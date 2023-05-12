Военное обозрение
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Генштаб ВСУ разработал несколько новых методов, позволяющих мобилизовать как можно больше украинских граждан

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Генштаб ВСУ разработал несколько новых методов, позволяющих мобилизовать как можно больше украинских граждан

Несмотря на предпринимаемые меры, мобилизация на Украине не дает ожидаемый результат, Генштаб ВСУ не может набрать необходимого количества личного состава. Это вынуждает военных искать новые методы, с помощью которых удастся поставить под ружье как можно больше украинских граждан.


Первое нововведение, которое уже обрело форму законопроекта и уже поступило на рассмотрение Верховной Рады - это снижение предельного возраста призывников, находящихся на военном учете. Военные предлагают снизить его с 27 лет до 25, тем самым освободив для мобилизации молодых людей в возрасте 25-26 лет. Все дело в том, что закон запрещает мобилизовать граждан, находящихся на воинском учете, а новый законопроект снизит планку предельного возраста сразу на два года.

Параллельно вводятся изменения, позволяющие вручать повестки будущим "защитникам Украины" в любом регионе, независимо от места проживания и постановки на воинский учет. Таким образом "охотничьи команды" территориальных органов комплектации, как сейчас называются на Украине военкоматы, могут хватать любых граждан Украины, подходящих по возрасту, вручать им повестки и тут же отправлять на передовую. Обжаловать такие действия военкомов уже не получится.

Теперь, если лицу, состоящему на учете, например, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на данное лицо взыскание и привлечь к ответственности

- комментируют данную инициативу юристы.

Ранее Генштаб ВСУ дал разрешение военкоматам вручать повестки прямо на месте и привлекать для этого полицию. После вручения повестки гражданин считается мобилизованным и сразу же отправляется в центр комплектования. Планы мобилизации военкоматам спускают сверху, в случае невыполнения на фронт отправляются работники военкомата.
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:45
    +3
    Надо организовать систему поощрения для украинцев - кто присылает видео экстерминации военкома получает 0.2 биткоина!
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 18:49
      +2
      Цитата: alexoff
      Надо организовать систему поощрения для украинцев - кто присылает видео экстерминации военкома получает 0.2 биткоина!
      Тот не едет в окопы, этого достаточно.
  2. Комментарий был удален.
  3. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 18:51
    +6
    Что бы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить
    (С)
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:05
    +2
    Посмотрим, посмотрим, они столько уже "криативили" и рационализировали что диву даешся как еще не 100% населения под ружьем.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 19:25
      +1
      Ну у них уже порядка 500000 под ружьем если ещё наберут 200000 или 300000 с этим уже будет очень сложно справится. Так что СВО ещё очень долго продлится и ещё не понятно чем закончится.
  5. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 19:59
    -1
    Да чего там нового придумывать то? У восточных соседей 127-ой ФЗ от 2023 г. подсмотрели бы, названия в нем немного поменять, за полдня в Раде протащить, потом только "СМСки" рассылать и всего делов...
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:22
    0
    ""охотничьи команды" территориальных органов комплектации, как сейчас называются на Украине военкоматы"
    Armee Jagdmannschaft des Ostens опять отсылка к арийским вдохновителям и, как обычно, весьма корявая, очень попахивает салом и буряковим самогоном.