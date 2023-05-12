Генштаб ВСУ разработал несколько новых методов, позволяющих мобилизовать как можно больше украинских граждан

Теперь, если лицу, состоящему на учете, например, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на данное лицо взыскание и привлечь к ответственности

Несмотря на предпринимаемые меры, мобилизация на Украине не дает ожидаемый результат, Генштаб ВСУ не может набрать необходимого количества личного состава. Это вынуждает военных искать новые методы, с помощью которых удастся поставить под ружье как можно больше украинских граждан.Первое нововведение, которое уже обрело форму законопроекта и уже поступило на рассмотрение Верховной Рады - это снижение предельного возраста призывников, находящихся на военном учете. Военные предлагают снизить его с 27 лет до 25, тем самым освободив для мобилизации молодых людей в возрасте 25-26 лет. Все дело в том, что закон запрещает мобилизовать граждан, находящихся на воинском учете, а новый законопроект снизит планку предельного возраста сразу на два года.Параллельно вводятся изменения, позволяющие вручать повестки будущим "защитникам Украины" в любом регионе, независимо от места проживания и постановки на воинский учет. Таким образом "охотничьи команды" территориальных органов комплектации, как сейчас называются на Украине военкоматы, могут хватать любых граждан Украины, подходящих по возрасту, вручать им повестки и тут же отправлять на передовую. Обжаловать такие действия военкомов уже не получится.- комментируют данную инициативу юристы.Ранее Генштаб ВСУ дал разрешение военкоматам вручать повестки прямо на месте и привлекать для этого полицию. После вручения повестки гражданин считается мобилизованным и сразу же отправляется в центр комплектования. Планы мобилизации военкоматам спускают сверху, в случае невыполнения на фронт отправляются работники военкомата.