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Глава Крыма сообщил о сбитом ПВО ВС РФ над полуостровом украинском БПЛА

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Глава Крыма сообщил о сбитом ПВО ВС РФ над полуостровом украинском БПЛА

Сегодня в западной части Крымского полуострова средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.


Как отметил глава региона, в результате уничтожения силами противовоздушной обороны украинского беспилотника, жертв и разрушений объектов гражданской инфраструктуры не было. Аксенов призвал жителей республики сохранять спокойствие, доверять проверенным источникам информации.

Отметим, что киевский режим не оставляет попыток атаковать российские территории с помощью беспилотной авиации. Крымский полуостров является одной из первоочередных целей атак дронов ВСУ. В первую очередь, украинские формирования пытаются с помощью беспилотной авиации атаковать объекты военного назначения и критически значимой гражданской инфраструктуры.

Помимо Крымского полуострова, ВСУ атакуют с помощью беспилотников цели и в других регионах России, в первую очередь – в приграничных Белгородской, Брянской, Курской областях. Российские силы противовоздушной обороны отражают большую часть подобных атак украинской беспилотной авиации.

Отметим также, что на фоне больших проблем с военной авиацией, киевский режим сделал ставку на применение беспилотников. По утверждению представителей украинского руководства, в течение года в стране было подготовлено десять тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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1 комментарий
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 22:10
    0
    Стабильность признак мастерства ... Молодцы ПВО Крыма - Севастополя . Остальным необходимо перенимать опыт ПВО Крыма ..