Военное обозрение
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Зампред Совбеза РФ: Арест иностранного лидера по решению МУС может привести к началу войны

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Зампред Совбеза РФ: Арест иностранного лидера по решению МУС может привести к началу войны



Исполнение выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест главы иностранного государства может привести к началу войны. Исходя из этого, люди, которые выносят подобные решения, обязаны осознавать свою ответственность перед всем миром. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что арест главы иностранного государства является casus belli, вследствие которого может начаться война.

Там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения
,
- заявил Медведев в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Суд в Гааге, юрисдикция которого Россией не признается, обвиняет российского президента Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка при президенте страны Марию Львову-Белову в том числе в якобы "депортации" детей, проживавших на территориях, постоянно обстреливаемых боевиками киевского режима. Российские власти организовали эвакуацию таких детей с территорий, прилегающих к зоне боевых действий, в безопасные регионы. Данная эвакуация проводилась именно из соображений безопасности самих несовершеннолетних, но на Западе она не встретила понимания.

Медведев ранее указал на "демонстративный, бессмысленный и жалкий" характер подобного решения, вынесенного МУС в Гааге, подчеркнув, что осуществление финансирования этой структуры правительством США выглядит как взятка от американских властей. Исходя из этого, не является удивительным такое решение этого не признаваемого во многих странах мира суда. Напомним, что кроме России, МУС не признают и сами США в том числе, а также Китай, Индия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция и ряд других государств.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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48 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:53
    +8
    Конечно.Может.Украине войну до сих пор никто так и не обьявил,хотя поводов завались.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:57
      -2
      А нахрена России официальный статус страны, ведущей войну? Для того, чтобы Турция по договору закрыла проливы для транспортов, например в Сирию? Вы думайте, что предлагаете
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:59
        +6
        Ну вот тоже самое будет если кого то из наших лидеров арестуют.Та же логика будет действовать.И я уверен что арестуют,ведь понимают что за это им ничего не будет.Так что то невнятное скажут и на этом успокоются. Это же очевидно.
        1. Bacha
          Bacha Сегодня, 20:05
          +1
          Сначала не признают легитимность выборов в следующем году. А потом как непризнанного арестуют. И не будет для западного мира никакого главы государства. А будет просто человек
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 20:32
            0
            Цитата: Bacha
            Сначала не признают легитимность выборов в следующем году. А потом как непризнанного арестуют. И не будет для западного мира никакого главы государства. А будет просто человек


            Ой да кому нужны эти формальности.Будут они ещё выборов ждать.Зачем?
        2. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 20:59
          -2
          Цитата: Orange-Bigg
          Ну вот тоже самое будет если кого то из наших лидеров арестуют. Та же логика будет действовать.И я уверен что арестуют,ведь понимают что за это им ничего не будет.Так что то невнятное скажут и на этом успокоются. Это же очевидно.


          Если это произойдёт, то Вы, славяне, закончитесь как нация. От Вас отвернутся Волжские татары, башкиры, народы Сибири, Дальний Восток и Кавказ. Вы перестанете существовать как нация - Вас утилилизуруют, наконец-то, как рассово неполноценных и загонят в пределы Московского княжества!

          И утилизировать будут не Волжских татар, башкир, чеченцев - нет! Утилизировать будут Вас, славян! Неужели Вы этого не понимаете?

          А если понимаете, то вопрос : "Откуда столько "коней педальных" на этом форуме, как Вы?". Вы за игрались в своём "всепропальщистве" и почему-то считаете, что остальные народы России будут поддерживать "лузерную нацию" лишь только потому, что она представляет большинство в России?

          Хрен Вы угадали, господа "всепропальщики"!
          1. nemez
            nemez Сегодня, 21:22
            0
            Найти бы тебя,крысу татарскую.да в глаза твои глянуть.
            1. Закиров Дамир
              Закиров Дамир Сегодня, 21:34
              0
              Цитата: nemez
              Найти бы тебя,крысу татарскую.да в глаза твои глянуть.

              Я под своим именем и фамилией! А ты кто, дырявый "немец"?
              1. dnestr74
                dnestr74 Сегодня, 21:38
                0
                Ты сидел что ли? Кем на зоне был, блатной или мужик?
          2. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 21:27
            +1
            Цитата: Закиров Дамир
            Утилизировать будут Вас, славян

            Кто-то тут заигрался, по-моему... yes
            1. Закиров Дамир
              Закиров Дамир Сегодня, 21:40
              0
              Цитата: Репеллент
              Цитата: Закиров Дамир
              Утилизировать будут Вас, славян

              Кто-то тут заигрался, по-моему... yes

              Заигрался тут ты, в своем "всепропальщистве" - сидишь на форуме на "подпевке в русофобии и антисоветчины"! Достаточно прочитать твои комментарии!

              Форум " Военное обозрение " превращается в Козлячий форум!
              1. Репеллент
                Репеллент Сегодня, 21:48
                +1
                Цитата: Закиров Дамир
                Достаточно прочитать твои комментарии!

                Ну, коли мозгов нет понять - тогда конечно.

                Ты, это... фитилек-то притуши. Коптит yes
                1. Закиров Дамир
                  Закиров Дамир Сегодня, 21:54
                  0
                  Цитата: Репеллент
                  Цитата: Закиров Дамир
                  Достаточно прочитать твои комментарии!

                  Ну, коли мозгов нет понять - тогда конечно.

                  Ты, это... фитилек-то притуши. Коптит yes

                  Твой фитилек стоит ещё? Или погас навечно?
                  По всей видимости, "ни в манду, ни Красную Армию - это про тебя"!
                  1. Репеллент
                    Репеллент Сегодня, 22:01
                    +1
                    Цитата: Закиров Дамир
                    это про тебя

                    Цитата: А.С.Пушкин
                    Пожалуй, будь себе татарин,
                    Хоть жiд - и это не беда,
                    Беда, что ты - Видок Фиглярин

                    Тащусь с интернет-бойцов. laughing
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:11
        +3
        Цитата: Bingo
        А нахрена России официальный статус страны, ведущей войну? Дл

        Проще "дурку валять", какое то СВО, и лепи любую "дурку". Грамотно.
        1. Комментарий был удален.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 20:22
          +3
          Цитата: carpenter
          Проще "дурку валять", какое то СВО, и лепи любую "дурку". Грамотно.

          Нуу, так и лепят СВО, когда идёт война.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:01
      +6
      Он много говорит, но его слова веса не имеют. Разве не видно война уже идет, по крайней мере со стороны Запада, это мы все тешим себя либеральной мечтой "все вернется и будет как раньше", для того что б победить нужно переводить экономику на военные рельсы, нужно объединять общество не просто болтовней, нужно прекращать ВСЕ !!! поставки углеводородов и стратегических ресурсов на Запад. По крайней мере так учит история.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:05
        +3
        Цитата: Silver99
        Он много говорит, но его слова веса не имеют. Разве не видно война уже идет, по крайней мере со стороны Запада, это мы все тешим себя либеральной мечтой "все вернется и будет как раньше", для того что б победить нужно переводить экономику на военные рельсы, нужно объединять общество не просто болтовней, нужно прекращать ВСЕ !!! поставки углеводородов и стратегических ресурсов на Запад. По крайней мере так учит история.


        Так это характерно для всей нашей власти.Обманывать самих себя какими то надеждами что всё вернётся и будет как прежде.Привыкли к беззаботной жизни и не хотят её терять.А копни поглубже и вот оно чё. Одни слова.

        нужно прекращать ВСЕ !!! поставки углеводородов и стратегических ресурсов на Запад. По крайней мере так учит история.

        За это можно не беспокоиться.Запад всё это сам прекратил закупать. Теперь это всё мы продаём не Западу,а Югу и Востоку.
      2. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 21:03
        +2
        А для этого всего нужно в первую очередь прищемить хвосты прозападным олигархам, которые и являются главными противниками активных действий России на фронте и перевода нашей экономики и промышленности на военные рельсы.
    3. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 21:17
      +3
      Арест иностранного лидера по решению МУС может привести к началу войны.

      Полагаю, лидеру надо поторопиться. Потому что, если фанерная евро-Украина не будет утилизирована в этом или начале следующего года, то воевать за такого лидера по серьёзному, учитывая все его прошлые заслуги весьма сомнительного характера, никто не станет.
      Полагаю, найдутся даже те, кто поможет его экстрадировать в МУС, ... во всех смыслах этого слова - и полностью расшифрованных и явно недосказанных, тоже lol . Потому как в обществе назревает мнение мнение, что там таким лидерам и место.
      Очень надеюсь, что я ошибся, и дела пойдут на лад. Потому что голосовал всё это время, именно за этого лидера. А он, оказывается, со слов Медведева, "иностранный". Т.е. - не просто странный, а еще и иностранный )).
      Потому что, только по настоящему "иностранные" лидеры в России, имея все виды войск и ядерный щит-тире-мечь официально и РХБ-средства, далеко-далеко от Москвы, но очень близко к президенту Байдену сейчас, могут штурмовать голодранцев на Украине два года и не добиться ничего, абсолютно ничего.
      Кроме, разумеется, присоединения республик Донбасса и начала самого СВО - это вот было по настоящему лидерским решением. Очень надеюсь, что они последуют и дальше.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:53
    +7
    И не надоедает же пустыми угрозами кидаться... Впрочем, может это входит в перечень должностных обязанностей.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:15
      +8
      "Недимон"наговорил уже на десяток казусов...Но все понимают,что это всего лишь треп.Его то начальник скромно помалкивает..
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:52
        +1
        Это неудачный розыгрыш "добрый и злой полицейский", типа со злым никто не захочет говорить, но у нас ещё есть добрый - с ним можно вести переговоры...
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:53
        0
        Это неудачный розыгрыш "добрый и злой полицейский", типа со злым никто не захочет говорить, но у нас ещё есть добрый - с ним можно вести переговоры...
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 19:53
    +10
    Ага,то есть более года у нас никакой войны нет. Но вот если арестуют гр Путина, вот тут возможна война. Но это не точно.
    Интересная логика wink
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:34
      +2
      Может так получится, что после ареста (если конечно до этого дойдет) "преданные друзья" порвут баян.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:54
    0
    А ведь он прав, чьёрт подьери. Лишь бы хватило сил на этот casus belli и последствия. hi
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 20:00
      -3
      практика показывает, что однозначно хватит- даже не сомневайтесь!
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:57
    +2
    Там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения

    Сдается мил человек, что про кавычки ты нам пургу загоняешь. Просто не ожидали вы от своих западных друзей такой подставы. Вот и остался у вас одна страшилка
    вследствие которого может начаться война.
    которая используя ваши же слова носит
    "демонстративный, бессмысленный и жалкий"
    характер
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:57
    +6
    Плюшевый мишуткааа....шел по лесу шишки собирааал,сразу терял все что находиииил... sad
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:03
      +2
      Чёрт с ними, с шишками, лишь бы фляжку с коньяком не потерял. Впрочем, холуи новую принесут.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 20:09
        +2
        У него фляжка особая, под айфон сделанная. Друзья когда ещё кавычек не было, подарили.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 21:57
          0
          Прямо "шпионский гаджет" какой-то... laughing
  7. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:59
    +3
    может привести, а может и не привести-особенно если туда не ездить.. какой бред ни о чем..
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 19:59
    +1
    На всякие наши "может", "возможно" и пр. на Западе давно не обращают внимания, считая подобные заявления блефом. А вот, если напрямую сказать, что приведет и далее по тексту, то прислушаются. Да и то не факт, глядя на то как мы рисуем и тут же стираем свои красные линии
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 20:09
    +6
    думаю что даже арест Путина это не красная линия, будут и дальше сопли жевать и озабоченности выражать, тем более Путин раньше говорил что за Россию может стерпеть любые личные оскробления
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 20:24
    +6
    Как граждан РФ убивают, так войну не надо объявлять и меры принимать. А как какого-то "лидера" примут, так сразу война. Правда опять гражданами воевать собираются, а не чиновниками. Интересный подход
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 20:29
    +3
    "Может привести..." А может и не привести. Скорее всего не приведет. И это на Западе давно поняли. Ибо все возможные красные линии перешли с танцами и плясками - в ответ ничего кроме заявлений. Потому дальше будет только хуже. Безнаказанность поощряет наглость.
  12. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Сегодня, 20:29
    0
    Ну уж в чём в чём, а в красноречии Дмитрию Анатольевичу точно не откажешь! И это не сарказм. Умеет! Могёт!
    Не раз встречал на разных интернет - ресурсах подборки из его высказываний. По ним сразу видно, что человек владеет языком в совершенстве.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:29
    +1
    Зампред Совбеза РФ:

    Грозный никтошка.
  14. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 20:36
    +1
    Он вам не этот уже перебарщивает играть в рубаху парня для народа.
  15. Born
    Born Сегодня, 20:38
    0
    Войны с кем? С Гаагой? laughing Если он нами не признается, чего вообще на это реагировать?
  16. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 20:40
    -1
    Да ладно, очередную красную линию начертите и сглотнете!!
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:41
    0
    Там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения

    Друзья по-прежнему без кавычек же?
  18. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:43
    -1
    Кстати , так называемый "арест" ВВП в какой-нибудь африканской стране , был бы идеальным прикрытием операции "приемник" .
  19. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 20:45
    +2
    Хотелось бы услышать мнение,предсидателя - совета безопасности. Как ДАМ оценивает работу МО, в плане планирования и управления?
    Как ДАМ оценивает работу МО в плане насыщения войск средствами: Розведки, целиуказания, связи?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 21:06
      -1
      Как он оценивает? Как всегда. Нифига нет, но вы держитесь.
      Шутки -шутками, но подбухивать ему надо прекращать. Авторитет государства и так в жопе, а тут зам председателя сов.беза. через день бред по пьяни несёт.
  20. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 20:55
    0
    Когда ж ему отключат все зти гаджеты. Чтобы помолчал с недельку, али две... Ну сколько можно ..... Мы это всё сами знаем и понимаем.
  21. Комментарий был удален.