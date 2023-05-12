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Президент Украины ввел санкции против нескольких российских швейных фабрик и радиозаводов за «связи с ВС РФ»

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Президент Украины ввел санкции против нескольких российских швейных фабрик и радиозаводов за «связи с ВС РФ»

Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию ВС РФ, руководство Украины продолжает вводить против отдельных российских компаний и граждан санкции экономического характера. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против нескольких российских швейных фабрик и радиозаводов, а также ряда других юридических и физических лиц.


Попавшие в санкционный список предприятия и граждане обвиняются украинским режимом в связях с военно-промышленным комплексом России и Вооруженными силами Российской Федерации, а значит – и в причастности к проводимой ВС РФ спецоперации. По утверждению самого Зеленского, эти санкции якобы приведут к дальнейшей изоляции российского оборонно-промышленного комплекса.

В санкционном списке фигурируют такие компании как «Ивановская текстильная фабрика», «Вознесенская швейная фабрика», «Темниковская швейная фабрика». Их на Украине считают задействованными в производстве военной униформы и амуниции для российских военнослужащих.

Кроме того, в санкционный список вошли предприятия, работающие в сфере электроники и радиотехнической промышленности, включая Избербашский радиозавод имени Плешакова, предприятие «Электроиндустрия-2000», фирму «Электрон», научно-производственное объединение «Андроидная техника» и ряд других организаций.

Помимо российских компаний, киевский режим в этот раз решил ввести санкции и против нескольких белорусских предприятий, включая станкостроительные предприятия в Орше и Гомеле. Правда, российские и белорусские предприятия в сложившейся ситуации и так не ведут никаких дел с Украиной, поэтому включение их в санкционный список было осуществлено скорее с информационно-идеологическими, чем с практическими целями.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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18 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:45
    0
    Нагадил пусть и по-мелкому,но нагадил.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:48
      0
      Он показал что он крут. Забабашил наши предприятия санкциями. Ужос. Сейчас только расформировывать предприятия..... Капец пришёл.... lol
      1. boni592807
        boni592807 Сегодня, 20:17
        +2
        Nexcom (Дмитрий. Россия). Сегодня, 19:48. -"...Он показал что он крут. Забабашил наши предприятия санкциями..."

        А может "напоминает". что у каждого( возможно ПОЧТИ) у бОльших рУкамивОдителей О.краины имеются АКТИВЫ(свой малЭнький - малЭнкий но СВОЙ "свечной заводик") в РФ. который денюшку для борчунов из О.раины "зарабатывает". feel И не спеша денюшка перетекает КУДА-то crying
        Может ДАВНО пора хотя бы по примеру "братской" О.краины и "срупулезно верным договорам" цивилизованным и юридически "безупречным"(особенно после "прихватизации" ЗВР РФ и другим хранящимся у "надежного" зАпадА средств. начинать на ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ средства гос-в организаторов - провокаторов СВО am на О.краине (их представителей - корпораций и др.) арестовывать и как минимум брать под СВОЕ(РФ) управление и минимум 50 % прибыли отправлять на ВОССТАНОВЛЕНИЕ территорий и материального и морального УЩЕРБА нанесенного от действий О.краины и СТРАН предоставляющим О.краине ВиВТ. Давно пора. Глупость (шаркать ножкой) перед стремящимся убить. belay
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:47
          0
          Но как работают санкции против предприятий?
          Либо не поставляют ресурсы, либо не покупают продукцию.
          А какие ресурсы поставляет Украина на российские швейные фабрики? И какую продукцию закупает? Разве что лишат лицензии на вышиванки ...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:50
      +1
      Да когда уже спецслужбы замочат этого клоуна-террориста в сортире ? Надоело на его небритую харю в замызганном свитере смотреть am
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:56
        +2
        Цитата: Silver99
        Да когда уже спецслужбы замочат этого клоуна-террориста в сортире ?

        А зачем мочить, наркоманы и так подыхают. Хотя к удивлению, Зеля живуч.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:01
          0
          Цитата: tihonmarine
          Хотя к удивлению, Зеля живуч.

          Живучий наркоман, давно таких не видел.
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 20:03
          +2
          Дык там походу придворная реанимационная команда если что. Наверно и дозы проверяют (пока) чтобы не переборщил....
        3. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 20:05
          +1
          tihonmarine hi, Зеленский мелькает в медиа пространстве, а вот два его прихвостня пропали, и тут стоит подумать а может и правы некоторые Т. Г. каналы?!
        4. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 20:21
          +1
          А зачем мочить, наркоманы и так подыхают. Хотя к удивлению, Зеля живуч.

          В одном ТК предложили кратко охарактеризовать некоторых известных личностей. Позволю цитату оттуда. И ведь заметьте, только Зеленский получил весьма, гм-м, своеобразное определение.

          Борис - пропиватель.
          Владимир - приобретатель.
          Елизавета - финишная.
          Карл - потешный.
          Трамп - неукротимый.
          Байден - копчёный.
          Зеленский - петрушка в дихлофосе.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:49
    +3
    Чудит наркоша. Ну и фиг с ним. От этих санкций,предприятиям, один смех.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:53
    +2
    Эта... А ударника швейной промышленности Анального поди вообще приговорили к смерти через сну-сну? Он же уже столько формы для СВО пошил...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:13
      +3
      Bingo hi, кстати да, неплохо было бы выставить Навального ПЕРЕДОВИКОМ и отличником политической, и пусть потом мажется перед своими.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:12
    +2
    Да уж... шизофрения во всей красе. Вот что кокс животворящий делает.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:28
    +2
    а почему не против "макаронного завода", "сигаретной фабрики" или "консервного завода" ? /знающие знают о чем я/ wassat
    Зеля - полный КРЕТИН!
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 20:40
      +1
      Цитата: Бонифаций
      а почему не против "макаронного завода", "сигаретной фабрики" или "консервного завода" ? /знающие знают о чем я/ wassat

      Зеля, видимо, про них не знает)))
  6. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 21:03
    0
    Вот какое это отношение имеет к ВОЕННОМУ обозрению ? Информация о том, что какую-то хрень кто-то родил подаётся, как какое-то событие достойное внимания. Каждый чих - инфоповод ? Клоун ввёл санкцию .... ох событие. Да этих санкций уже навведено больше 10 тысяч. Сам факт обсуждения уже придаёт этому "чиху" какое-то значение. Неужели реально кто-то считает, что это повод для разговора ?
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 21:10
    0
    Коллеги ,добрый вечер .
    Мой "малыш"приехал на 5 дней! Только 5 дней . Первенец, завтра врзвоащаетcя .
    Они жмут на Бахмут и в Запорожье ,что- то начинается
    А по поводу радиозаводов,возможно,Кат знает?
    Ивановцы действительно шьют форму . По ТВ видела
    И у сына качественная форма.
    Мы,женщины,разбираемся в ткани и одежде