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На Донецком направлении российская авиация уничтожила несколько украинских бронеавтомобилей Kirpi турецкого производства

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На Донецком направлении российская авиация уничтожила несколько украинских бронеавтомобилей Kirpi турецкого производства

На Донецком направлении, где накануне подразделения группировки "Восток" ВСУ попытались опрокинуть оборону российских сил на флангах ЧВК "Вагнер", сегодня активизировалась боевая авиация ВКС РФ. Об этом сообщает ТГ-канал "Фронтовая птичка".


По данным ресурса, армейская и оперативно-тактическая авиация довольно активно отрабатывала по позициям ВСУ сразу на нескольких оперативных направлениях. Сообщается об уничтоженной украинской бронетехнике, в частности, турецких бронеавтомобилях Kirpi. Подробности пока не сообщаются. Чуть ранее другие российские ресурсы сообщали об активизации ударных вертолетов, которые отрабатывают по всем выявленным целям и охотятся за бронетехникой противника.

Должны отметить, что сегодня активно отрабатывала наша авиация сразу на нескольких оперативных направлениях

- пишет ТГ-канал.

Между тем, Минобороны сообщает о захвате ротного опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Спорное Бахмутского (Артемовского) района. Атаку провели бойцы одного из подразделений войск группировки "Южная" при поддержке бронетехники. В атаке участвовали танки Т-72Б3, Т-90 и Т-80 и БМП-2, которые подавляли огневые точки противника, причем танки работали на предельно малой дистанции, в некоторых моментах подходя к позициям ВСУ на расстояние не больше 15 метров. Корректировку огня вели несколько беспилотников в режиме реального времени.

В результате боевой работы российским военнослужащим удалось захватить ротный опорный пункт, уничтожив несколько десятков военнослужащих ВСУ, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления

- говорится в сообщении.
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7 комментариев
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  1. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 18:09
    +1

    Появились первые успехи, это здорово.

    Уважаемые друзья, появились отклики на статью "Шахматы войны", очевидные вещи озвучены.
    Не спорю с этим анализом, несколько размышлений на тему "что делать".
    Или, скорее, "как оно может быть".

    В самом деле, что будет, если украинское наступление на определенном этапе выдохнется? Каким может быть рисунок нашей Победы?
    Понимаю, есть у нас умы с широкими лампасами, которые всю мировую стратегию назубок знают, начиная с Фермопил и Марафона. Верю в их трезвую мысль и высокий интеллект.

    Не знаю что думают эти великие умы, но рядовые комментаторы поражают убогостью и примитивностью своих предположений. В их мозгу только два слова:
    Мобилизация, наступление.
    Не буду подробно разбирать уязвимые места их рассуждений, сразу перейду к выводам:

    1. Продвижение "в лоб" в рамках длительной позиционной войны - это путь к уравниванию сил соперников. Любые атакующие действия двух укрепрайонов будут приводить к потерям, и установлению равновесия.

    2. Единственной моделью, как можно использовать силу укрепрайонов, является молот и наковальня.
    Наши силы сейчас - это наковальня. Наковальней не атакуют. Нам нужен молот.
    В качестве молота может сработать любой удар по дальним тылам противника. И с юга, и с севера.

    3. Условия для удара молотом по восточной наковальне:
    Подавление ПВО противника, контроль неба в его глубоких тылах.

    Вывод:
    Для успеха в наступлении нужно не гнать пехоту в ненужные перемалывания, а последовательно совершенствовать свои силы дальнего поражения и точных ударов.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:19
      +1
      Выучили умный слог и все? Где и как вы сможете провести удары без резервов, то бишь без мобилизации? Или вы считаете,что у нас много военных без дела по России сидят?
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:38
        +1
        А, вот надо повнимательнее присмотреться к тем десяткам тысяч, которые в камуфляже серо-голубого цвета кучкуются во всех крупных городах. Очень занимательное зрелище. Гордость распирает! Только мыслишка копошится- а, что в глубочайшем тылу ждут десант врага? Или тут других врагов так много?
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 18:20
      +3
      Цитата: Kuziming
      Вывод:
      Для успеха в наступлении нужно не гнать пехоту в ненужные перемалывания, а последовательно совершенствовать свои силы дальнего поражения и точных ударов.

      Полностью с Вами согласен, а еще связь во всех звеньях и разведка с целеуказанием
  2. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 18:43
    -1
    Не знал, что на Украине еще остался Кирпис. Вероятно, они экономили бронетехнику для своей наступательной операции. Каждая версия турецкой бронетехники (Cobra, Kirpi), состоявшая на вооружении грузинской или украинской армии, была взята в качестве трофея в России. Cobra II (которая находится на действительной службе в турецкой армии) также будет взята и проанализирована на предмет слабости. То ли турки хотят угодить НАТО, то ли они слишком жадны для своего же блага.
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:47
    +1
    У меня вопрос ко всем понимающим больше меня, но огнеметы уже не используются в современной войне, если будут атаки так близко, как написано в статье на 15 метров, можно запросто спалить все и создать панику среди враги.
  4. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 20:20
    +1
    КИРПИ - Турция поставляет для ВСУ ??? Помимо БПЛА "Байрактар" и РЗЗО ???... Ну что можно тут сказать - "молодец" Турция....А Россия для казны Турции -- газ,пшеницу , АЭС,десятки миллиардов денег туристов... Воистину - Россию умом не понять...