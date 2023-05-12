В Мелитополе произошло покушение на и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области

В Мелитополе, временно являющемся административным центром Запорожской области, при взрыве СВУ получил ранения исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона.Согласно информации, размещенной на официальном интернет-портале СК РФ, 12 мая 2023 года возле входа в подъезд жилого многоквартирного дома в городе Мелитополь неустановленным лицом было заложено самодельное взрывное устройство, впоследствии дистанционно приведенное в действие в тот момент, когда чиновник выходил из подъезда. В результате взрыва и.о. замминистра ЖКХ региона получил минно-взрывные травмы, с которыми был госпитализирован. По факту совершения покушения на убийство общеопасным способом следственными органами было возбуждено уголовное дело.Спецслужбы киевского режима регулярно устраивают на территории Запорожской области теракты, направленные против правоохранителей и официальных лиц региона. Так, недавно в результате взрыва в Мелитополе получил ранения заместитель начальника регионального ГУ МВД.Киевский режим прибегает к откровенно террористической тактике в противостоянии с Россией. Нередко целями террористов становятся российские общественные деятели и официальные лица.Так, 6 мая в Нижегородской области было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. Был взорван автомобиль, в котором находился Прилепин и его соратник и боевой товарищ сотрудник Росгвардии Александр Шубин. В результате теракта Шубин погиб, а Прилепин получил тяжелые травмы.