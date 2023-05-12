Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России

Если третьи страны будут продолжать поставлять России оружие или другую продукцию военного назначения, их действия будут приравнены к участию в спецоперации ВС РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на встрече руководителей дипломатических ведомств стран Евросоюза.
По утверждению Бербок, страны мира «не должны поддерживать спецоперацию». Почему суверенные государства не могут иметь собственный взгляд на происходящие в мире политические процессы и на военные конфликты, Бербок, разумеется, не пояснила. Но лицемерно заявила, что любые поставки оружия России будут рассматриваться как участие в вооруженном конфликте.
Между тем, страны НАТО сами поставляют огромное количество оружия, военной техники и боеприпасов украинскому режиму, обучают тысячи боевиков ВСУ и отправляют на Украину наемников. При этом и власти США, и руководители европейских государств неоднократно заявляли, что это якобы не является подтверждением их вовлеченности в украинский конфликт и что они в нем не участвуют.
После того, как Бербок пригрозила этим неким «третьим странам», она тут же добавила, что Запад продолжит поставлять артиллерию и боеприпасы киевскому режиму.
Таким образом, представитель германского правительства в очередной раз продемонстрировала классическую политику двойных стандартов и лицемерия, свойственную для западных государств. То, что может делать Запад, не могут себе позволять другие страны, в клуб «золотого миллиарда» не входящие, или имеющие с ним политические разногласия. Но такая неоколониалистская политика «коллективного Запада» встречает в мире все большее раздражение.