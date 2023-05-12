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Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России

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Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России

Если третьи страны будут продолжать поставлять России оружие или другую продукцию военного назначения, их действия будут приравнены к участию в спецоперации ВС РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на встрече руководителей дипломатических ведомств стран Евросоюза.


По утверждению Бербок, страны мира «не должны поддерживать спецоперацию». Почему суверенные государства не могут иметь собственный взгляд на происходящие в мире политические процессы и на военные конфликты, Бербок, разумеется, не пояснила. Но лицемерно заявила, что любые поставки оружия России будут рассматриваться как участие в вооруженном конфликте.

Между тем, страны НАТО сами поставляют огромное количество оружия, военной техники и боеприпасов украинскому режиму, обучают тысячи боевиков ВСУ и отправляют на Украину наемников. При этом и власти США, и руководители европейских государств неоднократно заявляли, что это якобы не является подтверждением их вовлеченности в украинский конфликт и что они в нем не участвуют.

После того, как Бербок пригрозила этим неким «третьим странам», она тут же добавила, что Запад продолжит поставлять артиллерию и боеприпасы киевскому режиму.

Таким образом, представитель германского правительства в очередной раз продемонстрировала классическую политику двойных стандартов и лицемерия, свойственную для западных государств. То, что может делать Запад, не могут себе позволять другие страны, в клуб «золотого миллиарда» не входящие, или имеющие с ним политические разногласия. Но такая неоколониалистская политика «коллективного Запада» встречает в мире все большее раздражение.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел Германии
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40 комментариев
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  1. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 18:10
    +14
    Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России

    Тогда и мы считаем страны НАТО, поставляющие Окраине вооружение, участниками спецоперации с последующими выводами)))
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:16
      +2
      А какие эти выводы "последующие"? Может нужно уже называть все своими именами? Например провокационные страны с террористическим уклоном?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:27
      +9
      Признала фактически прямое участие запада и ФРГ в частности в войне, ну и хорошо, - проще будет какими-то терминами оперировать.
      Воюющие да получат своё!
    3. 27091965i
      27091965i Сегодня, 19:04
      +1
      Цитата: ЗЭМЧ
      Тогда и мы считаем страны НАТО, поставляющие Окраине вооружение, участниками спецоперации с последующими выводами)))

      Уважаемый Алекс, на ВО , к большому сожалению, печатаются всего лишь вырванные цитаты из полного текста. Да, Германия прилагает максимум усилий для нанесения нашей стране экономического ущерба, но нельзя преподносить эту новость "обрезав" остальные мнения государств входящих в ЕС.
    4. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 19:13
      +3
      Проститутище Аналена угрожает ... каким ещё третьим странам ? Кто имеет такую точку зрения в России, что есть какие-то "третьи страны" ??
      Если мы хотим жить в новом мире, каким бы поначалу недоделанным он ни был, третьих стран больше быть не должно !
      Могут быть только развитые страны и неразвитые ... и то, к оценкам таким нужно подходить теперь очень осторожно. Особенно, когда на фоне техничекого совершенства почти всех "первых" стран так ярко отсвечивает их морально-этическое уродство и непотребие.
      Очень осторожным нужно быть дальше в оценках. Потому что времена меняются.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:11
    +11
    Я слышал что многие страны боятся санкций США, но не слышал чтобы кто-то боялся санкций Германии. Мерсы прекратят продавать? В немецких банках никто ничего не хранит
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:15
    +7
    Четвёртый Рейх восстановит концлагеря и сожжет жителей несогласных государств в печах?
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:17
    +10
    Эта налообразованная дама "достала" уже и жителей Германии до края, в том числе.
    Это я как житель Германии говорю.
  5. самый главный
    самый главный Сегодня, 18:19
    +1
    А "грозилка" то выросла у мадам???
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 18:25
      +2
      Если бы выросла то это уже был бы трансгендер. Она в молодости занималась иным ремеслом. Как говорят геологи, когда что-то вырастает то это "Горст". А когда что-то превращается в ямку, это "Грабен". У неё глубокий "Грабен" как в голове так и на месте её "диплома" ибо прошла через интенсивную эксплуатацию по своей основной профессии.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:29
      +2
      Цитата: самый главный
      А "грозилка" то выросла у мадам???

      Если вырастет, то она будет уже не мадам. laughing
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 18:35
        +2
        В Эуропе наличие члена еще не является свидетельством мужского пола.
    3. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:45
      +1
      Стала больше и поглотила голову.То есть одна
  6. bulava74
    bulava74 Сегодня, 18:20
    +3
    В принципе, оно так ясно было, еще 2 года назад. Когда пошли первые санкции. Хотят нас оставить одних, без союзников.

    Надо украинцев добивать и ставить ЕС "раком" перед фактом реальности. Если не поможет - ОМП, то-бишь ядрен-батон. Много еще можно написать на эту тему, но зачем?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:36
      +3
      Хотят нас оставить одних, без союзников.

      А у нас есть союзники? Есть сочувствующие, есть морально поддерживающие, есть торгующие, но союзников ( в прямом смысле этого слова) у России нет. Как и много лет назад - союзники России это наша армия и флот.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:51
        +2
        КНДР например, Иран, вообще сочувствующих много, даже удивительно в условиях когда наше руководство пыталось влиться в ряды грабителей
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:57
        +1
        Ну как же, есть у нас верный и надёжный союзник Бацька. Очень верный и очень надёжный. А те, у кого есть сомнения, мне сейчас наминусуют.
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:23
    +2
    Хмммммм.... "На берлин"? (с) Т.е. они свои леопёрдунов могут хохлам поставлять... а нам мопеды низя? Интересно, а когда мы искандеры бесплатно доставкой отправим? Или сатану? Ах моська знать она сильна, кой лает на медведЯ wassat

    З.Ы. Гульчитай открой личико..... тьфу... тьфу еще раз lol
    1. Руслан_3
      Руслан_3 Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: Enceladus
      Хмммммм.... "На берлин"? (с) Т.е. они свои леопёрдунов могут хохлам поставлять... а нам мопеды низя? Интересно, а когда мы искандеры бесплатно доставкой отправим? Или сатану? Ах моська знать она сильна, кой лает на медведЯ wassat

      З.Ы. Гульчитай открой личико..... тьфу... тьфу еще раз lol

      Это другое как вы не понимаете..
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:52
        0
        Цитата: Руслан_3
        Это другое как вы не понимаете.

        Когда сия Гюльчатай откроет личико, окажется, что это опа. laughing
      2. 27091965i
        27091965i Сегодня, 19:17
        -2
        Цитата: Руслан_3
        Цитата: Enceladus
        Хмммммм.... "На берлин"? (с) Т.е. они свои леопёрдунов могут хохлам поставлять... а нам мопеды низя? Интересно, а когда мы искандеры бесплатно доставкой отправим? Или сатану? Ах моська знать она сильна, кой лает на медведЯ

        З.Ы. Гульчитай открой личико..... тьфу... тьфу еще раз

        Это другое как вы не понимаете

        Нет понятия другое, но к сожалению наш МИД является очень странной организацией, которая работает, что бы о нашем государстве, где то в кулуарах, отзывались хорошо. А по факту принимали против нас санкции.
  8. Falx
    Falx Сегодня, 18:23
    +2
    фееричная дура.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:23
    0
    Решила сравнятся со штатами? Или отмашку от оных получила? Дуэтом петь.... так сказать...
  10. Руслан_3
    Руслан_3 Сегодня, 18:24
    0
    И?? Немцы щёчки надуют и обидятся? Наивные колбасники
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:29
    +1
    А мы не сочтем их участниками спецоперации за поставки оружия ВСУКам
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:30
    +2
    Эх, как бы хотелось. Что бы у "наших" было в штанах Фаберже. Что бы обьявили , хотя бы, спонсорами фашистов- нацистов страны вооружающих бандеровцев.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:32
    0
    Вопрос сами эти страны что не захотят помогать не окажутся в положении что им никто не будет помогать? Сша может любую страну затравить
    Серьезно могут помочь только крупные страны
    Проигрышь России приведет к ядерной войне. Будет уничтожены страны запада и сша
    Я более чем уверен украина будет разгромлена, не хватит у них сил
    У Китая свой интерес забрать тайвань, Американцы сегодня сказали что разбомбят все заводы TSMC
  14. al3x
    al3x Сегодня, 18:33
    0
    Может пора уже пригрозить как нибудь по-серьезному странам, которые укрорейх снабжают? Признать их, к примеру, тоже стороной конфликта. А то ведь они скоро реально дойдут до того, что хххлам ядрен батон передадут.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:56
      -1
      Цитата: al3x
      Может пора уже пригрозить как нибудь по-серьезному странам, которые укрорейх снабжают?

      Это типа сделать линии ярко красными?
      Или фосфоресцирующими в темноте?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 19:12
        0
        Может фон сменить, а то вдруг эти линии просто сливаются с ним) поэтому их в упор никто не видит.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:59
      0
      Уже больше года грозим. Правда, линии при этом не забываем отодвигать.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:34
    0
    Ну и что будет Северной Корее или Ирану, если их признают участниками спецоперации? Санкции очередные наложат разве что?
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:34
    +1
    Народная примета - если западный политик полез в тему Окраины, обязательно окажется в дерьме
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 19:03
      0
      С той стороны и так воняет не по детски.......
  17. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 18:38
    0
    Они там белены объелись. Насколько поверить нужно в свою исключительность.
    Дебилы...
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:39
    +5
    Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России
    эта дурa признала германию участницей конфликта?!!
  19. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:48
    +1
    Глава МИД ФРГ пригрозила третьим странам, что их сочтут участниками спецоперации из-за поставок оружия для России

    Это работает в обе стороны и таким образом германия не скрывает что является стороной конфликта.
  20. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 18:49
    0
    Северная Корея и Иран могут поставить ничего не боясь.
    Так как под санкциями давно.
    А на Россию наложено более всего санкций.
    Так что путь Бербок Лена и не пугает.
    Никто не боится её.
  21. Sadok
    Sadok Сегодня, 18:55
    0
    Цитата: AlexWar
    Американцы сегодня сказали что разбомбят все заводы TSMC

    да? посмотрим что им яблоко и самсунг за это предъявят )) тут никакой "дедушка-марионетка" не поможет со всеми своими ресурсами.
  22. alystan
    alystan Сегодня, 21:38
    0
    А вас самих бы сделать нашими законными целями в точности за такие же поставки, но Укрорейху.
    Только боюсь не осмелятся, если с врагом даже продолжают выгодные торговые операции.
    Что-то эту дуру понесло не по-детски.
    Или у нее такая агрессивная реакция после вчерашней встречи с китайским коллегой?