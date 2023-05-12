Италия поставила Украине зенитные комплексы малой дальности Skynex для борьбы с беспилотниками

Италия поставила Украине зенитные системы для борьбы с беспилотниками, речь идет о зенитном комплексе малой дальности Skynex. Об этом пишет издание La Repubblica.
Украина получила системы ПВО Skynex, количество комплексов не называется. Как заявил в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комплексы Skynex должны прикрыть украинскую инфраструктуру от атак дронов-камикадзе типа "Герань" и российских крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Возникает вопрос, почему именно Италия передала комплексы ПВО Skynex, хотя разработаны они немецким концерном Rheinmetall. Все дело в том, что немецкий оборонный гигант в 1999 году приобрел швейцарскую компанию Oerlikon, разработал на ее базе новый зенитный комплекс и организовал производство данных ЗРК на итальянской территории.
Системы производятся на итальянском заводе в Риме и будут поставляться оттуда
- заявил представитель Rheinmetall.
Новая зенитная установка Skynex представляет собой зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Разработчики позиционируют установку как универсальный зенитный комплекс малой дальности. ЗРК способен бороться как с самолетами, так и с ракетами. Установленное оборудование позволяет легко засекать и малоразмерные цели в виде беспилотников и успешно их поражать.
Управление дистанционное, вооружение комплекса может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Заявляется, что на комплекс могут быть установлены: 35-мм двойная пушка Oerlikon GDF009 TREO, лазерная пушка Oerlikon и ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM. Также может быть заменено оборудование для обнаружения целей.
35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3 способна использовать выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов, в том числе с программируемым взрывателем. Скорострельность - до 1000 выстрелов в минуту, имеется режим "одиночной" стрельбы с темпом до 200 выстрелов в минуту. Максимальная дальность - 4 км.
Комплекс за свою способность сбивать небольшие беспилотники уже получил неофициальное название "дронобойка".