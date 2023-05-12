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Судебные приставы не будут взыскивать долги перед украинскими банками с жителей новых российских регионов

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Судебные приставы не будут взыскивать долги перед украинскими банками с жителей новых российских регионов

Судебные приставы не будут взыскивать накопившиеся долги по кредитам, взятым в украинских банках с жителей новых российских регионов.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова, на территориях новых субъектов России не подлежат принудительному исполнению документы, выданные украинскими судебными органами и должностными лицами, касающиеся кредитов или займов перед банковскими учреждениями, зарегистрированными на территории Украины.

Однако, исполнительные документы, касающиеся взыскания средств, которые подлежат зачислению в доход местных бюджетов новых субъектов, в том числе назначенные до 30 сентября 2022 года административные штрафы, подлежат принудительному исполнению, но лишь в том случае, если должник либо его имущество находятся на территории Российской Федерации.

Украинские власти неоднократно заявляли, что попытаются взыскать с жителей новых российских регионов существовавшие ранее задолженности перед украинскими банковскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что украинские государственные органы внесли австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных "спонсоров войны". Поводом для подобных санкций против австрийского банка стал тот факт, что финансовое учреждение через свое российское представительство признало ДНР и ЛНР субъектами Российской Федерации, а также использует в документах запрещенную на Украине формулировку "специальная военная операция".
Использованы фотографии:
Wikipedia/TheLotCarmen
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12 комментариев
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:48
    +6
    Это что прикол?Или дурдом?В данной ситуации считаю и тем и другим.А что господин сьезди и взыщи долги у воюющих ДНР и ЛНР ,да еще и в пользу Украины.Думаю там карьера и закончится причем очень быстро.
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 19:18
      +3
      Нет это не прикол - это говнобанкиры и их проплаченные говнозаконодатели, которые давно уже живут в одном единственном государстве, которым Мамонна еврейский правит, и больше никто, кроме него.
      Только им сейчас может прийти в голову, что подобные вопросы не имеют очевидного решения и должны быть подвергуты обсуждению.
      На Украине - беда, а у евреев ещё до образования Киевской Руси и по сегодняшний день только одна беда - была, есть и будет - как бы себе процент с чужого добра насчитать побольше и потом за это в землю не лечь, да пораньше.
      Тупые гниды остануться тупыми до конца, какими бы интеллегентными они ни казались.
      Приближать нужно их конец в России, и поактивнее. Потому что украинские нацисты даже на бесцельную жестокость не способны оказались и прячутся теперь за еврейским клоуном польского происхождения. Им и в голову не пришло, что жечь живьём и убивать в беззащитном состоянии не нужно никого - нужно устроить действительно народный суд и принять во внимание все отягчающие обстоятельства, чтобы евро-сволочи дальше уже житься точно не было. И тогда свиньи сами с обрыва кинутся,в свой Израиль. Откуда пошла эта зараза, там она и подохнуть должна, и подохнет. А едньги и после них деньгами остануться.
      Все они сейчас на одной лопате сидят, вместе с нефтесосами и газонакопителями. Удобный очень момент назревает.
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      А что господин сьезди и взыщи долги у воюющих ДНР и ЛНР ,да еще и в пользу Украины

      Вам напомнить хронологию событий 2014 года?
      Аккурат после возвращения Крыма все отделения укробанков позакрывались на полуострове. Ну наш сиятельнейши возьми и ляпни, мол ну раз ушли, то и платить ничего не надо. А кому платить-то?
      А потом со временем выяснилось, что долги укробанков выкупили вполне себе российские коллекторы. И накуканивали они крымчан по полной программе, со всеми штрафами, пенями, просрочками и т. п.
      Так и тут: лучше лишний раз не загадывать
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:51
    +6
    Судебные приставы не будут взыскивать долги перед украинскими банками с жителей новых российских регионов

    Какой удобный повод для остальных регионов Украины скорее бежать в РФ! Долги населения прощают... Перед укро-олигархическими упырями.

    Это пример позитивной, дальновидной политики наших властей. Ибо непосредственно влияет на мотивацию народа по самоопределению. Поддерживать Россию и стремиться в нее должно быть не только идейно правильно, но и выгодно!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:01
      +2
      выгодность не всегда хороша, фигу в кармане будут держать и если предложат более выгодные условия предадут на раз
      1. gsev
        gsev Сегодня, 19:21
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        выгодность не всегда хороша,

        Не всякий враг идейный и стойкий. Именно для трусливого и создана правоохранительная система, которая преступника наказывает ограниченным тюремным сроком и штрафом. Если не штрафовать семью Галкиных Пугачевых за финансирование Украины а значит и финансирование покушений на Путина, они и дальше будут смело продолжать попытки профинансировать подрыв или расстрел Путина, Симоньян и Соловьева.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:13
      +2
      Мотивация народа?Ну,они и здесь,у наших олигархов кредитов наберут....Хотя это будет уже другая история(с)
    3. gsev
      gsev Сегодня, 19:16
      -2
      Цитата: RealPilot
      Это пример позитивной, дальновидной политики наших властей.

      Это показатель неуправляемости и независимости российской судебной системы от Путина и ее раболепской зависимости от СБУ и украинской государственной власти. Путин сразу после присоединения Украины на пресс-конференции заявил, что можно не платить по кредитам в банк Коломойского. Однако оказывается, что судейские приставы куда принимают на работу по большей части отставных силовиков оказывается верой и правдой служат с 2014 года украинской государственной системе. Эффективнее не блогеров сажать за призывы наносить удары по Кремлю а посадить пару приставов и судей за реальное финансирование ВСУ. Наверняка с взысканных средств украинские банки платят военный налог как с полученной в результате этого прибыли. Показали ли бы судью с бригадой приставов после оглашения приговора о финансировании теракта против Прилепина и дочери Дугина(а все приставы и судьи взыскивавшие недоимки в пользу украинских резидентов способствовали отчислению налогов на СБУ а значит и финансировали все диверсии в России) ни один бы блогер или артист не решился на противоправные действия в России. Однако оказывается система 9 лет позволяла своим гражданам дававшим служебную присягу изменять своему государству.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:05
    +3
    laughing
    Перед наступлением РФ просто волна кредитов будет) Вообще, по кредитам можно будет планы ВС РФ определять - уверен, прознают!
  4. Комментарий был удален.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:13
    +3
    Судебные приставы не будут взыскивать накопившиеся долги по кредитам, взятым в украинских банках с жителей новых российских регионов.

    А чё могли бы взыскать ,в пользу иностранных банков?.
    Какие молодцы , что могли бы, но не стали. С каждым днём новости ,всё больше финал КВН напоминают.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:16
    +3
    А, что таки еще, до сих пор, сдирали украинские долги! Это вершина идиотизма, если это так!
  7. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 19:41
    +2
    Это что, трудная победа здравого смысла над идиотизмом?
    Даже не верится, что так подставили "партнеров"... Наверное, передумают.