Власти Украины могут обменять бывшего президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который сейчас находится под арестом, на тысячу военнопленных боевиков ВСУ. Об этом заявил советник нлвыф офиса президента Украины Михаил Подоляк.По утверждению украинского политика, если Киев сможет обменять Богуслаева на тысячу военнопленных ВСУ, то, естественно, пойдет на любой обменный процесс. Подобные знаковые фигуры нужны, отметил Подоляк, если требуется сразу обменять большое количество военнопленных.Советник главы офиса Зеленского также отметил, что Богуслаев должен получить самый жесткий приговор по обвинению в сотрудничестве с российскими властями.Напомним, что в четверг адвокат Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец признал факт обращения своего подзащитного в офис президента с просьбой о включении себя в обменные списки в связи с плохим состоянием здоровья. Однако ответа от властей страны пока не последовало.Руководивший компанией «Мотор Сич» еще с конца 1980-х годов Вячеслав Богуслаев был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году. Ему инкриминировали сотрудничество с российской стороной. Между тем, Богуслаеву – 84 года, состояние здоровья бывшего топ-менеджера соответствующее, и поэтому фактически любой срок тюремного заключения будет для него фатальным. Поэтому он и хочет выйти на свободу хотя бы по обмену военнопленными.Но заявление Подоляка выглядит настоящим издевательством, причем не столько над Богуслаевым, сколько над самими боевиками киевского режима. Ведь тем самым представитель Зеленского подчеркивает, что Богуслаев, которого киевский режим обвиняет в предательстве, равен по значимости тысяче военнопленных, а каждый из этой тысячи плененных боевиков ВСУ получается лишь ничего не стоящая пешка.