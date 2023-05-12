Военное обозрение
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В Луганске прогремели два сильных взрыва в районе одного из заводов

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В Луганске прогремели два сильных взрыва в районе одного из заводов

Громкие взрывы услышали сегодня жители российского Луганска (Луганская Народная Республика, ЛНР). Об этом сообщает ряд луганских пабликов со ссылкой на информацию от горожан.


Как утверждают источники, в городе прогремели два взрыва. В районе одного из промышленных предприятий наблюдают поднимающиеся клубы дыма. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб и силовых структур ЛНР.

По утверждению Telegram-канала «Луганский информцентр Z», очевидцы происшествия перед взрывами слышали странный шум, похожий на звук приближающейся ракеты. Однако был ли это действительно прилет ракеты, беспилотника или в городе отработали средства противовоздушной обороны, пока не сообщается.


Вероятно, подробности произошедшего прояснятся после того, как на месте происшествия поработают сотрудники экстренных служб и выяснят, что все же произошло. Отметим, что сегодня в Луганской Народной Республике отмечается праздник – День республики. Поэтому нельзя исключать целенаправленных провокационных действий с украинской стороны.


Ранее в администрации Донецка (Донецкая Народная Республика) сообщили, что украинские формирования регулярно обстреливают гражданские объекты, в том числе образовательные учреждения. Некоторые из донецких школ обстреливали по пять раз подряд, а всего были обстреляны более семидесяти общеобразовательных учреждений.

Тем самым, украинские формирования совершают военные преступления против мирного населения, так как командование участвующих в обстрелах бригад ВСУ прекрасно осведомлено о том, по каким целям ведется артиллерийский огонь и в какие объекты запускаются ракеты.
Использованы фотографии:
Telegram-канал «Луганский информцентр Z»
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:11
    +8
    Желающие могут сходить на сайт Я люблю Крамоторск ( украинский), админ пишет у пуске двух ракет с самолётов и есть фото и видео.Краматорск - Луганск попрямой 127 км.Один из вариантов.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:22
      +1
      Вероятно это новые английские ракеты. Тренеруются
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: tralflot1832
      Желающие могут сходить на сайт Я люблю Крамоторск ( украинский), админ пишет у пуске двух ракет с самолётов и есть фото и видео.Краматорск - Луганск попрямой 127 км.Один из вариантов.

      Очень похоже на запуск именно новых ракет, тренируются
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:49
        +1
        Давайте мы тоже потренируемся по Банковой.КР Х-22.
        Части ВС РФ нанесли удар по Киеву с помощью крылатых ракет Х-22. В результате атаки украинской столице нанесен существенный урон. При этом российские боеприпасы оказались неуязвимыми для сил противоракетной обороны (ПРО), информирует американское издание Military Watch Magazine (MWM).
        По сведениям обозревателей из США, украинские официальные лица в Киеве пожаловались, что ракеты Вооруженных сил Российской Федерации, специально разработанные для преодоления многоуровневых систем ПРО Пентагона, практически невозможно сбить.

        «Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — говорится в материале MWM.
  2. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 19:12
    +16
    Мне не хочется плохо думать о нашем правительстве. Видимо, мы что-то неправильно пониманием и целью СВО была не защита Донецка и Луганска, а что-то другое.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 19:20
      +2
      Если количество обстрелов Донецка и Луганска кратно возросло, как и число пострадавших среди мирного населения, то какя же это защита. Тем паче, что больше года прошло, а мы так "всерьёз не начинали".
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:45
        0
        Не начинать же войну, в самом-то деле... Нехорошо это, негуманно.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:14
    -3
    Видимо луганские пвошники проспали. Вообще нет у всушников аэродромов - нет проблем, сто раз могли уже разворотить каждый, но это конечно не трансформаторы, на аэродромы ракет нет
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:25
      +1
      Цитата: alexoff
      Видимо луганские пвошники проспали.

      Может те самые малозаметные ракеты в ход пошли, что англичане поставили.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:36
        -1
        После того, как в Крыму выдали всем подзатыльников, имеющиеся там ПВО внезапно научились сбивать беспилотники. Ещё и РЭБ нашлось. По факту надо ломать gps вдоль всей линии фронта на глубину километров триста, эти незаметные ракеты и попадать не будут.
        1. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 19:55
          -1
          Высота полета этих ракет 50 метров над поверхностью земли. Их сбить практически не возможно
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 20:05
            0
            Ну да, падающий вертикально метровый хемарс можно, а это стеклянная невидимка. Это конечно никто в 120 км от фронта не пинает, сидели с красными глазами и вглядывались в радар каждую секунду. У нас же только генштаб косячит, а на местах все молодцы
        2. Мрачный Жнец
          Мрачный Жнец Сегодня, 20:24
          +1
          Цитата: alexoff
          После того, как в Крыму выдали всем подзатыльников, имеющиеся там ПВО внезапно научились сбивать беспилотники. Ещё и РЭБ нашлось. По факту надо ломать gps вдоль всей линии фронта на глубину километров триста, эти незаметные ракеты и попадать не будут.

          Ну и как вы собираетесь ломать спутники gps, если даже 58мегатонная ядрена бомба не в состоянии нанести им ущерба. Ну максимум ионосфера повозмущается с недельку. Еще не факт, что будет помехой. Ох уж это гуманитарное образование....
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: alexoff
      Видимо луганские пвошники проспали.

      Если Storm Shadow,то сбить его нелегко. Вот почему у них уже трижды сбитые Конашенковым Су-24 летают это вопрос....
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:38
        0
        Насколько нелегко это надо записи с радаров смотреть. У нас и на местах для многих войны нет, например в Луганске. Су-24 над Краматорском должны были видеть и наши
  4. spirit
    spirit Сегодня, 19:16
    +2
    Айфон! доставай то что ещё не допил в течение дня,время рисовать красные линии и кому нибудь угрожать!Пока не заснул drinks
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:17
    +3
    Какие же в мо и гш ........ Опять игрища на фронте. Знали про ракеты, и как всегда неожиданность в штанах. Боюсь игра теперь будет другая и не в нашу пользу.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: alexandr 66
      Опять игрища на фронте. Знали про ракеты, и как всегда неожиданность в штанах.
      Т.е. по вашему мнению 10-20 ракет может что то решить на участке ЛБС длиной 1300 км?
  6. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:23
    +5
    Вероятно, подробности произошедшего прояснятся после того, как на месте происшествия поработают сотрудники экстренных служб и выяснят, что все же произошло.

    Господи, да что там прояснять-то. Ударили ВСУ по конкретному объекту по наводке разведки.
  7. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 19:23
    0
    Вероятнее всего новопоставленный британец. Крылатая ракета. Но тут нужно еще разбираться.
    Если они реально адаптировали Storm Shadow под Су-24 у нас будут проблемы....
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:27
      +1
      Ага, придется же вражеские самолёты прям специально сбивать, охотиться на них, прям планы какие-то строить, а не как обычно - отправили на фронт кого-то, ну и пусть они там как-то воюют, мы им так и быть снабжение организуем
    2. Uno
      Uno Сегодня, 20:24
      0
      Не понятно почему у людей 2+2 не складываются в 4. Польша передает миги, Великобритания передает ракеты (конечно не адаптированные, чтоб лежали)
  8. donavi49
    donavi49 Сегодня, 19:26
    +3
    Ну в теории и Точкой (которые все еще хоть и очень редко, но стреляют - БК видно поднимают или перекупают где-то) достать могли. Но вероятнее всего это проверка обновки.

    Вопрос, лишь в том, сколько поставили. МО Британии сказал, что ракет достаточно отправили. Прогнозирую 30-50 для начала. Общий пул на перспективу до 200. Больше крайне маловероятно, ну или совсем разоружаться. Возможно выгребут все старенькие, которые продлевать надо. Однако все зависит от того, как пойдет. Ибо ракета продается, так что активный пиар вполне может подогревать поставки, окупаясь новыми контрактами.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:42
      0
      Главное чтоб МО не участвовало в этой рекламе, а то история с херсонским мостом выглядела будто кому-то доплачивали за съёмки со всех ракурсов и полную пассивность в плане нарушения работы gps и прочей охоты за комплексами
  9. German Brit
    German Brit Сегодня, 20:06
    -2
    всё по плану ПУ-Красная линия! Держитесь.Крепитесь.