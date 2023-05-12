Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы Офиса президента Украины предложил обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

48
Советник главы Офиса президента Украины предложил обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

Власти Украины могут обменять бывшего президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который сейчас находится под арестом, на тысячу военнопленных боевиков ВСУ. Об этом заявил советник нлвыф офиса президента Украины Михаил Подоляк.


По утверждению украинского политика, если Киев сможет обменять Богуслаева на тысячу военнопленных ВСУ, то, естественно, пойдет на любой обменный процесс. Подобные знаковые фигуры нужны, отметил Подоляк, если требуется сразу обменять большое количество военнопленных.

Советник главы офиса Зеленского также отметил, что Богуслаев должен получить самый жесткий приговор по обвинению в сотрудничестве с российскими властями.

Напомним, что в четверг адвокат Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец признал факт обращения своего подзащитного в офис президента с просьбой о включении себя в обменные списки в связи с плохим состоянием здоровья. Однако ответа от властей страны пока не последовало.

Руководивший компанией «Мотор Сич» еще с конца 1980-х годов Вячеслав Богуслаев был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году. Ему инкриминировали сотрудничество с российской стороной. Между тем, Богуслаеву – 84 года, состояние здоровья бывшего топ-менеджера соответствующее, и поэтому фактически любой срок тюремного заключения будет для него фатальным. Поэтому он и хочет выйти на свободу хотя бы по обмену военнопленными.

Но заявление Подоляка выглядит настоящим издевательством, причем не столько над Богуслаевым, сколько над самими боевиками киевского режима. Ведь тем самым представитель Зеленского подчеркивает, что Богуслаев, которого киевский режим обвиняет в предательстве, равен по значимости тысяче военнопленных, а каждый из этой тысячи плененных боевиков ВСУ получается лишь ничего не стоящая пешка.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 17:14
    +20
    Этот тоже родственник какой-то, что его аж в тысячу душ оценили?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:15
      +26
      Советник главы Офиса президента Украины предложил обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных


      А чё не на 10 тыс.?И в чём ценность Богуслаева для нас?Он же не инженер. Он бизнесмен.Давайте лучше менять на наших военнопленных.А то получается какой то развод.Одних ненужных нам украинцев по типу Медведчука и Богуслаева меняют на украинских военнопленных?А наших российских военнопленных на кого менять будем?Их судьба вообще кого то волнует?Живы они там,здоровы ли?А то вечно идём на поводу у Киева.Как там захотят так всё и происходит. Так же нельзя.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:24
        +11
        И в чём ценность Богуслаева для нас?Он же не инженер. Он бизнесмен.

        Так барыги походу и рулят на СВО. Кому война, а кому мать родная. А ещё «Мотор Сич» вроде как-лы китайцем продать хотели и задаток даже внесли но америкосы "побрили" .
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:37
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        А чё не на 10 тыс.?И в чём ценность Богуслаева для нас?

        Так ВСУ пополнять надо, вот и нашли на кого поменять. А что? Сытые, подлеченные пленные вполне подойдут для повторной могилизации в "наступе"
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 17:48
          +2
          можно безногих....но где столько набрать?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 17:54
            +9
            Цитата: Alex Nevs
            можно безногих....но где столько набрать?

            Есть варианты...
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:11
              +2
              Цитата: Bingo
              Цитата: Alex Nevs
              можно безногих....но где столько набрать?

              Есть варианты...

              Это уже близко к садизму. laughing hi
      3. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:40
        +3
        Это они так план по мобилизации креативно выполнить решили, поменяют а этих тысячу опять под ружье.
      4. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 18:00
        +3
        Видать, совсем плохо с людьми у бандеровцев.
      5. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:07
        +3
        Ну, хотя бы Советник главы Офиса президента Украины признал, что укров сдавшихся в плен тысячи.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:20
      +3
      Цитата: al3x
      Этот тоже родственник какой-то, что его аж в тысячу душ оценили?

      Да нет, скорее "фейкомёт". Просто ему хочется вызолить из плена (как уже было в Мариуполе), тысячу нацистов, на "непонятную" личность для России. Сколько их уже наменяли, на фашистов, на одного бандеровца. А сто получили. Те кто хоте уйти в Россию,ушли давно. А тех "обменянных" опять убивают в Бахмут, а и зачем он нужен России ? Он больше нужен Западу, но не России. Жест "доброй воли", не фейк, а туфта для пипла.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 19:04
      +5
      Цитата: al3x
      Этот тоже родственник какой-то, что его аж в тысячу душ оценили?

      По украинским меркам Богуслаев - матёрый враг народа. Ибо именно его стараниями не был сорван план выпуска вертолётов для ВС РФ после 2014 г.
      Я уже писал, что Богуславев, пожалуй, единственный на Украине, от кого мы за свои деньги получили реальные результаты - а не словоблудие в стиле Медведчука и прочих.
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 17:15
    +9
    Предложение на дyрачка, но я не удивлюсь, что "наши" великие руководители согласятся.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:20
      +7
      Никто не удивится. Мы уже ко всему привычные.
  3. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 17:15
    +9
    А само моторсич и запорожье поменять на кого или на что.? Этот тоже кум или какой-то крутой бизнесмен?
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 17:50
      +2
      Цитата: Оптимус_Прайм
      А само моторсич и запорожье поменять на кого или на что

      Полностью с Вами согласен, Мотор Сич поменять можно, а не его директора-комерса
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:15
    +1
    laughing
    https://kaifolog.ru/uploads/posts/2013-11/1384402677_043_3.jpg
    Можем даже не одну. а цельный вагон и еще ма-аленькую тележку
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:16
    +12
    Обменять можно, но только на витю медведчука, ещё можно добавить витю януковича
  6. spirit
    spirit Сегодня, 17:17
    +5
    Ты чьих будешь?Чей Кум/холоп говорю? laughing
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:17
    +3
    Эти, нацисты, они совсем обалдели.
    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 17:52
      0
      Такие идеи рождаются неспроста! Всему есть свое объяснение: Владимир Зеленский в своем вечернем выступлении решительно осудил поставки разбавленного кокаина из Колумбии. Сами понимаете, страдают и приближенные, а не только зелепухин.
  8. Aken
    Aken Сегодня, 17:19
    +5
    Его даже на ящик свиной тушёнки не обменять. Куда потом девать? Может, ещё и пенсию ему платить?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:26
      +7
      Вы того..Идею про пенсию не подкидывайте.А то может еще и на коттедж в Сочи расщедрятся ....
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:30
    +4
    Там вроде мародера украинского поймали. Вто на него и обменять. Пуст свои же х0хлы его придушат. negative
  10. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 17:31
    +1
    А на кой нужен этот старый хитрожопый пид..с?
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:32
    +1
    ВСУ может выбивать отступные, такой случай с директором знаю. А Богуслаев человек не бедный.
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:34
    +4
    Они теперь что каждого русскоязычного будут менять? Те кто работал с Россией им теперь не нужны. Даже если человек прожил в этой стране.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:16
      -2
      Цитата: AlexWar
      Даже если человек прожил в этой стране.

      Он не просто прожил дцать лет, он много чего и много кого знает.
      Иногда такие знания дороже денег.
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 17:34
    +1
    Власти Украины могут обменять бывшего президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который сейчас находится под арестом, на тысячу военнопленных боевиков ВСУ. Об этом заявил советник нлвыф офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    А он нам нужен? belay
    Сами посадили своего, а хотят на "мокрушников" и опять своих поменять, в чём смысл?
    Или у кого-то гены с Молдаванки заиграли, гешефтнуть захотелось? what
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:37
    +2
    Вот как китайцы тысячу шумеров наловят, тогда к ним с такими предложениями и обращайтесь. А нам то он зачем? Впрочем на их госраду с бобиком на цепочке и в клетке можем подумать.
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:38
    +4
    Богуслаев в данный момент никакой ценности не представляет. Ни технической ни коммерческой. Если я ошибаюсь, то китайцы предложат за него некоторую сумму юаней.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:58
      0
      Журнал «Фокус» в 2018 году ранжировал Богуслаева № 21, оценивая его состояние в 327 миллионов долларов.
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:39
    +6
    Подобные обмены резко подрывают нашу боеспособность. Мало того, что эти "экстракшен" немедленно вливаются в войну с нами, они становятся там героями. Их пример демонстрируется другим бандерятам- "смотрите, мы их вытащили и вас вытащим!"Категорически- нет! Исключительно наших пленных бойцов. А, бизнесменов пускай бизнес выкупает, или меняет.
  17. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:41
    +4
    Что сделал этот коммерсант для России, что его надо обменять? Он передал нам технологии и чертежи для производства двигателей? Нет, он их(двигатели) нам продавал и не более того, и продавал с разрешения предыдущей власти руины. Хотя, после обмена медведчука, обмен этого будет неудивителен.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 18:59
      +3
      Цитата: KLM77
      Что сделал этот коммерсант для России, что его надо обменять? Он передал нам технологии и чертежи для производства двигателей? Нет, он их(двигатели) нам продавал и не более того, и продавал с разрешения предыдущей власти руины.

      Он до последнего продавал нам двигатели в обход эмбарго. Если бы не он, то после 2014 г. выпуск вертолётов просел бы многократно - ибо климовцы только-только начали серийное производство, причём на первой очереди завода (ЕМНИП, в 2014 было выпущено всего пару десятков ВК-2500). А Ми-26 (и Бе-200) вообще были бы прекращены производством.
      И да, с ВК-2500 проблемы до сих пор:
      Основным узким местом на сегодняшний день являются вертолетные двигатели. В частности, если мы говорим про ВК-2500, изначально, когда в Санкт-Петербурге создавали единый центр по производству ВК-2500, мы рассчитывали на максимальный объем до 200 двигателей. Раскачали в итоге до 300, а потребность на сегодня - свыше 500 двигателей
      © Мантуров
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:54
        -1
        Подобным образом, как и до того, он тормозил производство в России. Торговля двигателями или комплектующими на подвиг не тянет. И делал это он, скорее всего, с разрешения властей Украины.
  18. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:54
    +1
    Цитата: Ингвар 72
    Предложение на дyрачка, но я не удивлюсь, что "наши" великие руководители согласятся.

    Еще и в долг обменяют.
  19. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:57
    +1
    Да, этот дядька не бедный, его точно обменяют. Салофаги при этом погреют руки, мы же спасём его из чистого благородства души и наших высоких моральных качеств.
  20. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:05
    +1
    А что не на сто тысяч? Губа не дура. Однако вряд ли данная личность стоит хоть одного боевика. Боевики они сражаются. А этот товарищ вряд ли пополнит ряды ВС России.
  21. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:12
    0
    Можно на одного его и 999 военнопленных ВСРФ (если столько есть) what
  22. rusich
    rusich Сегодня, 18:14
    +3
    А физиономия от хотелок не треснет. В чем ценность Богуслаева для России. Он не кому кумом не является
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 19:08
      -1
      Цитата: rusich
      А физиономия от хотелок не треснет. В чем ценность Богуслаева для России. Он не кому кумом не является

      Если брать сиюминутную выгоду, то сейчас у Богуслаева ценности практически никакой нет.
      Можно не менять... вот только не стоит потом удивляться, что с нами по серым схемам по-крупному мало кто будет работать. Зачем подставлять свою голову ради того, чтобы тебя в результате бросили подыхать.
      Хотя тыщща душ - это, конечно, перебор.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:00
        +1
        С такими друзьями как он и врагов не надо. Скорее всего его заслуги носят характер ущерба. Есть основания полагать, что во многом благодаря его деятельности, в течение 30 лет, в России не было собственного производства вертолетных двигателей. Сверхуспешный был деятель, настолько успешный, что в России собственного производства не появлялось.
        Почти полная аналогия с танковым заводом в Харькове, когда его руководители пытались устранить конкурентов из Нижнего Тагила. Танковый завод в России чудом устоял против украинских лоббистов. А по вертолетным двигателям поляну им удалось почти полностью зачистить. Да так успешно, что почти 30 лет собственного производства не было.
        Я бы его в России судил за нанесение ущерба российской промышленности и недобросовестную конкуренцию, и обменял только для этого.
        В авиационных тема украинцы толпами минусят всех, кто российскую авиацию пытается отстоять. Не удивлюсь, если окажется, что и он приложил руку в свое время для идеологических диверсий против российской авиационной промышленности.
  23. Seal
    Seal Сегодня, 18:18
    -2
    Цитата: Бывший солда
    Богуслаев в данный момент никакой ценности не представляет. Ни технической ни коммерческой. Если я ошибаюсь, то китайцы предложат за него некоторую сумму юаней.
    Представляет. На него лично оформлено много патентов. Не факт, что он лично принимал участие в разработке этих патентованных новинок, но это не суть. Главное - что он владелец патента. А эти патенты признаются всем Западом и Востоком. Условием его обмена может быть передача им своих патентов в собственность РФ.
  24. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:20
    +2
    Советник главы Офиса президента Украины предложил обменять экс-главу компании «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

    Какая дешёвка.... на тыщу рыл за одного клопа... Губа не дура однако...
  25. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 18:32
    +1
    А зачем нам престарелый бандеровский олигарх?
  26. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 18:37
    +1
    Міняю сто кілограмів смачного сала, п'ять ящиків горілки (з акцизними марками) і два стандартних балона з пропаном на вироблену шкірку Михайла Подоляка. Зацікавився - писати в коментарях російською мовою.
  27. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:44
    +2
    А нафига нам Богуслаев? Или он тоже чей-то кум?