На Донецком направлении российская авиация уничтожила несколько украинских бронеавтомобилей Kirpi турецкого производства

На Донецком направлении, где накануне подразделения группировки "Восток" ВСУ попытались опрокинуть оборону российских сил на флангах ЧВК "Вагнер", сегодня активизировалась боевая авиация ВКС РФ. Об этом сообщает ТГ-канал "Фронтовая птичка".
По данным ресурса, армейская и оперативно-тактическая авиация довольно активно отрабатывала по позициям ВСУ сразу на нескольких оперативных направлениях. Сообщается об уничтоженной украинской бронетехнике, в частности, турецких бронеавтомобилях Kirpi. Подробности пока не сообщаются. Чуть ранее другие российские ресурсы сообщали об активизации ударных вертолетов, которые отрабатывают по всем выявленным целям и охотятся за бронетехникой противника.
Должны отметить, что сегодня активно отрабатывала наша авиация сразу на нескольких оперативных направлениях
- пишет ТГ-канал.
Между тем, Минобороны сообщает о захвате ротного опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Спорное Бахмутского (Артемовского) района. Атаку провели бойцы одного из подразделений войск группировки "Южная" при поддержке бронетехники. В атаке участвовали танки Т-72Б3, Т-90 и Т-80 и БМП-2, которые подавляли огневые точки противника, причем танки работали на предельно малой дистанции, в некоторых моментах подходя к позициям ВСУ на расстояние не больше 15 метров. Корректировку огня вели несколько беспилотников в режиме реального времени.
В результате боевой работы российским военнослужащим удалось захватить ротный опорный пункт, уничтожив несколько десятков военнослужащих ВСУ, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления
- говорится в сообщении.