Там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения

Исполнение выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест главы иностранного государства может привести к началу войны. Исходя из этого, люди, которые выносят подобные решения, обязаны осознавать свою ответственность перед всем миром. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что арест главы иностранного государства является casus belli, вследствие которого может начаться война.- заявил Медведев в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.Суд в Гааге, юрисдикция которого Россией не признается, обвиняет российского президента Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка при президенте страны Марию Львову-Белову в том числе в якобы "депортации" детей, проживавших на территориях, постоянно обстреливаемых боевиками киевского режима. Российские власти организовали эвакуацию таких детей с территорий, прилегающих к зоне боевых действий, в безопасные регионы. Данная эвакуация проводилась именно из соображений безопасности самих несовершеннолетних, но на Западе она не встретила понимания.Медведев ранее указал на "демонстративный, бессмысленный и жалкий" характер подобного решения, вынесенного МУС в Гааге, подчеркнув, что осуществление финансирования этой структуры правительством США выглядит как взятка от американских властей. Исходя из этого, не является удивительным такое решение этого не признаваемого во многих странах мира суда. Напомним, что кроме России, МУС не признают и сами США в том числе, а также Китай, Индия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция и ряд других государств.