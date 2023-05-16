БАЗ-S36A11 – «нефтяник» с боевым потенциалом

БАЗ-S36A11. Источник: baz32.ru
Несвойственный актив «Алмаз-Антея»
Российская автомобильная промышленность не часто радует новинками, особенно с 22 февраля прошлого года. Неожиданно приятные новости пришли, откуда не ждали – от оборонного концерна «Алмаз-Антей». Под традиционно сложнопроизносимым индексом S36A11 дебютировал опытный экземпляр тяжелого грузовика БАЗ. Имя новинки указывает на Брянский автомобильный завод, но грузовик отношение к предприятию имеет очень опосредованное.
Разработкой занимался специализированный инжиниринговый центр Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Предприятие до недавнего времени никакого отношения к автомобильной промышленности не имело – в производственной линейке исключительно командные пункты для ракетчиков. Тем не менее именно этому подразделению «Алмаз-Антея» поручили автомобильную тему. Причём задолго до спецоперации.
В январе прошлого года широкой публике выкатили электромобиль E-Neva, в разработке которого принимали участие специалисты питерского Политеха. Шасси и силовую установку строили на Обуховском заводе. Машинка получилась элитной – мощность двух электромоторов составляет внушительные 435 л. с., а салон напичкан развитой мультимедиа. Например, присутствует модный проекционный дисплей. Даже до событий спецоперации стоимость электрокара уходила далеко за три, а то и за пять миллионов рублей. При этом большая часть компонентов импортного производства. Проект официально до сих пор не закрыли, и у него успел появиться конкурент.
В Набережных Челнах в начале мая 2023 года показали компактный электрокар «Атом». Машина выполнена гораздо скромнее питерского аналога, но и здесь говорить о российском происхождении компонентов можно очень условно – тяговая батарея и электромоторы импортные. И они далеко не единственные в конструкции. Разработчики из фирмы «Кама» утверждают, что машина пойдёт в серию в ближайшие пару лет.
Игры в конверсию от «Алмаз-Антея». Мощный электрокар E-Neva от Обуховского завода. Источник: autoreview.ru
О перспективах электромобилей в России, в том числе выпущенных «Алмаз-Антеем», можно спорить долго. Гораздо реальнее выглядит будущее тяжелого грузовика БАЗ-S36A11, выполненного практически без импортных деталей. В основе конструкции лежит прочная рама и независимые подвески армейского четырехосного БАЗ-6909 «Вощина-1». Последний хорошо известен в армии и освоен в производстве.
«Вощина», проходящая в классификации как «специальное колесное шасси», в различных исполнениях работает в качестве танковоза, транспортера различного вооружения и простого балластного тягача. Адаптированные для гражданского грузовика оси выдерживают до 12 тонн. Дизель у БАЗ-S36A11 отечественный ЯМЗ-6531 мощностью 422 л. с. Этот самый мощный в линейке 6-цилиндровых моторов из Ярославля является лицензионной копией французского Renault dCi 11. К сожалению, конструкторам не удалось найти соответствующий классу техники гидротрансформатор, и БАЗ-S36A11 довольствуется механической коробкой передач ЯМЗ-1909. Девятиступенчатый агрегат способен переварить до 1900 Нм, что почти в два раза больше предлагаемого силовой установкой. Агрегат снабжён понижающим рядом, а также возможностью отбора мощности, что повышает универсальность машины.
На Обуховском заводе сумели оперативно разработать кабину каркасно-панельной конструкции со стеклопластиковыми внешними панелями. Такая конструкция заметно осложняет конвейерное производство грузовика, но всё равно является заметным, даже феноменальным достижением для российского автопрома. Достаточно взглянуть на Камский автозавод, который за всё время так и не смог создать новую кабину грузовика. Пришлось заимствовать мерседесовскую, да и старая до сих пор выпускается.
Гражданский танковоз
Как уже говорилось выше, БАЗ-S36A11 – это тяжелый полноприводный грузовик, призванный заменить выпавшие из российского рынка импортные машины. Прежде всего, самые экстремальные версии MAN, Mercedes-Benz, Scania и Volvo. Причём упор сделан не на грузоподъёмность – у российской новинки она едва превышает 22 тонны, а на высокую проходимость и выносливость.
БАЗ-S36A11. Источник: baz32.ru
Авторы проекта заявляют, что грузовик предназначен для нефтяного отечественного сектора, отсюда и адаптация к климатическим условиям. В просторной кабине со спальным местом предусмотрен климат-контроль и автономный отопитель. Оба агрегата российского производства. Надо отдать должное менеджерам «Алмаз-Антея» – машина появилась очень вовремя. Во-первых, никто из российских автопроизводителей грузовик такого класса не предлагал и не планирует. Близкий по назначению КамАЗ-65221 полной массой не дотягивает до 29 тонн, в то время как у БАЗа аналогичный показатель достигает 35,7 тонны. И мосты у КамАЗа не предназначены для сходных нагрузок.
Во-вторых, заводы грузовиков в России сейчас загружены под завязку. Все отлично понимают, какими заказами. Например, один только миасский «Урал» до сих пор не может набрать производственный персонал. Приходится договариваться с ФСИН и возить к конвейеру местных заключённых, отбывающих наказание по легким статьям. Из-за высоких темпов производства испытывает сложности с кадрами и сам Брянский автозавод – с ноября прошлого года объявлено о бесплатном обучении жителей Брянска с последующим трудоустройством. В итоге разрабатывать и строить полноприводный грузовик тяжелого класса было особо некому. Где же тогда будут выпускать новинку, если все мощности по стране зарезервированы?
В начале мая корпорации «Алмаз-Антей» передали бездействующий завод Toyоta в Шушарах под Санкт-Петербургом. Руководство тут же передало актив Обуховскому заводу под производство БАЗ-S36A11. Вот так производитель лучшего в мире ПВО неожиданно стал владельцем автомобильного бизнеса. Вероятнее всего, в руках корпорации будет производство полного цикла. И, наконец, третья причина, почему новая машина так своевременна – это китайцы. Автопроизводители из КНР чувствуют себя очень комфортно не только на легковом рынке (здесь, если честно, российским заводам крыть угрозу нечем), но и в сегменте грузовиков. В конце февраля «Автостат» опубликовал ошеломляющую статистику, по которой китайским машинам принадлежит 60 процентов рынка грузовиков. КамАЗ всерьёз намерен просить заградительные пошлины от восточного гиганта. Случился парадокс перевода российской промышленности на военные рельсы – грузовые автомобильные заводы работают 24/7, но доля в гражданском секторе уходит китайским компаниям. И без инициативы Обуховского завода ниша тяжелых «проходимцев» ушла бы SITRAK, Shacman/Shaanxi, FAW и Howo.
Новый БАЗ может одним махом заменить все три танковоза, использующихся на СВО
Если приглядеться к БАЗ-S36A11, то станет понятна ещё одна стезя машины – многоцелевой армейский грузовик. Этакий заменитель советского КрАЗа, стоящий на ступеньку ниже традиционной продукции Брянского автозавода. Из машины с такой колесной формулой и немалой тяговооруженностью выйдет отличный танковый тягач. Напомним, что в России так и не удалось создать удовлетворительный танковый транспортер. Камазовская «Платформа-О» так и не избавилась от своих чрезмерно инновационных болячек, а капотный четырехосный Урал-6308 слишком сложен и дорог в производстве. У БАЗа присутствует независимая подвеска всех колес, что заметно повысит подвижность автопоезда в условиях спецоперации. Сейчас российские танки в зоне СВО возят на трех машинах – тяжелом и дорогом БАЗ-6403.01, трехосном и полноприводном КамАЗ-65221 и шоссейном КамАЗ-65225. Рецепт прост – развернуть массовое производство нового БАЗа на мощностях убывшей восвояси Toyota, а остальные заводы вообще освободить от темы танковозов. Но и без седла для трала у БАЗ-S36A11 немало работы в войсках. С такой подвеской, «тяжелыми» мостами и мощностью машине везде рады. Надо только решить проблему со стеклопластиковой кабиной – это решение от слова совсем не подходит военным. И ещё – с электромобилями «Алмаз-Антею» лучше завязывать. Несолидно в такое время.