Военное обозрение
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Киевский режим намекнул на возможные цели переданных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow в Крыму

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Киевский режим намекнул на возможные цели переданных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow в Крыму

Поставленными Великобританией дальнобойными ракетами Storm Shadow ВСУ могут нанести удары по военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Об этом пишет украинская пресса, анализируя пост военного ведомства киевского режима в социальной сети.


Ранее Минобороны Украины опубликовало фотографию смеющихся президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Но примечательна не сама фотография, а подпись к ней.

Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров

- подчеркивается в подписи к фотографии с очевидным намеком на то, что британскими ракетами может быть нанесен удар по российским объектам на Крымском полуострове.


Ранее стало известно, что Зеленский побеседовал по телефону с Риши Сунаком. Он поблагодарил главу правительства Соединенного королевства за передачу Украине ракет Storm Shadow. Нет сомнений, что речь шла и о том, куда Лондон «разрешает» эти ракеты запускать.

Учитывая, что в Великобритании российский Крым, несмотря на прошедший девять лет назад референдум о вхождении в состав России, считают «украинской территорией», британские власти вполне могли позволить киевскому режиму после передачи ракет и приведения их в боеспособное состояние наносить удары по Крымскому полуострову и Севастополю в том числе.

Украинская и западная пресса сообщала, что Зеленский якобы дал обещание британскому руководству не применять ракеты по территории Российской Федерации, но речь идет лишь о «старых» российских регионах, к которым киевский режим не относит Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики и Крым с Севастополем.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rept0n1x
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39 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 19:24
    +8
    Похоже именно эти ракеты сегодня в Луганск прилетели. Кароч, НАТО на Украине летает.
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 19:30
      +4
      Цитата: Аргон
      Похоже именно эти ракеты сегодня в Луганск прилетели. Кароч, НАТО на Украине летает.

      Очень похоже, так как дальность другими средствами не позволяет
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:32
      +6
      Дождались.Видео по ссылке ниже.
      Удар по Луганску нанесён двумя крылатыми ракетами, запущенными из района Краматорска: возможно уже применены британские Storm Shadow

      https://t.me/RVvoenkor/44791

      Ракеты английского производства Storm Shadow имеют дальность до 560 км. В свое время Египту продавали ракеты с дальностью до 300 км. Какие предназначаются для Украины, пока нет точных данных.

      «СП»: В прессе пишут, что с дальностью до 250 км.

      — Пока об этом кто-то один написал, а остальные переписывают. Официальных подтверждений пока нет. Но информация может быть правдива. У таких ракет боевая часть составляет 450 кг, что сопоставимо с фугасными авиационными бомбами. Ракеты идут на малой высоте. Их скорость 0,8 Маха, то есть это дозвуковая ракета. Другими словами, она может быть перехвачена как в процессе полета, так и во время выхода на цель. В последнем случае ракета идет «в горку», и в этот момент она наиболее уязвима.
      США затеяли на Украине «кошки-мышки» с российскими средствами РЭБ. И проигралиУ российских военных есть радиолокационные станции, зенитные системы, системы радиоэлектронной борьбы. Все они умеют с такими ракетами бороться.

      https://svpressa.ru/war21/article/372388/

      Расстояние Москва Харьков по трассе составляет 743 км, а по прямой - 647 км. Ракеты английского производства Storm Shadow имеют дальность до 560 км.Пусть до Москвы и не достанет,Кремлю повезло,но по тылам вполне.А с нашей стороны вообще никакой реакции.Тишина.Уже привычная. Наверно если ядерное оружие Украине передадут,то все так же будут молчать.В ответ надо фигачить КР Х-50 с бортов тактической авиации.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:49
        0
        она может быть перехвачена как в процессе полета

        Может, да. А может и не может, потому что у неё высота полёта от 15-ти метров, и не всякий радар её засечёт.
    3. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 19:36
      0
      На взрывы следственная группа выехала - думаю нам напишут, чем бахнули! am
      Но, насколько мне известно этими ракетами с истребителей стрелять нужно - так, что ждем резюме! Думаю скоро нам сообщат
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:39
      +4
      Цитата: Аргон
      Похоже именно эти ракеты сегодня в Луганск прилетели. Кароч, НАТО на Украине летает.

      НАТО уже давно по России летает, а мы до сих пор и не поняли.
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 20:09
        +1
        вот! уже написали тут на сайте - предполагают "американские GLSDB" am
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:46
      +5
      Господа (товарищи) КТО мешал за год !!! военной операции уничтожить все политическое и военное руководство Украины и тех кто пришел бы им на смену ???? Все наши беды от того, что пытаемся вести шахматную игру в ущерб самим себе. Сами am доводим ситуацию до критической (применение тактического ЯО) , целью в Крыму несомненно станет вновь крымский мост это и логистическая и военная цель для ВСУ №1, и что потом опять будем героически восстанавливать ? Территория России простреливается на 300 км, это не шутки, давайте отвечать опережая их поганые замыслы.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:55
        +2
        На 560 км.На 560 км простреливается.Почти до самой до Москвы. Ракеты английского производства Storm Shadow имеют дальность до 560 км. Играемся дальше.Глядишь им скоро и Томагавки дадут.Мы же ещё не начинали.А зачем нам начинать.Год целый ждали.Вот дождались. Дальше ждём.Прекрасная политика.Перспективная.
    6. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: Аргон
      Похоже именно эти ракеты сегодня в Луганск прилетели. Кароч, НАТО на Украине летает.

      ну так это же не красная линия, а посему надо ждать
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:29
    +12
    Пока в нашем ГШ не поймут что идет полномасштабная война, а не парадные манёвры, пока не будут перестановки в кадрах с избавлением от свадебных генералов и еже, нас ничего хорошего не ждёт в перспективе.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:35
      +3
      Цитата: Аркадий007
      Пока в нашем ГШ не поймут что идет полномасштабная война, а не парадные манёвры, пока не будут перестановки в кадрах с избавлением от свадебных генералов и еже, нас ничего хорошего не ждёт в перспективе.

      А кто вам сказал, что нас интересует быстрое завершение СВО?
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:36
      +1
      Пока в нашем ГШ не поймут что идет полномасштабная война, а не парадные манёвры

      А министр обороны даже не служил и не заканчивал академии ГШ. Ну не военный он а МЧСник.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:38
        +3
        Правильнее сказать - снабженец при МЧС...
      2. pudelartemon
        pudelartemon Сегодня, 19:45
        +3
        Да он такой ж мчсник,как и военный. Строитель по образованию и по профессии. Сразу после работы на должности зампред комитете по строительству пошёл в МЧС(не с подачи ли строителя Ельцина?).
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 20:00
          +3
          Да какая разница кто там по профессии? Если человек умеет нормально работать он много где сможет принести много пользы, просто окружив себя умными. А если окружил себя посредственностями, которые только исполняют ритуалы и в рот смотрят, то хоть три высших в Кембридже получай - толку не будет. Но работать конечно проще с такими, от умников голова болит
    3. Комментарий был удален.
    4. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 19:39
      +4
      Это Вы правильно подметили, свадебных генералов и еже с ними. Мало того что ходят как попугаи ряженые . так их в три раза больше чем в ВОВ. а СКОЛЬКО ПОБРЯКУШЕК НА НИХ, КАК БУДТО ОНИ УЧАСТНИКИ вов.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Аркадий007
      Пока в нашем ГШ не поймут

      А может они и не хотят понять. Спроси у Герасимова. Он кто и чей.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:46
        +3
        Цитата: carpenter
        А может они и не хотят понять. Спроси у Герасимова. Он кто и чей.

        Я. До сих пор не пойму, а за кого Герасимов ?
        Но не за Россию.
    6. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 19:56
      +3
      Да всё уже поняли давно. Просто мы расписались в своём бессилии в невозможности защитить жителей Донбасса, а теперь и России! А ответа будте уверены не по см ледует НЕТ СИЛ! А у армии мотивации! Нет ответ будет в виде продления зернвой сделки, которая нам совсем не выгодна как говорят!
    7. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 20:04
      0
      Дело не в главном штабе а в кремле,откуда идут приказы,что можно а что низзя
  3. g_ae
    g_ae Сегодня, 19:29
    +4
    А, фигня! Мы ещё даже не начинали. Или как там вчера рупор Кремля ляпнул?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:39
      -7
      Примерно так и есть.
      Идет война на истощение ресурсов, США+Европа против РФ+Китай и Индия.
      Посмотрите сколько президентов прилетело на парад победы. и сравните с прошлым годом.
      Ставки пока только повышаются, и карты раскрывать еще никто не думает.
      Все ждут у кого раньше финансы начнут заканчиваться.
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 19:51
        +3
        Только Россия! Нет никакого Китая и Индии

        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 20:54
          +1
          На фото все точно, только если воображение мне рисует не просто флаги , а разных животных, шакалье толкает кабана на медведя палками.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 19:58
        +1
        Цитата: topol717
        США+Европа против РФ+Китай и Индия.

        а Индия с Китаем продолжая активную торговлю с "Западом", проголосовав в ООН, что нужны старые границы Украины - о такой постановке вопроса знают?
      3. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 20:07
        +1
        Китай и Индия со стороны смотрят и набивают карманы дешёвыми энергоносителями и вмешиваться они не будут
  4. sauvage
    sauvage Сегодня, 19:31
    +2
    Интересно теперь зятек-блогер поедет отдыхать в Крым?
  5. Born
    Born Сегодня, 19:34
    +3
    Ну скорей всего по мосту будут лупить
  6. arthh
    arthh Сегодня, 19:35
    -1
    "РФ оставляет за собой право на принятие всех мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Киевом ракет Storm Shadow."
  7. ovod84
    ovod84 Сегодня, 19:44
    0
    нельзя ли где нибудь нагадить бриттам ,а в сша в сирии - неизвестный отряд сбил вертолеты сша, или в любой другой стране ,где есть их базы
  8. igorra
    igorra Сегодня, 19:51
    -1
    Снова утрёмся? Пока наглосаксы не получат по своей наглой рыжей морде, ничего не изменится. Вот когда "Калибр" прилетит им по военноморской базе, да не один, то тогда очнутся. говорить будут все, но не один не дёрнется. Силу уважают, а наша власть играет по чужим правилам, всё ещё думая не о нас, а о том, как о нас подумают за рубежом. Тьфу. Добром эти игры в великодушие и честность хорошим не кончиться.
    П.С. Мне как то не хочется, чтобы о нас вспоминали так - был такой народ, русские, честные и правильные, но дураки. Померли. Все.
  9. g_ae
    g_ae Сегодня, 19:53
    +3
    Кстати, министерство иностранных недоумений уже выступило с сокрушительнвм заявлением. Так что все под контролем.
  10. Born
    Born Сегодня, 19:55
    +1
    Что-то все больше подтверждений, что по заводу в Луганске именно ракеты долбанули. У укров праздник просто, их так год уже долбят, наконец-то ответить смогли.
  11. Комментарий был удален.
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 20:04
    +2
    а мы ответим озабоченностями и добьём решительным протестом, вот так всегда бывает если у власти чмoшники
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:05
    0
    Оно и понятно, на разное оружие запад не скупится, будет и дальше разные образцы давать. Увы, такими темпами в СВО всё это будет идти по нарастающей. Нужно всё для победы, но не видно у нас мобилизации общества и экономики.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:06
    +1
    Киевский режим намекнул на возможные цели переданных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow в Крыму
    . Сказать, что они хотят ставки повысить... а на фотке, в шлемах, два конечных ко/З/ла...
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:09
    0
    вот! уже написали тут на сайте - предполагают "американские GLSDB" am
  16. james
    james Сегодня, 20:17
    -2
    Зато мы еще не начинали.
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