Судебные приставы не будут взыскивать долги перед украинскими банками с жителей новых российских регионов

Судебные приставы не будут взыскивать накопившиеся долги по кредитам, взятым в украинских банках с жителей новых российских регионов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова, на территориях новых субъектов России не подлежат принудительному исполнению документы, выданные украинскими судебными органами и должностными лицами, касающиеся кредитов или займов перед банковскими учреждениями, зарегистрированными на территории Украины.
Однако, исполнительные документы, касающиеся взыскания средств, которые подлежат зачислению в доход местных бюджетов новых субъектов, в том числе назначенные до 30 сентября 2022 года административные штрафы, подлежат принудительному исполнению, но лишь в том случае, если должник либо его имущество находятся на территории Российской Федерации.
Украинские власти неоднократно заявляли, что попытаются взыскать с жителей новых российских регионов существовавшие ранее задолженности перед украинскими банковскими учреждениями.
Ранее сообщалось, что украинские государственные органы внесли австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных "спонсоров войны". Поводом для подобных санкций против австрийского банка стал тот факт, что финансовое учреждение через свое российское представительство признало ДНР и ЛНР субъектами Российской Федерации, а также использует в документах запрещенную на Украине формулировку "специальная военная операция".