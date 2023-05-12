Президент Украины ввел санкции против нескольких российских швейных фабрик и радиозаводов за «связи с ВС РФ»

Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию ВС РФ, руководство Украины продолжает вводить против отдельных российских компаний и граждан санкции экономического характера. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против нескольких российских швейных фабрик и радиозаводов, а также ряда других юридических и физических лиц.Попавшие в санкционный список предприятия и граждане обвиняются украинским режимом в связях с военно-промышленным комплексом России и Вооруженными силами Российской Федерации, а значит – и в причастности к проводимой ВС РФ спецоперации. По утверждению самого Зеленского, эти санкции якобы приведут к дальнейшей изоляции российского оборонно-промышленного комплекса.В санкционном списке фигурируют такие компании как «Ивановская текстильная фабрика», «Вознесенская швейная фабрика», «Темниковская швейная фабрика». Их на Украине считают задействованными в производстве военной униформы и амуниции для российских военнослужащих.Кроме того, в санкционный список вошли предприятия, работающие в сфере электроники и радиотехнической промышленности, включая Избербашский радиозавод имени Плешакова, предприятие «Электроиндустрия-2000», фирму «Электрон», научно-производственное объединение «Андроидная техника» и ряд других организаций.Помимо российских компаний, киевский режим в этот раз решил ввести санкции и против нескольких белорусских предприятий, включая станкостроительные предприятия в Орше и Гомеле. Правда, российские и белорусские предприятия в сложившейся ситуации и так не ведут никаких дел с Украиной, поэтому включение их в санкционный список было осуществлено скорее с информационно-идеологическими, чем с практическими целями.