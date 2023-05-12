Киевский режим намекнул на возможные цели переданных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow в Крыму

Поставленными Великобританией дальнобойными ракетами Storm Shadow ВСУ могут нанести удары по военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Об этом пишет украинская пресса, анализируя пост военного ведомства киевского режима в социальной сети.
Ранее Минобороны Украины опубликовало фотографию смеющихся президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Но примечательна не сама фотография, а подпись к ней.
Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров
- подчеркивается в подписи к фотографии с очевидным намеком на то, что британскими ракетами может быть нанесен удар по российским объектам на Крымском полуострове.
Ранее стало известно, что Зеленский побеседовал по телефону с Риши Сунаком. Он поблагодарил главу правительства Соединенного королевства за передачу Украине ракет Storm Shadow. Нет сомнений, что речь шла и о том, куда Лондон «разрешает» эти ракеты запускать.
Учитывая, что в Великобритании российский Крым, несмотря на прошедший девять лет назад референдум о вхождении в состав России, считают «украинской территорией», британские власти вполне могли позволить киевскому режиму после передачи ракет и приведения их в боеспособное состояние наносить удары по Крымскому полуострову и Севастополю в том числе.
Украинская и западная пресса сообщала, что Зеленский якобы дал обещание британскому руководству не применять ракеты по территории Российской Федерации, но речь идет лишь о «старых» российских регионах, к которым киевский режим не относит Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики и Крым с Севастополем.