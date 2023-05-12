Военное обозрение
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Западные СМИ опубликовали статистику потерь ВСУ с начала конфликта по версии Евросоюза

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Западные СМИ опубликовали статистику потерь ВСУ с начала конфликта по версии Евросоюза

Вооруженные силы Украины с момента начала российской специальной военной операции якобы потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч человек ранеными. Такую статистику потерь ВСУ с начала конфликта приводит Euractiv, ссылаясь на внутренний меморандум Евросоюза.


Как видим, озвученные цифры могут вызывать определенные сомнения в их правдоподобности. Хотя авторы статьи ссылаются на некие слитые в интернет данные разведывательных служб и информацию украинской стороны, практически все ранее публиковавшиеся приблизительные прогнозы по потерям сообщали о куда большем количестве погибших и раненых. Например, США оценивают потери украинских формирований в 17,5 тысяч человек убитыми и в 124-131 тысячу инвалидов.

По прогнозам российской стороны, которые 2 мая озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в военном ведомстве, только в апреле 2023 года ВСУ потеряли более 15 тысяч человек, а потери за 2022 год составили более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

Издание Politico в марте 2023 года сообщало, что с начала конфликта погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в ноябре 2022 года сообщила о 100 тысячах погибших боевиков ВСУ, правда, затем ее выступление в этой части было подкорректировано.

Наконец, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в недавнем выступлении обвинил Вашингтон в том, что Украина потеряла 300 тысяч военнослужащих и 40 тысяч мирных жителей в результате вооруженного конфликта, развязанного, в том числе, и по инициативе действующей американской администрации.
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:37
    +9
    Вряд ли гейропейских и прочих тамошних волнует сколько скакуасов легло в грунт, за их интересы, хотелки...
    Участь белого сахиба командовать, а скакуасов слушаться и умирать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:46
      +2
      Вооруженные силы Украины с момента начала российской специальной военной операции якобы потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч человек ранеными.


      Ну вот не умеют в ЕС согласованно врать.Врут вразнобой.Урсула фон дер Ляйен ещё в прошлом году с высокой трибуны оценила потери ВСУ в "свыше 100 тыс.",правда потом всё подтёрли,она сказала со временем что якобы ошиблась.Видать кураторы из Вашингтона поправили.

      Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, состоявшееся в среду, закончилось скандалом. Она заявила, что военные потери Украины составили свыше 100 тыс. человек, а финансовые — порядка €600 млрд. Вторая цифра не вызвала публичных возражений, хотя президент Владимир Зеленский оценивает финансовые потери Украины в триллион долларов. Зато первая была подвергнута в Киеве резкой критике. В итоге в Брюсселе пошли на беспрецедентный шаг — удалили видеообращение чиновницы и перезалили его в сокращенном формате, уже без данных об украинских военных потерях.

      https://www.kommersant.ru/doc/5695055
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:55
        +1
        Чтоб врать, надо знать правду.
        А они и не знают, наугад ляпают.
        Да кому вообще на Западе правда нужна. Сколько надо ноликов в текущей момент, столько и нарисуют.
        Точные цифры и после войны не узнаем. Каждый будет говорить, сколько ему надо.
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 19:09
        +1
        Урсула фон дер Ляйен ещё в прошлом году с высокой трибуны оценила потери ВСУ в "свыше 100 тыс
        Ну все правильно, погибло около 15 тысяч, а остальные более 100 тыс. просто умерли от обиды.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:47
      -1
      Цитата: rocket757
      Вряд ли гейропейских и прочих тамошних волнует сколько скакуасов легло в грунт, за их интересы, хотелки...
      Участь белого сахиба командовать, а скакуасов слушаться и умирать.

      Может, именно для этого все эти скакуасы и созданы природой. Потому что иного смысла их существования просто нет. Они заняли свое законное место пищевой цепочке.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 18:56
        -4
        Цитата: Катя_Иванова
        Может, именно для этого все эти скакуасы и созданы природой. Потому что иного смысла их существования просто нет. Они заняли свое законное место пищевой цепочке.

        Фашизмом попахивает ваше мнение. Официально наши войска пошли на Украину, вроде как, освобождать украинский народ.
        По себе скажу так, мой отец родом из Шебекинского района Белгородской области. Родился в РСФСР в 2-х километрах от границы с УССР. Так вот если вы думаете, что на расстоянии 2 км с нашей стороны живут правильные люди, а на расстоянии 2 км с украинской - скакуасы созданные природой для того, чтобы умирать, вам нужно лечить головку.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:20
        +2
        Рождается человек нормальным, за редким исключением... а вот что из новорождённого вырастает потом, есть варианты.
        Понятно, что сейчас там воспитывают много таких, у которых один вариант, стать нелюдь... потому и воюют наши воины, что б прервать этот страшный, бесчеловечным процесс!!! soldier
        1. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 20:54
          +1
          Цитата: rocket757
          Рождается человек нормальным, за редким исключением... а вот что из новорождённого вырастает потом, есть варианты.

          Вот тут согласен. И судя по максималистским высказываниям Кати_Ивановой, я уверен на 150%, родись она в 2 км с другой стороны границы, она также радикально топила бы за ту сторону.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 21:16
            0
            У взрослого человека, состоявшейся личности есть все шансы, возможности, оставаться человеком всегда.
            С подростками все сложнее, проблемы воспитания, среды и прочего подобного, были и есть всегда... ещё и паталогическое стремление сбивается в стадо /коллектив себе подобных!!! Ведь устойчивые индивидуалисты, которые вечно не в ногу со всеми остальными, это редкость!!! Которые, кстати, тоже могут склонится на любую сторону...
            В общем, все сложно, не всегда предсказуемо.
            А так, КЛАССИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, в семье, в коллективе, может дать молодому человеку правильные ориентиры на всю жизнь... впрочем, бывает по разному, увы, увы!
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:56
      +1
      В западных клиниках на органы больше разобрали бандерлогов, чем потери озвученные западными лживыми СМИ.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    +3
    Пусть на кладбищах флаги на могилах всушников с спутников посчитают.Явно деза ,перед приездом представителя КНР по переговорам.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:39
    -1
    На них Россия истратила весь свой боезапас, а у них жерт нет. А у Зеленского вид Злобного карлика, который видимо знает число жертв
    Я сегодня читал новость как Зеленский Медведеву угрожал, какое думаю страшное лицо у Зеленского, он сам себя там Орком не считает?

    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:52
      0
      Янелох - в одно слово. Полностью - Император Янелох Первый
    2. naGua
      naGua Сегодня, 18:34
      0
      А ведь похож... И ликом и манерами...
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:45
    +1
    Жаль, не быть Роберту президентом. Ни при каких обстоятельствах.
  5. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 17:45
    +3
    Я вполне допускаю официальные потери. Но сколько гниёт в полях и окопах, одному богу известно. Стопудово их ни кто не считает
  6. Мореход
    Мореход Сегодня, 17:53
    +3
    Ну эти цифры для внутреннего потребления, чтобы не шокировать нежные души европейцев.
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:55
    +5
    Вооруженные силы Украины с момента начала российской специальной военной операции якобы потеряли 13 тысяч человек убитыми

    Статистика хитрая вещь. Можно не причислять к потерям ВСУ тероборонцев, полицию, наёмников, добровольцев любых мастей и пропавших без вести.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:19
      +2
      Не только можно, но и нужно, так положено делать, это же статотчётность, всё по полочкам. А полочек много, да.
  8. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 17:56
    +4
    По мнению украинцев они убили 200 тыс русских, а потеряли 13 тыс. Следовательно, ну да я не знаю, что должно быть после этого. Как говорил В. И. Ленин "В интернетиках иногда врут! "
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:00
    +3
    Зачем вы публикуете этот бред?. Вы хотите подыгрывать пропагандистской войне противника? В апреле 2022 года США заявили, что было убито от 5 500 до 11 000 украинских солдат. 22 августа командующий ВСУ назвал цифру в 9000 погибших бойцов. На днях США в марте назвали цифру в 17 500 погибших украинских солдат. В июне прошлого года 2022 украинское правительство заявило о 10 000 погибших солдат, а в декабре прошлого года о 13 000. Согласно этой ошеломляющей статистике, по мере развития войны общие потери Украины уменьшаются.Это чем-то напоминает подсчет сбитых российских беспилотников и ракет. Они сбивают почти все беспилотники и ракеты, но потом в соцсетях сообщают о многочисленных попаданиях.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:05
      +2
      Чтобы показать как в Еврайхе врут и не краснеют. Они бы хотя бы число награждённых посмертно посчитали
  10. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:06
    +1
    Данные верные, только нужно один нолик добавить.
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:07
    0
    А что это за статистика? Целая одна круглая цифра? 13 тысяч чуть не полгода назад сам Земля насчитал, походу с тех пор втрат немаэ?
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:25
    -1
    Я собираюсь дать вам наиболее близкую к реальности цифру военных потерь, понесенных Украиной. По данным независимых расследований из западных источников, так называемый Иностранный легион насчитывает 1500 военнослужащих. Этот иностранный легион зафиксировал 200 погибших. Отметим, что члены Иностранного легиона не использовались в качестве пушечного мяса, в отличие от многих новобранцев-украинцев. Принимая во внимание эти цифры, украинская армия численностью 300 000 человек потеряла бы как минимум 40 000 погибших. Армия из 450 000 украинских солдат потеряла бы как минимум 60 000 человек. Украинская армия из полумиллиона солдат потеряла бы 66 000 человек. Правда, не вся украинская армия находится на фронтах, но большая часть, а также, как я уже говорил, для статистики надо учитывать, что Иностранный легион не использовался как пушечное мясо. С поправками на все указанные элементы мое мнение таково, что в украинской армии около 45 000 погибших солдат.
  13. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 20:15
    -1
    Мобилизационный резерв укропов порядка 2 млн. На наш век хватит.