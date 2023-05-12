Громкие взрывы услышали сегодня жители российского Луганска (Луганская Народная Республика, ЛНР). Об этом сообщает ряд луганских пабликов со ссылкой на информацию от горожан.
Как утверждают источники, в городе прогремели два взрыва. В районе одного из промышленных предприятий наблюдают поднимающиеся клубы дыма. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб и силовых структур ЛНР.
По утверждению Telegram-канала «Луганский информцентр Z», очевидцы происшествия перед взрывами слышали странный шум, похожий на звук приближающейся ракеты. Однако был ли это действительно прилет ракеты, беспилотника или в городе отработали средства противовоздушной обороны, пока не сообщается.
Вероятно, подробности произошедшего прояснятся после того, как на месте происшествия поработают сотрудники экстренных служб и выяснят, что все же произошло. Отметим, что сегодня в Луганской Народной Республике отмечается праздник – День республики. Поэтому нельзя исключать целенаправленных провокационных действий с украинской стороны.
Ранее в администрации Донецка (Донецкая Народная Республика) сообщили, что украинские формирования регулярно обстреливают гражданские объекты, в том числе образовательные учреждения. Некоторые из донецких школ обстреливали по пять раз подряд, а всего были обстреляны более семидесяти общеобразовательных учреждений.
Тем самым, украинские формирования совершают военные преступления против мирного населения, так как командование участвующих в обстрелах бригад ВСУ прекрасно осведомлено о том, по каким целям ведется артиллерийский огонь и в какие объекты запускаются ракеты.