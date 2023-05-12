Западные СМИ опубликовали статистику потерь ВСУ с начала конфликта по версии Евросоюза

Вооруженные силы Украины с момента начала российской специальной военной операции якобы потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч человек ранеными. Такую статистику потерь ВСУ с начала конфликта приводит Euractiv, ссылаясь на внутренний меморандум Евросоюза.Как видим, озвученные цифры могут вызывать определенные сомнения в их правдоподобности. Хотя авторы статьи ссылаются на некие слитые в интернет данные разведывательных служб и информацию украинской стороны, практически все ранее публиковавшиеся приблизительные прогнозы по потерям сообщали о куда большем количестве погибших и раненых. Например, США оценивают потери украинских формирований в 17,5 тысяч человек убитыми и в 124-131 тысячу инвалидов.По прогнозам российской стороны, которые 2 мая озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в военном ведомстве, только в апреле 2023 года ВСУ потеряли более 15 тысяч человек, а потери за 2022 год составили более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.Издание Politico в марте 2023 года сообщало, что с начала конфликта погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в ноябре 2022 года сообщила о 100 тысячах погибших боевиков ВСУ, правда, затем ее выступление в этой части было подкорректировано.Наконец, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в недавнем выступлении обвинил Вашингтон в том, что Украина потеряла 300 тысяч военнослужащих и 40 тысяч мирных жителей в результате вооруженного конфликта, развязанного, в том числе, и по инициативе действующей американской администрации.