне обычно,
    А почему не стоит? Если наша ПТМ может у "Лео" только гуслянку сбить? По моим представлениям, ПТМ должна разбить ходовую в хлам плюс днище...Возможно, я ошибаюсь, т.к. сугубо гражданский человек.
  19. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 17:27
    0
    "Разулся",это совсем не "уничтожен".Обуется и снова в бой.
  20. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:32
    +3
    Началось в колхозе утро no
    Чёт вчера в теме "укрывсёпрорвали мы сдаёмсу" многие из отметившихся тут, верили бездоказательно и от всей души, а вот как только приключился "трындецлеопарду", так сразу и "трепачи военкоры" и "веры им нет", приволоките леопард в студию.
    Секта верующих в непобедимость натовского оружия огорчилась?! Все поставленные Леопарды будут выбиты! yes
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:44
      +3
      Цитата: Ныробский
      а вот как только приключился "трындецлеопарду", так сразу и "трепачи военкоры" и "веры им нет",

  21. kravch67k
    kravch67k Сегодня, 17:44
    0
    Очередь за премией ещё можно занимать ? Или уже всё распределили...
  22. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:49
    0
    "Верю, быть может потому, что это неправда!" (с) Ж.Верн, "Из пушки на Луну"
  23. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 17:57
    +1
    На украинских землях русские уничтожают немецкие "Леопарды" с крестами на борту. Что то мне это напоминает... ;)
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:16
      +2
      Цитата: Tarasios
      На украинских землях русские уничтожают немецкие "Леопарды" с крестами на борту. Что то мне это напоминает... ;)

      с русскими экипажами.. забыли добавить..
  24. Клон
    Клон Сегодня, 18:05
    +3
    А чем, собственно говоря, ныне занимаются "особые отделы" в войсках? Контрразведка армейская? Почему блоХеры и прочие малоизвестные писуны публикуют свои сомнительные вирши, как им на душу ляжет??? Как бы то ни было, но операция хоть и специальная, но ВОЕННАЯ!!! Полагаю, что пока она осуществляется, за всей информацией и должен быть пригляд военных. А кто из болтунов не согласен - местечко рядом с Навальным не должно пустовать. Закончится СВО - трындите, что воспаленный мозг придумает, носитесь со своей демократией и свободой слова аки дурень со ступой, а пока... лучше заткнуться.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:42
      0
      А чем, собственно говоря, ныне занимаются "особые отделы" в войсках? Контрразведка армейская?

      В прекрасном романе В.О. Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого)» есть эпизод, точно передающий общее отношение армейских офицеров к представителям особых отделов, которые «отличаются от медведей тем, что медведь спит зимой, а особист – весь год».
  25. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:49
    -2
    Есть понимание - это Лео 1 или Лео 2? Первый поджечь существенно легче.
  26. helilelik
    helilelik Сегодня, 18:50
    +1
    Не будут они их в бой кидать. Потом привезут на трейлерах, пофоткают и увезут протирать тряпочками.
  27. Horn
    Horn Сегодня, 19:37
    +2
    [quote=carpenter][quote=Сергей28] Игорь Конашенков заявил, что "подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища". Но у Евгения Пригожина другое мнение на этот счёт: "Это называется бегство!". Еще он добавил, что Минобороны РФ делает всё, чтобы Бахмут был сдан врагу. В частности были потеряны стратегические высоты на подступах к городу и полностью разблокирована трасса ВСУ на Часов Яр через село Красное.
    Кому верить ? Коношенкову давно не верим. И где истина ?
    В Минобороны России частично подтвердили заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах ВСУ по флангам группировки, наступающей на Бахмут.[/quote]
    Как за последние 20 лет правления солнцеликого виртуозно научились докладывать так, чтобы не испортить начальническое пищеварение! "Отрицательный рост" вместо падения, упадка и разорения, "занятия более выгодных позиций" вместо бегства впереди собственного визга, "мы еще не начинали воевать" вместо "черт его знает, что делать, ГШ вместе с ВГК и МО в прострации, граничащей с паникой"...
  28. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 20:32
    -1
    На второй год войны мы уничтожили танк . Скатились до уровня попрошаек . Это если считать нашу армию по рапортам шойговским . А , если в реале , то до Смоленской обл уже будут доставать ракетами ( плевать какого производства ) . Пора подыскивать жилье в районах потише . Угнетает не это - а молчание самого великого шахматиста - когда начнем и будем ли вообще начинать .
  29. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 20:43
    +1
    "Какие ваши доказательства!?" Насколько я помню, даже вроде денежное вознаграждение есть за уничтожение и захват западных танков. Добить с РПГ значит дистанция была не более 100 метров. Хотя бы фото можно было сделать. Или с квадрокоптера сфотать, видос запилить. Пока этого нет, разговор ни о чем.
  30. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:56
    0
    Фоток нет, потому что у нас с украинцами договор: мы не публикуем фотки уничтоженных "Леопардов", они не публикуют фотки уничтоженных "Армат".