Сегодня в западной части Крымского полуострова средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, в результате уничтожения силами противовоздушной обороны украинского беспилотника, жертв и разрушений объектов гражданской инфраструктуры не было. Аксенов призвал жителей республики сохранять спокойствие, доверять проверенным источникам информации.
Отметим, что киевский режим не оставляет попыток атаковать российские территории с помощью беспилотной авиации. Крымский полуостров является одной из первоочередных целей атак дронов ВСУ. В первую очередь, украинские формирования пытаются с помощью беспилотной авиации атаковать объекты военного назначения и критически значимой гражданской инфраструктуры.
Помимо Крымского полуострова, ВСУ атакуют с помощью беспилотников цели и в других регионах России, в первую очередь – в приграничных Белгородской, Брянской, Курской областях. Российские силы противовоздушной обороны отражают большую часть подобных атак украинской беспилотной авиации.
Отметим также, что на фоне больших проблем с военной авиацией, киевский режим сделал ставку на применение беспилотников. По утверждению представителей украинского руководства, в течение года в стране было подготовлено десять тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.