Минобороны РФ: Вертолет Ми-28 ВС РФ упал в Крыму

Сегодня в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Падение воздушной машины произошло в северной части Республики Крым, в Джанкойском районе, недалеко от села Светлое. В военном ведомстве сообщили, что вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на его борту не было.
К сожалению, оба летчика вертолета в результате его падения погибли. В качестве основной версии падения вертолета рассматривается отказ технического оборудования. Сейчас специалисты будут уточнять все обстоятельства произошедшего, но точная причина падения воздушной машины станет известна позже, после проведения соответствующих экспертиз.
Как уточнили в Минобороны РФ, в результате падения вертолета разрушений на земле не было. Пострадавших среди гражданских лиц на земле также нет.
Напомним, что вертолет Ми-28 представляет собой ударный вертолет российского производства, который в условиях боевых действий выполняет задачи по поиску и уничтожению танков, другой бронированной техники, личного состава формирований противника. Вертолеты данного типа находятся на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также военно-воздушных сил Ирака и Алжира.
В 2019 году имело место падение вертолета Ми-28 в районе станицы Платнировская в Краснодарском крае. Тогда в результате трагического происшествия погибли оба члена экипажа. Между тем, многие военные эксперты положительно оценивают данную воздушную машину, отмечая, что происшествия с ней случаются редко, а от проблем с оборудованием не застрахована ни одна воздушная машина.