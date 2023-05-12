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В Мелитополе произошло покушение на и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области

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В Мелитополе произошло покушение на и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области

В Мелитополе, временно являющемся административным центром Запорожской области, при взрыве СВУ получил ранения исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона.


Согласно информации, размещенной на официальном интернет-портале СК РФ, 12 мая 2023 года возле входа в подъезд жилого многоквартирного дома в городе Мелитополь неустановленным лицом было заложено самодельное взрывное устройство, впоследствии дистанционно приведенное в действие в тот момент, когда чиновник выходил из подъезда. В результате взрыва и.о. замминистра ЖКХ региона получил минно-взрывные травмы, с которыми был госпитализирован. По факту совершения покушения на убийство общеопасным способом следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Спецслужбы киевского режима регулярно устраивают на территории Запорожской области теракты, направленные против правоохранителей и официальных лиц региона. Так, недавно в результате взрыва в Мелитополе получил ранения заместитель начальника регионального ГУ МВД.

Киевский режим прибегает к откровенно террористической тактике в противостоянии с Россией. Нередко целями террористов становятся российские общественные деятели и официальные лица.

Так, 6 мая в Нижегородской области было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. Был взорван автомобиль, в котором находился Прилепин и его соратник и боевой товарищ сотрудник Росгвардии Александр Шубин. В результате теракта Шубин погиб, а Прилепин получил тяжелые травмы.
Использованы фотографии:
СК РФ
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    +2
    На этой территории осталось столько скрытых всук.ФСБ работать и работать.Не говоря уже о бытовых ждунах,гадящих помаленьку
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 17:33
      -1
      На этой территории осталось столько скрытых всук. ФСБ работать и работать.

      Для очистки территории от этих всук нужно возрождать СМЕРШ, который и будет работать во фронтовой и прифронтовой полосе, очищая территорию от этих всук.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:53
        -1
        Ну и где смертная казнь для террористов?
        Законопослушным гражданам, военнослужащим гайки закрутили, а террористам ужесточить наказания не надо? Или они же дети?
  2. Клон
    Клон Сегодня, 17:32
    +5
    Нда... Естественно, что удары наших ракет будут объявлены "ответкой" на бандеровский террор. Так оно и есть. НО... понятней для наших граждан, искренне болеющих за результаты проведения СВО, стала бы оторванная голова Данилова, перебитые конечности Подоляка або еще какой-нибудь неадекватной особи в желто-голубой окраске и ухмылкой Арестовича. Мое мнение...
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:33
    +1
    Wann lesen wir endlich von Sabotage-Akten auf die Infrastruktur
    der Liefer-Länder die Waffen an Russlands Feinde liefern...?!?
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:34
    +1
    А потом ловят молодых подонков с невинными глазками, которых "бес попутал", да и вообще они просто коробку в урну несли по просьбе товарища, больше так не будут, никакие не террористы. negative
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:44
    -1
    А в "Телеграмме" ещё сообщение.
    МИ-28 в Крыму разбился.
    Ребята погибли.
    Беда, однако...
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:48
    0
    Это наша плата за соплежуйство кого надо. Хорошо быть благородным за чужой счет .