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Минобороны РФ: Вертолет Ми-28 ВС РФ упал в Крыму

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Минобороны РФ: Вертолет Ми-28 ВС РФ упал в Крыму

Сегодня в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Падение воздушной машины произошло в северной части Республики Крым, в Джанкойском районе, недалеко от села Светлое. В военном ведомстве сообщили, что вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на его борту не было.

К сожалению, оба летчика вертолета в результате его падения погибли. В качестве основной версии падения вертолета рассматривается отказ технического оборудования. Сейчас специалисты будут уточнять все обстоятельства произошедшего, но точная причина падения воздушной машины станет известна позже, после проведения соответствующих экспертиз.

Как уточнили в Минобороны РФ, в результате падения вертолета разрушений на земле не было. Пострадавших среди гражданских лиц на земле также нет.

Напомним, что вертолет Ми-28 представляет собой ударный вертолет российского производства, который в условиях боевых действий выполняет задачи по поиску и уничтожению танков, другой бронированной техники, личного состава формирований противника. Вертолеты данного типа находятся на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также военно-воздушных сил Ирака и Алжира.

В 2019 году имело место падение вертолета Ми-28 в районе станицы Платнировская в Краснодарском крае. Тогда в результате трагического происшествия погибли оба члена экипажа. Между тем, многие военные эксперты положительно оценивают данную воздушную машину, отмечая, что происшествия с ней случаются редко, а от проблем с оборудованием не застрахована ни одна воздушная машина.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:55
    +9
    Царство небесное- погибшим воинам!
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 18:00
      +4
      Они улетели… хранить это дело почетное тоже, удачу нести на крыле….
  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 18:00
    +7
    Соболезнования друзьям и родственникам.
    К сожалению железки ломаются , это плата за прогресс.
    Чем круче и сложнее железо, тем выше вероятность отказа.
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:00
    +5
    Очень жаль. Соболезнования родным и близким.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:01
    +2
    Беда.
    Беда и горе...
    "Текст комментария короток", а горе для друзей и близких беспредельно.
  5. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 18:17
    +1
    Жалко летчиков. Железо можно и новое сделать, а подготовить новых пилотов - дороже. Соболезнования родным и близким.
  6. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:22
    +5
    Не факт, что причина падения технические неисправности. Предатели и агенты на аэродроме, что то могли сделать или ДРГ стингер применила. Сейчас везде нужен порядок, контроль и бдительность. Враг ни чем не гнушается, идет на все, чтобы нам навредить. А мы все еще, как не пуганные дрофы. Пребываем в полном благодушии и уверенности, что нас это не коснется.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:30
    0
    Беспилотники летают, может и сбили.
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 19:20
    0
    Очень странно, на первых занятиях по управлению гражданским вертолетом, учат/показывают приземление с выключенным двигателем.
    Говорят любой вертолет/пилот это может/должен уметь делать.
    Если конечно винт самопроизвольно не отсрелился.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:50
      +1
      Я таки дико извиняюсь, но вы сравниваете теплое с тяжелым. Операционные условия цивильных вертолетчиков и военных, это разные условия, как и высоты…
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 20:23
      +1
      Очень странно, на первых занятиях по управлению гражданским вертолетом, учат/показывают приземление с выключенным двигателем.


      В моё время, во времена благословенного СССР перед выпуском в первый самостоятельный полёт были контрольные полёты с одним выключенным двигателем. Как сейчас не знаю, всё же капиталистическое государство это уродство.
    3. helmi8
      helmi8 Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: topol717
      Очень странно, на первых занятиях по управлению гражданским вертолетом, учат/показывают приземление с выключенным двигателем.

      Вообще-то, сначала руление и висение... Потом вывозные, тренировочные, контрольные... Ну а потом уже и с одним выключенным и на авторотации. Как-то так.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 22:07
        0
        Вообще-то, сначала руление и висение... Потом вывозные, тренировочные, контрольные... Ну а потом уже и с одним выключенным и на авторотации. Как-то так.


        Сначала ознакомительный полёт, затем вывозные на висении, потом дополняются полёты по кругу, полёты с одним работающим и только потом первый самостоятельный.