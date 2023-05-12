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Италия поставила Украине зенитные комплексы малой дальности Skynex для борьбы с беспилотниками

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Италия поставила Украине зенитные комплексы малой дальности Skynex для борьбы с беспилотниками

Италия поставила Украине зенитные системы для борьбы с беспилотниками, речь идет о зенитном комплексе малой дальности Skynex. Об этом пишет издание La Repubblica.


Украина получила системы ПВО Skynex, количество комплексов не называется. Как заявил в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комплексы Skynex должны прикрыть украинскую инфраструктуру от атак дронов-камикадзе типа "Герань" и российских крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Возникает вопрос, почему именно Италия передала комплексы ПВО Skynex, хотя разработаны они немецким концерном Rheinmetall. Все дело в том, что немецкий оборонный гигант в 1999 году приобрел швейцарскую компанию Oerlikon, разработал на ее базе новый зенитный комплекс и организовал производство данных ЗРК на итальянской территории.

Системы производятся на итальянском заводе в Риме и будут поставляться оттуда

- заявил представитель Rheinmetall.

Новая зенитная установка Skynex представляет собой зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Разработчики позиционируют установку как универсальный зенитный комплекс малой дальности. ЗРК способен бороться как с самолетами, так и с ракетами. Установленное оборудование позволяет легко засекать и малоразмерные цели в виде беспилотников и успешно их поражать.

Управление дистанционное, вооружение комплекса может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Заявляется, что на комплекс могут быть установлены: 35-мм двойная пушка Oerlikon GDF009 TREO, лазерная пушка Oerlikon и ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM. Также может быть заменено оборудование для обнаружения целей.

35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3 способна использовать выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов, в том числе с программируемым взрывателем. Скорострельность - до 1000 выстрелов в минуту, имеется режим "одиночной" стрельбы с темпом до 200 выстрелов в минуту. Максимальная дальность - 4 км.

Комплекс за свою способность сбивать небольшие беспилотники уже получил неофициальное название "дронобойка".
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12 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:33
    -2
    Как-то десятки гепардов за более чем полгода только одной ракетой смогли похвалиться и попаданием в кадр ланцета. Это вундерваффе чем-то лучше?
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:52
      0
      Лучше и гораздо, программируемый боеприпас очень эффективен для поражения БЛА и крылатых ракет, у Гепарда ничего подобного нет
  2. AndreyS
    AndreyS Сегодня, 19:39
    0
    Интересна стоимость одного снаряда 35х228 мм с программируемым взрывателем. А за минуту минимум 200)))) Получается сжигатель денег или нет?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:42
      -3
      Интересней гораздо. кто им снаряды купит))) Будет как в анекдоте - научатся нырять, нальем воды.
      А вообще - первоочередная цель спецам ГРУ, насчет программирования снарядов
    2. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 19:43
      +1
      Так и есть - на снарядах разоришься. Но вообще вещь хорошая, нам бы такую.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:02
      +1
      Есть видео на ютубе, где американцы этими снарядами крылатую ракету персов сбивают. Там просто бюджет небольшого города за секунды вылетает
    4. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 20:44
      0
      Ну так запад и оплатит им снаряды, они считают что по итогу деньги эти окупятся, поэтому вкладываются.
    5. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:05
      +1
      При стрельбе программируемыми снарядами из для поражения цели нужно в десятки раз меньше.

      В итоге их применение даёт быстрое поражение цели/целей и эффективную защиту, а не как пушки у Панциря, которые выполняют больше декоративную функцию.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:43
    0
    601-й тип игрушки поставили Сивнорылым! Все мало !!! Все нажарься не могут am
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:46
    +1
    Запад загружает их по полной. Перспективы не радуют исходя из тех сообщений об очередной перегруппировке под Артемовском
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:02
    +1
    Комплекс за свою способность сбивать небольшие беспилотники уже получил неофициальное название "дронобойка".
    . Ну да, сам себя не похвалиш, другие про тебя просто забудут.
    Такое ощущение, что они хотят все пасторали засыпать/засеять пулями и прочей фигнёй...
  6. james
    james Сегодня, 20:18
    -1
    Зато мы еще не начинали.
    И это можно писать практически по поводу любой новости.